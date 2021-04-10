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«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Астон Виллой»

10 апреля 2021, 19:04
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

В матче 31-го тура Английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1.

Мерсисайдцы набрали 52 очка и поднялись на четвертую строчку таблицы АПЛ. «Астон Вилла» осталась на 10-м месте (44).

стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» — «Астон Вилла» 2:1 (0:1)
Голы: Салах 57, Александер-Арнольд 90+1 — Уоткинс 43

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Шакири 89), Робертсон, Вейналдум (Алькантара 70), Фабиньо, Милнер, Салах, Роберто Фирмино (Мане 75), Жота
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Таргетт, Дуглас Луис, Накамба (Баркли 66), Траоре (Эль-Гази 68), МакГинн, Трезеге (Рэмси 82), Уоткинс
Главный тренер: Смит Дин.

Судья: Тирни Пол.

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Все комментарии
galem72
galem72
11 апреля в 10:12
Главное, чтобы с мадридом положительно сгоняли.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
11 апреля в 02:25
Ха-ха опять фаны ютд негодуют)))) Хотя казалось бы у Ливерпуля ужасный сезон, но Манкс не может даже в такой сезон без того, чтобы написать что -нибудь по скаузеров.))) Просто одержимы ЛИверпулем больше чем собственной командой))
Inside91
Inside91
10 апреля в 23:54
    Rizo1
    Rizo1 ответ fanliverpoolfan27 (комментарий удален) (раскрыть)
    10 апреля в 21:46
      Rizo1
      Rizo1
      10 апреля в 21:09
        ВиталикManUtdRus
        ВиталикManUtdRus
        10 апреля в 20:57
          Nеrаzzurri
          Nеrаzzurri
          10 апреля в 20:28
          надеюсь они вынесут Реал
          Лёня_ Макинтош
          Лёня_ Макинтош
          10 апреля в 19:37
          Ливерпуль с победой , победы необходимы для подопечных Клоппа.
          juvenale
          juvenale ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
          10 апреля в 19:37
          понятно
          Kirill Erokhin
          Kirill Erokhin ответ juvenale (раскрыть)
          10 апреля в 19:29
          Ну шансы есть если свои матчи выигрывать,а так у Челси календарь посложней. Хотя есть еще ВХЮ, которые тоже могут побороться за зону ЛЧ.
          IKER-RAUL
          IKER-RAUL
          10 апреля в 19:25
          Какая трудная, но волевая и очень важная Победа Ливерпуля! Трент классно положил!!!
          juvenale
          juvenale ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
          10 апреля в 19:15
          что там по таблице,какие шансы на зону лч
          Kirill Erokhin
          Kirill Erokhin
          10 апреля в 19:14
          Всех Красных с победой! По сюжету матч напомнил прошлогодний матч в Бирмингеме, тогда тоже на 90+ Мане забил.
          Lewa2708
          Lewa2708
          10 апреля в 19:13
          Первая домашняя победа в 2021 году. Наконец-то
          Ванечка
          Ванечка
          10 апреля в 19:12
          ну что медленно и уверенно ...уже четвертые
          Rizo1
          Rizo1
          10 апреля в 19:08
          Класс все же заметен у Ливерпуля...
          Steven Gerrard 008
          Steven Gerrard 008
          10 апреля в 19:08
          Трент молодца. Счёт должен был быть 3:1, гол Жоты был чистым
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