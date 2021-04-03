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«Милан» и «Ювентус» потеряли очки. Итоги 29-го тура Серии А

03 апреля 2021, 23:48

Закончились все матчи 29-го тура Серии А.

«Милан» — «Сампдория» 1:1
Голы: Хауге Йенс 87 — Квальярелла Фабио 57

«Наполи» — «Кротоне» 4:3
Голы: Инсинье Лоренцо 19, Осимхен Виктор 22, Мертенс Дрис 34, Ди Лоренцо Джованни 72 — Нванкво Симеон 25, Нванкво Симеон 48, Мессиас Жуниор 59

«Дженоа» — «Фиорентина» 1:1
Голы: Дестро Маттиа 13 — Влахович Душан 23

«Беневенто» — «Парма» 2:2
Голы: Глик Камил 23, Ионицэ Артур 67 — Куртич Ясмин 55, Ман Деннис 88

«Сассуоло» — «Рома» 2:2
Голы: Траоре Хамед 57, Распадори Джакомо 85 — Пеллегрини Лоренцо 26 (пенальти), Перес Бруно 69

«Лацио» — «Специа» 2:1
Голы: Лаццари Мануэль 56, Кайседо Фелипе 88 (пенальти) — Верде Даниэле 73

«Аталанта» — «Удинезе» 3:2
Голы: Муриэль Луис 19, Муриэль Луис 43, Сапата Дуван 61 — Перейра Роберто 45, Ларсен Йенс Стрюгер 71

«Кальяри» — «Верона» 0:2
Голы: Барак Антонин 54, Лазанья Кевин 90+9

«Торино» — «Ювентус» 2:2
Голы: Санабрия Антонио 27, Санабрия Антонио 46 — Кьеза Федерико 13, Роналду Криштиану 81

«Болонья» — «Интер» 0:1
Гол: Лукаку Ромелу 32

«Милан» и «Ювентус» потеряли очки. Итоги 29-го тура Серии А

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Ozabot
Ozabot
вчера в 10:28
«Милан» и «Ювентус» просто едут на инерции. Сначала разогнались, а теперь просто катятся по рельсам в надежде куда-то приехать. Попадание в ЛЧ будет зависеть не от них, а скорее от ляпов «Наполи», «Ромы», «Лацио» и «Аталанты», а те заряжены, хоть и тоже нестабильны. Плохая ситуация, когда ты должен молиться на плохую игру других.
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:16
Похоже, что Интер своего достигнет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 00:04
Ничьи Юве и Милана открывают прямую дорогу Интера к чемпионству. Милан сдает свои позиции, и даже попадание в ЛЧ может стать проблематичным. Интер же берет свои очки и сбавлять обороты не собирается, да и Конте - тренер серьезный расслабиться не даст. Борьба за попадание в ЛЧ идет нешуточная и предсказать ее исход просто невозможно. Ждем следующих игр.
Всем здоровья.
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