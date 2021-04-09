Мусаев может возглавить «Краснодар-2»

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09 апреля 2021, 17:35

Бывший главный тренер «Краснодара» может остаться в структуре клуба.

Как сообщается, 37-летнему специалисту может быть предложена должность наставника «Краснодара-2». У Мусаева есть и другие варианты продолжения карьеры, однако сейчас тренер ещё не принял решение и находится в отпуске.

«Краснодар» официально объявил об уходе Мусаева 4 апреля.