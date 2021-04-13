ГлавнаяНовости

Гильерме получил дисквалификацию на 2 матча РПЛ

13 апреля 2021, 17:28
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Вратарь «Локомотива» Гильерме дисквалифицирован на два матча РПЛ за то, что провоцировал болельщиков «Спартака» в недавнем матче чемпионата России.

КДК РФС также рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «красно-белых» в адрес Гильерме во время дерби.

В ближайших двух поединках «Локомотив» сыграет против «Ростова» и «Тамбова».

Все новости
СлухиМарсело назначен наблюдателем на выборах. Он пропустит матч с «Челси»
Вчера, 16:48 Комментарии16
ОфициальноМаксименко и Айртон пропустят матч против «Арсенала»
Вчера, 14:53 Комментарии9
ОфициальноКДК РФС отменил красную карточку Ахметова в матче со «Спартаком»
Вчера, 14:46 Комментарии49
ЭСК РФС оставила в силе дисквалификации Максименко и Айртона
Вчера, 11:48 Комментарии17
Красная карточка защитника «Вест Хэма» Бальбуэна в матче с «Челси» отменена
27 апреля Комментарии4
ОфициальноРФС оставил в силе решение о проведении матча «Локо» на нейтральном поле
27 апреля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
14 апреля в 01:17
    mortid
    mortid ответ Союзник противников (раскрыть)
    14 апреля в 01:14
    Так не пойдёт. Даже во времена гладиаторов так не делали.. И с тех времён ничего почти не изменилось, разве что на арене убивать друг друга перестали. Это зрелище для толпы, а не для вратарей.
    youtomee
    youtomee ответ League1 (раскрыть)
    14 апреля в 00:20
    даже если был, наказывать нельзя)
    477
    477
    13 апреля в 22:28
    Помню когда фанаты спартака приезжали на матч с Кубанью. Твари Конченые!!!!!! Я не имею ввиду нормальных болельщиков. Ну ЭТИ мразииииии......
    Союзник противников
    Союзник противников ответ mortid (раскрыть)
    13 апреля в 22:17
    ДЛя этого им надо выделять не вираж,чтобы они могли трепать нервы вратарям,а выделить загон на трибуне посередине поля и затянуть сеткой рабицей.Вот пусть они там зверствуют,никому не мешая играть в футбол.Всё равно они футбол не смотрят,реализуя все свои наработки перед матчем.
    League1
    League1
    13 апреля в 22:01
    Не правильное решение. Гильерме премию надо было выписать, за то, что не стоял молча, а издевался в ответ над обливающими его помоями болельщиками. Тут надо смотреть, кто первый начал. Если Гильерме не был первым, то наказывать нельзя.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ Крикун (комментарий удален) (раскрыть)
    13 апреля в 21:52
    У спартака следующая игра с Уфой!
    CSKA2012
    CSKA2012
    13 апреля в 21:18
    Эх , жалко на кубок не распространяется.
    armeec_
    armeec_ ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    13 апреля в 20:56
    А тут кому как))) Для усатого вызов в сб. для болел.Локо, герой Русский)) Для бол.Спартака обезьяна.
    Для меня лично, не понятное в раме Локо, которому связло раз в ГоД.
    Futurista
    Futurista ответ vm777 (раскрыть)
    13 апреля в 20:48, ред.
    Беленова тоже раньше на 2 матча дисквалифицировали за жесты....
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    13 апреля в 20:45, ред.
    Вроде Локомотив дома играл, не? Чего так этот натурал психовал, тем более твоя команда выигрывает, не поумнел за столько лет, нойер хренов, бесится что в Сборнаяю стаса не зовут наверное
    Союзник противников
    Союзник противников ответ particular (раскрыть)
    13 апреля в 20:06
    Он нас называл земляными червями.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ particular (раскрыть)
    13 апреля в 20:04
    Вообще то на стадионе и малолетние дети были, а Гилерме перед ними Дзюбу изображал! Чем не обезьяна?!
    particular
    particular
    13 апреля в 19:48, ред.
    Люди чинно, тихо сидели и читали программки на матч... И тут провокатор!
    Таких хороших и добропорядочных людей спровоцировал... Ай-яй-яй 😉🤣️
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    13 апреля в 19:29
    Ну раз Гилю наказали, то и трибуну спартаковскую на два матча нужно закрывать по справедливости.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Greiba (раскрыть)
    13 апреля в 19:27
    Вообще депортировать и лишить гражданства!
    13 RUS
    13 RUS
    13 апреля в 19:20
    Бардак какой то как всегда, ну поматерили друг друга и че?
    David Young
    David Young ответ Эдуард Романов (раскрыть)
    13 апреля в 19:17
    Вряд ли Гильерме сказал это в каком-либо из моментов того матча.
    Эдуард Романов
    Эдуард Романов ответ морозз (раскрыть)
    13 апреля в 19:12
    Ппшёлнах это значит нехорошо
    NYJ
    NYJ ответ Daniiar Shum (раскрыть)
    13 апреля в 19:10
    Условное наказание и штраф
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    13 апреля в 18:56
    Провокатор из Бразилии.
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    13 апреля в 18:41
      Greiba
      Greiba
      13 апреля в 18:39, ред.
      Пострадавший от расистких выкриков Гилерме получает два матча дисквалификации. А сторона которая его оскорбляла матч без зрителей условно. Напрашивается одно . Позор!
      морозз
      морозз
      13 апреля в 18:32
      Гильерме кричал матом на бразильском, но он очень похож на русский!
      Николай 86
      Николай 86
      13 апреля в 18:32
      Получил минимальное наказание, мог 4 матча. Может будет думать в следующий раз
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK-
      13 апреля в 18:30
      А Сухина то быстро лыжи в командировку навострил!)
      vm777
      vm777 ответ Байкал-38. (раскрыть)
      13 апреля в 18:27
      А если за Сухину с Локо очки не снимут, то это происки ржд)))
      А если серьезно, то должны были закрывать трибуну или матч без зрителей, другого фанаты не поймут. Да и это вряд ли. Но кдк как всегда принимает странные решения, раньше против Спартака, теперь в пользу.
      vm777
      vm777
      13 апреля в 18:23
      Что там у них на кдк происходит? Откуда 2 матча дисквы взяли. 1 условно хватило бы.
      Очередное бредовое решение кдк.
      А Спартаку матч без зрителей условно, хотя не первый раз такое, до фанатов так и не дойдет, что нельзя кричать, а что дозволено... Скоро подставят команду конкретно...
      И опять отмазали левникова. Вроде единственный судья, отработавший без ошибок. Гений или сын нужного человека.
      Gunslinger
      Gunslinger ответ LOpp (раскрыть)
      13 апреля в 18:17
      Однозначно!!! :)))
      LOpp
      LOpp ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
      13 апреля в 18:16
      Спартаку пол миллиона штраф и матч без зрителей условно.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100