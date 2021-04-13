В «Мордовии» не собираются нанимать Титова и Аленичева

Президент федерации футбола Мордовии Александр Егоров опроверг слухи о том, что бывшие игроки «Спартака» и могут возглавить возрождаемую в Саранске команду.

Глава республики дал мне поручение заняться созданием футбольного клуба на базе нового юрлица. Пока собираю документы, прохожу все бумажные процедуры. Попросили болельщиков принять участие в выборе названия клуба, лучшие из них будут представлены главе республики.

Аленичев и Титов — мои друзья, которых я знаю 30 с лишним лет. Они приезжали в гости помочь с популяризацией футбола в республике, приняли участие в гала-матче с целью привлечь болельщиков. Все. Никаких разговоров про тренерство не было. С поручения прошло всего два дня. До выбора тренера еще дело не дошло. Параллельно для руководства предоставим шорт-лист тренеров, но пока кандидатов не выбрали.