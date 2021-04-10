«Бавария» в концовке упустила победу над «Унионом»

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10 апреля 2021, 18:30

«Бавария» не смогла обыграть на своём поле берлинский «Унион» в матче 28-го тура Бундеслиги.

В турнирной таблице мюнхенцы идут на первом месте (65 очков), берлинцы — на 7-й строчке (40 очков).

Стадион Альянц Арена

«Бавария» — «Унион» 1:1 (0:0)

Голы: Мусиала 68 — Ингвартсен 85

«Бавария»: Нойер, Сарр, Боатенг (Павар 66), Мартинес, Станишич, Киммих, Мюллер, Мусиала (Куасси 74), Дантас (Скотт 66), Коман (Сане 46), Чупо-Мотинг (Алаба 58)

Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

«Унион»: Люте, Триммель, Фридрих, Кнохе, Ленц (Риерсон 67), Прёмель, Андрих, Бюлтер (Ингвартсен 67), Крузе (Тойхерт 72), Эндо (Гентнер 80), Муса (Похьянпало 72)

Главный тренер: Фишер Урс.

Судья: Штилер Тобиас.