«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Астон Виллой»

В матче 31-го тура Английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1.
Мерсисайдцы набрали 52 очка и поднялись на четвертую строчку таблицы АПЛ. «Астон Вилла» осталась на 10-м месте (44).
стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» — «Астон Вилла» 2:1 (0:1)
Голы: Салах 57, Александер-Арнольд 90+1 — Уоткинс 43
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Шакири 89), Робертсон, Вейналдум (Алькантара 70), Фабиньо, Милнер, Салах, Роберто Фирмино (Мане 75), Жота
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Таргетт, Дуглас Луис, Накамба (Баркли 66), Траоре (Эль-Гази 68), МакГинн, Трезеге (Рэмси 82), Уоткинс
Главный тренер: Смит Дин.
Судья: Тирни Пол.