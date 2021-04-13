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В «Мордовии» не собираются нанимать Титова и Аленичева

13 апреля 2021, 17:17

Президент федерации футбола Мордовии Александр Егоров опроверг слухи о том, что бывшие игроки «Спартака» Дмитрий Аленичев и Егор Титов могут возглавить возрождаемую в Саранске команду.

Глава республики дал мне поручение заняться созданием футбольного клуба на базе нового юрлица. Пока собираю документы, прохожу все бумажные процедуры. Попросили болельщиков принять участие в выборе названия клуба, лучшие из них будут представлены главе республики.

Аленичев и Титов — мои друзья, которых я знаю 30 с лишним лет. Они приезжали в гости помочь с популяризацией футбола в республике, приняли участие в гала-матче с целью привлечь болельщиков. Все. Никаких разговоров про тренерство не было. С поручения прошло всего два дня. До выбора тренера еще дело не дошло. Параллельно для руководства предоставим шорт-лист тренеров, но пока кандидатов не выбрали.

Недавно Аленичев заявил, что планирует вернуться к тренерской деятельности.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
13 апреля в 18:53
Ай,ай,ай... И в ,,Мордовии" знают реальную ценность этих специалистов.В фильме ,,Александр Невский" баскак спрашивает у князя в ответ на ,,рыбу ловлю"-
,,другой работы нету?". Замечательно!
neukomm
neukomm
13 апреля в 18:16
Мордовия сразу в РПЛ решила заявиться?
Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 18:05
Видя что происходит в последнее время, нанимать бывшего спартача в клуб зашквар полный!
Свинью лучше держать на расстоянии!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 апреля в 17:57
Титова все боятся, может брамантаном напоить всех.
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 17:57
Стадион 🏟есть, а команды нет.
Правильное решение, нужна команда.
STVA 1
STVA 1
13 апреля в 17:50
Семина просите
drug01
drug01
13 апреля в 17:20
Верное решение молодцы
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