«Нижний Новгород» вышел на второе место. Итоги 34-го тура ФНЛ

Закончились все матчи 34-го тура ФНЛ.
«Краснодар-2» — «Чертаново» 1:0
Гол: Бородин Сергей 72
«СКА-Хабаровск» — «Оренбург» 1:0
Гол: Базелюк Константин 27
«Крылья Советов» — «Текстильщик» 4:0
Голы: Сергеев Иван 26, Сергеев Иван 38, Сергеев Иван 50, Голенков Егор 86
«Акрон» — «Томь» 0:0
«Велес» — «Енисей» 1:1
Голы: Галоян Артур 72 (пенальти) — Кичин Валерий 78 (пенальти)
«Шинник» — «Динамо» 0:1
Гол: Васильев Максим 45
«Факел» — «Нефтехимик» 1:1
Голы: Разборов Андрей 33 — Юшин Александр 36
«Торпедо» — «Иртыш» 1:0
Гол: Калмыков Амур 56
«Чайка» — «Спартак-2» 0:2
Голы: Игнатов Михаил 6, Игнатов Михаил 30
«Волгарь» — «Алания» 1:0
Гол: Болонин Александр 89
«Балтика» — «Нижний Новгород» 1:2
Голы: Аллеф 42 (пенальти) — Попов Артем 34, Каккоев Никита 68
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.
Ждем КС в РПЛ.
Всем здоровья.
Ждем КС в РПЛ.
Всем здоровья.