Мусаев может возглавить «Краснодар-2»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев может остаться в структуре клуба.
Как сообщается, 37-летнему специалисту может быть предложена должность наставника «Краснодара-2». У Мусаева есть и другие варианты продолжения карьеры, однако сейчас тренер ещё не принял решение и находится в отпуске.
«Краснодар» официально объявил об уходе Мусаева 4 апреля.
А куда он денется!!!
А куда он денется!!!
...предлагаю ввести повсеместно,руководству Зенита на заметку - давно пора Семаку "проветриться"))))
...предлагаю ввести повсеместно,руководству Зенита на заметку - давно пора Семаку "проветриться"))))
Поэтому его не уволняли из Краснодара и теперь хотят обеспечить работой
Поэтому его не уволняли из Краснодара и теперь хотят обеспечить работой
Ну или идти в ФНЛ, набираться опыта и шишек для конкурентной борьбы в РПЛ.
Ну или идти в ФНЛ, набираться опыта и шишек для конкурентной борьбы в РПЛ.