Гильерме получил дисквалификацию на 2 матча РПЛ

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13 апреля 2021, 17:28

Вратарь «Локомотива» Гильерме дисквалифицирован на два матча РПЛ за то, что провоцировал болельщиков «Спартака» в недавнем матче чемпионата России.

КДК РФС также рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «красно-белых» в адрес Гильерме во время дерби.

В ближайших двух поединках «Локомотив» сыграет против «Ростова» и «Тамбова».