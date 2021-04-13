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«Спартак»: «Тедеско может возглавить „Айнтрахт“? Ничего не знаем об этом»

13 апреля 2021, 19:02

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи о том, что наставник команды Доменико Тедеско является претендентом на пост главного тренера «Айнтрахта».

Ничего не знаем об этом.

Недавно сообщалось, что «Спартак» рассчитывает пригласить немецкого специалиста, если Тедеско покинет клуб.

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makkie
makkie ответ Ironigor (раскрыть)
13 апреля в 22:33, ред.
Погостролировал и хватит, выпускник театрального училища !!!
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Очень похоже на незаметное, но оскорбление.
Тедеско - тренер, а никакой не выпускник театрального училища, и не гастролёр.
Считаю, нужно иметь хоть капельку уважения к соперникам!
Сп62
Сп62
13 апреля в 20:38
Ныне толковые тренеры в цене. Айнтрахт это понял.
Рязань 062
Рязань 062 ответ Ironigor (раскрыть)
13 апреля в 20:30
скорее всего циркового....
Рязань 062
Рязань 062
13 апреля в 20:27
а фетисов сказал, что не знает что это за клуб такой...никогда о нем не слышал
Ironigor
Ironigor ответ makkie (раскрыть)
13 апреля в 20:10
Дружище, я не оскорблял никого. А с Ганчаренко уже попрощались. Я думаю даже не стоит сравнивать их достижения. Спасибо за понимание.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 апреля в 20:03
Ноги делает, умный и хитрый фриц.
makkie
makkie ответ Ironigor (раскрыть)
13 апреля в 19:52
С Ганчаренко прощайтесь аналогичным образом.
А в Спартаке сами разберутся, хватит или не хватит.
Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 19:29
«Айнтрахт»: "А зачем нам истеричка?"
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 19:17
Ничего не знаю ничего не вижу ничего никому не скажу.
КЭТиК
КЭТиК
13 апреля в 19:15
Инфа 100%
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 19:08, ред.
Счастливого пути Тедеско !!! Погостролировал и хватит, выпускник театрального училища !!! Пора и честь знать!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 19:08
Так втихаря делается...
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