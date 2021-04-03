«Милан» и «Ювентус» потеряли очки. Итоги 29-го тура Серии А

Закончились все матчи 29-го тура Серии А.
«Милан» — «Сампдория» 1:1
Голы: Хауге Йенс 87 — Квальярелла Фабио 57
«Наполи» — «Кротоне» 4:3
Голы: Инсинье Лоренцо 19, Осимхен Виктор 22, Мертенс Дрис 34, Ди Лоренцо Джованни 72 — Нванкво Симеон 25, Нванкво Симеон 48, Мессиас Жуниор 59
«Дженоа» — «Фиорентина» 1:1
Голы: Дестро Маттиа 13 — Влахович Душан 23
«Беневенто» — «Парма» 2:2
Голы: Глик Камил 23, Ионицэ Артур 67 — Куртич Ясмин 55, Ман Деннис 88
«Сассуоло» — «Рома» 2:2
Голы: Траоре Хамед 57, Распадори Джакомо 85 — Пеллегрини Лоренцо 26 (пенальти), Перес Бруно 69
«Лацио» — «Специа» 2:1
Голы: Лаццари Мануэль 56, Кайседо Фелипе 88 (пенальти) — Верде Даниэле 73
«Аталанта» — «Удинезе» 3:2
Голы: Муриэль Луис 19, Муриэль Луис 43, Сапата Дуван 61 — Перейра Роберто 45, Ларсен Йенс Стрюгер 71
«Кальяри» — «Верона» 0:2
Голы: Барак Антонин 54, Лазанья Кевин 90+9
«Торино» — «Ювентус» 2:2
Голы: Санабрия Антонио 27, Санабрия Антонио 46 — Кьеза Федерико 13, Роналду Криштиану 81
«Болонья» — «Интер» 0:1
Гол: Лукаку Ромелу 32
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.
Всем здоровья.
Всем здоровья.