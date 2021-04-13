«Спартак»: «Тедеско может возглавить „Айнтрахт“? Ничего не знаем об этом»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи о том, что наставник команды Доменико Тедеско является претендентом на пост главного тренера «Айнтрахта».
Ничего не знаем об этом.
Недавно сообщалось, что «Спартак» рассчитывает пригласить немецкого специалиста, если Тедеско покинет клуб.
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Очень похоже на незаметное, но оскорбление.
Тедеско - тренер, а никакой не выпускник театрального училища, и не гастролёр.
Считаю, нужно иметь хоть капельку уважения к соперникам!
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Очень похоже на незаметное, но оскорбление.
Тедеско - тренер, а никакой не выпускник театрального училища, и не гастролёр.
Считаю, нужно иметь хоть капельку уважения к соперникам!
А в Спартаке сами разберутся, хватит или не хватит.
А в Спартаке сами разберутся, хватит или не хватит.