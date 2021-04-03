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«Нижний Новгород» вышел на второе место. Итоги 34-го тура ФНЛ

сегодня, 21:08

Закончились все матчи 34-го тура ФНЛ.

«Краснодар-2» — «Чертаново» 1:0
Гол: Бородин Сергей 72

«СКА-Хабаровск» — «Оренбург» 1:0
Гол: Базелюк Константин 27

«Крылья Советов» — «Текстильщик» 4:0
Голы: Сергеев Иван 26, Сергеев Иван 38, Сергеев Иван 50, Голенков Егор 86

«Акрон» — «Томь» 0:0

«Велес» — «Енисей» 1:1
Голы: Галоян Артур 72 (пенальти) — Кичин Валерий 78 (пенальти)

«Шинник» — «Динамо» 0:1
Гол: Васильев Максим 45

«Факел» — «Нефтехимик» 1:1
Голы: Разборов Андрей 33 — Юшин Александр 36

«Торпедо» — «Иртыш» 1:0
Гол: Калмыков Амур 56

«Чайка» — «Спартак-2» 0:2
Голы: Игнатов Михаил 6, Игнатов Михаил 30

«Волгарь» — «Алания» 1:0
Гол: Болонин Александр 89

«Балтика» — «Нижний Новгород» 1:2
Голы: Аллеф 42 (пенальти) — Попов Артем 34, Каккоев Никита 68

«Нижний Новгород» вышел на второе место. Итоги 34-го тура ФНЛ

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:50
Думаю , что КС вряд ли упустят путевку в РПЛ . С первого места или второго - это по большому счету неважно. А вот кто станет вторым обладателем заветной путевочки - это пока загадка. КС прут не замечая соперников, команда просто радует своих болельщиков. Да и негоже Самаре прохлаждаться в ФНЛ. Команда с историей, есть новейший стадион, так что надо выходить в элиту. Им бы еще хорошего спонсора найти, тогда было бы вообще прекрасно.
Ждем КС в РПЛ.
Всем здоровья.
AlVi77
AlVi77 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 22:05
Кому как)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:29
Борьба обостряется, это радует...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:09
Оренбург удивил не вовремя
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