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Ибрагимовича могут отстранить от футбола на срок до трёх лет

14 апреля 2021, 18:33

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может быть отстранён от футбольной деятельности на длительный срок.

Как сообщается, с 2018 года швед владеет 10% долей в букмекерской компании Bethard, базирующейся на Мальте. Златан владеет долей в Bethard через свою фирму Unknown AB. Правила ФИФА и УЕФА гласят, что к участию в соревнованиях под их эгидой не допускаются игроки, имеющие долю в букмекерских компаниях. Ибрагимович нарушил эти правила, сыграв в матче отбора к чемпионату мира 2022 года за сборную Швеции против Грузии и Косово, а также выйдя на поле в составе «Милана» в Лиге Европы. В Bethard подтвердили, что швед владеет долей в их компании. Генеральный секретарь Шведской футбольной ассоциации Хокан Шёстранд заявил, что он ещё не обсуждал этот вопрос со Златаном.

Согласно правилам ФИФА, Ибрагимовичу грозит наказание в виде отстранения до трёх лет от любой деятельности, связанной с футболом, а также штрафа в размере до 1 миллиона шведских крон (около 100 000 евро).

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ermak6848
ermak6848
15 апреля в 09:45
Каждый имеет Право иметь свой Бизнес. В правилах ФИФА и УЕФА не прописано чем можно зарабатывать Алкоголь продавать или держать дом терпимости..
BarcelonaMD
BarcelonaMD
15 апреля в 02:00
Ибра ни в чем не виноват понять и простить и вообщем ФИФА УЕФА ВИНОВАТЫ !
Futurista
Futurista
14 апреля в 22:28
Зачетное название фирмы)...Unknown AB...однако конспирация Ибре не помогла...черные очки надевать все-таки надо было...
barcamilan
barcamilan
14 апреля в 21:18
это будет конец карьере
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 апреля в 20:42, ред.
Казна опустела))
Ozabot
Ozabot ответ Zak11 (раскрыть)
14 апреля в 20:41
Просто запрет касается только игр за сборную и еврокубков. А Ибра ни там, ни тут давно не играл.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
14 апреля в 20:36
У нас Газпром владеет вообще всем футболом и ни чего.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 апреля в 20:32
Через три года вернётся более сильным футболистом.
Brooklyn888
Brooklyn888
14 апреля в 20:14
Не посмеют )))
VeniaminS
VeniaminS
14 апреля в 20:05
чего привязались к человеку.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 апреля в 19:35
Долго же чиновники спали, только опомнились.
Bom Bom
Bom Bom
14 апреля в 19:31
Даже если отстранят (вот что не верится от слова совсем), он вернется через 3 года и продолжит колотить голы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 апреля в 19:24
Ибра то при чём ??
УЕФА накосячил пусть сами себя и наказывают....
Это же они 3 года допускали игрока к участию в соревнованиях под своей эгидой....
КЭТиК
КЭТиК
14 апреля в 19:08
Сейчас закончат, и пусть пыхтят.
Эдмон
Эдмон
14 апреля в 19:08
Хорош во всём
Шуnя771
Шуnя771
14 апреля в 19:07
Стольник евриков и пылит дальше!
SHMEL258
SHMEL258
14 апреля в 19:05
Попал Златан. Всё, пора на пенсию...
Zak11
Zak11
14 апреля в 19:01
С 2018 года Златан владеет долей, и только сейчас опомнились что он нарушает правила УЕФА и ФИФА. Смешно просто
zooveterinar
zooveterinar
14 апреля в 19:00
Мошеник,пожизненная дисквалификация!!! Кто-то должен быть козлом отпущения!!?? Кого то обделил взяткой!! Жадность погубила!!
ЮЗИК
ЮЗИК
14 апреля в 18:55
Да он скорей сам уйдет и пошлёт всех подальше
Qatar Airways
Qatar Airways
14 апреля в 18:43
У кого из чиновников из ФИФА и УЕФА хватит смелости сказать об этом Златану, кто там бессмертный?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 18:34
Думаю что не посмеют!
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