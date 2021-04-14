Ибрагимовича могут отстранить от футбола на срок до трёх лет

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может быть отстранён от футбольной деятельности на длительный срок.
Как сообщается, с 2018 года швед владеет 10% долей в букмекерской компании Bethard, базирующейся на Мальте. Златан владеет долей в Bethard через свою фирму Unknown AB. Правила ФИФА и УЕФА гласят, что к участию в соревнованиях под их эгидой не допускаются игроки, имеющие долю в букмекерских компаниях. Ибрагимович нарушил эти правила, сыграв в матче отбора к чемпионату мира 2022 года за сборную Швеции против Грузии и Косово, а также выйдя на поле в составе «Милана» в Лиге Европы. В Bethard подтвердили, что швед владеет долей в их компании. Генеральный секретарь Шведской футбольной ассоциации Хокан Шёстранд заявил, что он ещё не обсуждал этот вопрос со Златаном.
Согласно правилам ФИФА, Ибрагимовичу грозит наказание в виде отстранения до трёх лет от любой деятельности, связанной с футболом, а также штрафа в размере до 1 миллиона шведских крон (около 100 000 евро).
УЕФА накосячил пусть сами себя и наказывают....
Это же они 3 года допускали игрока к участию в соревнованиях под своей эгидой....
УЕФА накосячил пусть сами себя и наказывают....
Это же они 3 года допускали игрока к участию в соревнованиях под своей эгидой....