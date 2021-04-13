«Спартак»: «Тедеско может возглавить „Айнтрахт“? Ничего не знаем об этом»

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13 апреля 2021, 19:02

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи о том, что наставник команды является претендентом на пост главного тренера «Айнтрахта».

Ничего не знаем об этом.

Недавно сообщалось, что «Спартак» рассчитывает пригласить немецкого специалиста, если покинет клуб.