Гильерме получил дисквалификацию на 2 матча РПЛ

Вратарь «Локомотива» Гильерме дисквалифицирован на два матча РПЛ за то, что провоцировал болельщиков «Спартака» в недавнем матче чемпионата России.
КДК РФС также рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «красно-белых» в адрес Гильерме во время дерби.
В ближайших двух поединках «Локомотив» сыграет против «Ростова» и «Тамбова».
Для меня лично, не понятное в раме Локо, которому связло раз в ГоД.
Для меня лично, не понятное в раме Локо, которому связло раз в ГоД.
Таких хороших и добропорядочных людей спровоцировал... Ай-яй-яй 😉🤣️
Таких хороших и добропорядочных людей спровоцировал... Ай-яй-яй 😉🤣️
Два стада загорелых москвичей скакали по веткам (форума, естественно, а не что вы подумали) - и пытались отобрать друг у друга ПАЛЬМУ первенства. Закончилось всё конфузом и местечковым скандалом. Фуу такими быть.
Два стада загорелых москвичей скакали по веткам (форума, естественно, а не что вы подумали) - и пытались отобрать друг у друга ПАЛЬМУ первенства. Закончилось всё конфузом и местечковым скандалом. Фуу такими быть.
А если серьезно, то должны были закрывать трибуну или матч без зрителей, другого фанаты не поймут. Да и это вряд ли. Но кдк как всегда принимает странные решения, раньше против Спартака, теперь в пользу.
А если серьезно, то должны были закрывать трибуну или матч без зрителей, другого фанаты не поймут. Да и это вряд ли. Но кдк как всегда принимает странные решения, раньше против Спартака, теперь в пользу.
Очередное бредовое решение кдк.
А Спартаку матч без зрителей условно, хотя не первый раз такое, до фанатов так и не дойдет, что нельзя кричать, а что дозволено... Скоро подставят команду конкретно...
И опять отмазали левникова. Вроде единственный судья, отработавший без ошибок. Гений или сын нужного человека.
Очередное бредовое решение кдк.
А Спартаку матч без зрителей условно, хотя не первый раз такое, до фанатов так и не дойдет, что нельзя кричать, а что дозволено... Скоро подставят команду конкретно...
И опять отмазали левникова. Вроде единственный судья, отработавший без ошибок. Гений или сын нужного человека.