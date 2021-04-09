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Мусаев может возглавить «Краснодар-2»

09 апреля 2021, 17:35

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев может остаться в структуре клуба.

Как сообщается, 37-летнему специалисту может быть предложена должность наставника «Краснодара-2». У Мусаева есть и другие варианты продолжения карьеры, однако сейчас тренер ещё не принял решение и находится в отпуске.

«Краснодар» официально объявил об уходе Мусаева 4 апреля.

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Брулин
Брулин
10 апреля в 11:17
А в Краснодар-3 надо Кононова позвать. Хороший тренер, много сделал для ФК Краснодар и сидит без дела!
zooveterinar
zooveterinar ответ Палыч82 (раскрыть)
09 апреля в 22:31
Ну тогда ниже в роверс ,александра крю ,уондерерс необязательно главным,сперва подсобником,а там как фишка ляжет!!!
Caniggia
Caniggia
09 апреля в 21:47
Будет выводить Краснодар 2 в ПФЛ. А лучше не рисковать и отправить его на стажировку в какой-нибудь топ Англии или Испании, а если не поедет, считая, что он уже достаточно опытен, то пусть тренирует пацанов в школе Краснодара.
Палыч82
Палыч82 ответ zooveterinar (раскрыть)
09 апреля в 21:40
В Фулхэм и Рединг его очередь под трехзначным номером, там о таком и слыхать не слыхивали
berda2003
berda2003
09 апреля в 20:57, ред.
ну, эту команду можно тренировать вечно ...
Аксинья
Аксинья ответ particular (раскрыть)
09 апреля в 20:49
Это точно, когда вокруг него была куча советников дела у Краснодара шли нормально, а как остался один так поплыл...
112910415
112910415
09 апреля в 20:47
пусть, этот уровень он потянет
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
09 апреля в 20:04
это адекватный вариант, может экспериментировать с составом и расстановкой, наберется опыта, удачи ему
particular
particular
09 апреля в 19:13
Его можно куда-нибудь назначить, но возглавлять ему что-то ещё рановато...
Gahi
Gahi
09 апреля в 19:01
Большой опыт есть у Мурада Олеговича, который связан с командами Краснодара от юношеской до основного, когда с юношами он боролся в лиги УЕФА с Реалом Мадрид и уступил в плей - офф по пенальти, и тогда когда он стал у руля основной команды Краснодара три года назад смог обыграть Зенит с тренером Манчини в гостях со счётом 2-1. И все таки имея опыт работы, а он у Мусаева более 15 лет тренера различных уровней ещё есть многому чему учится, работать над теми ошибками которые можно избежать в последующей работе. Может работа с молодёжью поможет начать свою работу так, чтобы использовав свой опыт раскрыть молодых ребят и поставить игру команды таким образом, чтобы молодые футболисты могли вписаться в основной состав команды и прогрессировать дальше а также и самому Мусаеву вместе с ними. Удачи
zooveterinar
zooveterinar
09 апреля в 18:56
Ему бы попробовать возглавить какой -нибудь фулхем или там рединг,опыта набираться,а то непонятно, как кто то сказал ну ,я ушел,ну все ,я уже ухожу", как говорится уходя,уходи!!!
Байкал-38
Байкал-38
09 апреля в 18:55
Когда у тренера нет своего Я, то его могут назначит хоть куда!
А куда он денется!!!
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
09 апреля в 18:38
Что бы и там молодежи в составе не было? 😅 наберет состав пенсиков
Остапчук 67
Остапчук 67
09 апреля в 18:25
Это ещё зачем...
Эдмон
Эдмон
09 апреля в 18:20
Вот туда ему и дорога
протон1
протон1
09 апреля в 18:13
с этого и надо было начинать. опыта набрать. глядишь и получиться в основу. ...
LAISMEN
LAISMEN
09 апреля в 18:10
Своих не бросаем, однако это так......
1bear
1bear
09 апреля в 18:07
правильно!,"ссылка" во вторую команду на "перевоспитание"
...предлагаю ввести повсеместно,руководству Зенита на заметку - давно пора Семаку "проветриться"))))
Dima salev
Dima salev
09 апреля в 17:55
Мне кажется Мусаев родственик жены Галицкого.
Поэтому его не уволняли из Краснодара и теперь хотят обеспечить работой
valt134
valt134
09 апреля в 17:51
Думаю, это правильно. Мусаев молодой и перспективный. Не хватает опыта, но это дело наживное.
STVA 1
STVA 1 ответ makkie (раскрыть)
09 апреля в 17:48
Дык Краснодара 2 это и есть ФНЛ
STVA 1
STVA 1
09 апреля в 17:46
А может поехать поучиться или побыть помощником прежде чем брать клуб и учиться на своих ошибках. Все таки видно, что ему чего то не хватает. То ли гибкости, то ли уверенности. Ещё один провал и это может надломить его.
makkie
makkie
09 апреля в 17:43
Похоже, Краснодар-2 - это максимум для Мусаева.
Ну или идти в ФНЛ, набираться опыта и шишек для конкурентной борьбы в РПЛ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 17:40
Галицкий своих не сдаёт.
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 17:36
Вот это для него !!!
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