ГлавнаяНовости

Василия Березуцкого дисквалифицировали за стычку с игроками «Арсенала»

13 апреля 2021, 18:24
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

КДК РФС наказал участников стычки, произошедшей после матча 1/4 финала Кубка России «Арсенал» — ЦСКА (1:2).

Была словесная перепалка в подтрибунке. Мы получили рапорт от помощника судьи. Рукоприкладства не было.

За оскорбительное поведение дисквалифицировать Василия Березуцкого на два матча: один реальный, один условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Для него установлен испытательный срок один год.

За угрозу причинения вреда дисквалифицировать Григалаву и Аджоева-младшего на три матча Кубка России.

Все новости
СлухиМарсело назначен наблюдателем на выборах. Он пропустит матч с «Челси»
Вчера, 16:48 Комментарии16
ОфициальноМаксименко и Айртон пропустят матч против «Арсенала»
Вчера, 14:53 Комментарии9
ОфициальноКДК РФС отменил красную карточку Ахметова в матче со «Спартаком»
Вчера, 14:46 Комментарии49
ЭСК РФС оставила в силе дисквалификации Максименко и Айртона
Вчера, 11:48 Комментарии17
Красная карточка защитника «Вест Хэма» Бальбуэна в матче с «Челси» отменена
27 апреля Комментарии4
ОфициальноРФС оставил в силе решение о проведении матча «Локо» на нейтральном поле
27 апреля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
13 апреля в 22:13
Васю спровоцировали , другого объяснения нет
Рязань 062
Рязань 062
13 апреля в 20:24
а говорили до двух лет лишения свободы.....а отделались всего тремя играми. почувствуйте разницу между русским и ......
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
13 апреля в 20:12
Нет конечно, это же с юмором написал ☝😜😂😂
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
13 апреля в 20:09
Неужели ты думаешь, что Вася после выигрышного матча накинулся на проигравших??? Это же смешно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 апреля в 20:05
Василию по барабану.
Союзник противников
Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
13 апреля в 20:02, ред.
Ну что ты так ФЕдуна опускаешь? Он же целый полковник,экс-пропагандист марксистско-ленинских идей в девичестве,а ныне миллиардер,бензиновый король,капиталист с партийным билет КПСС во внутреннем кармане! Видишь,вон-вон,в левом кармане,на всякий случай!
SHMEL
SHMEL
13 апреля в 19:22
Если те слова, что звучали в более ранних публикациях были произнесены, то почему всего три матча и тем более кубка? Попахивает коррупцией. За те слова нужно на пару лет отстранять...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Союзник противников (раскрыть)
13 апреля в 19:10
Бык твой Васька. Выше надо быть над действующими игроками и не опускаться до базарной бабки. Хотя о чем я. Какой президент, такие и подчинённые.
vm777
vm777 ответ Futurista (раскрыть)
13 апреля в 19:09, ред.
Или более конкретные выражения, чем угроза причинить вред.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 19:07
А мне интересно, куда пристраиваются эти штрафы, зачастую и немаленькие...
Futurista
Futurista ответ vm777 (раскрыть)
13 апреля в 19:06
Наверное все таки было рукоприкладство)...
vm777
vm777 ответ Futurista (раскрыть)
13 апреля в 19:03
И штраф. Самое интересное, что кинохронику событий так и не показали.
Союзник противников
Союзник противников
13 апреля в 18:48
Предсказуемо абраги отмазались формулировкой "угроза причинения вреда"."Я тебя убью" в переводе на язык КДК означает :"Я шатал твой труба",а тут угроза жизни не просматривается.А Васька молодец,ответил достойно.
Futurista
Futurista ответ vm777 (раскрыть)
13 апреля в 18:45
Березу вообще на 1 матч)...
shlomo
shlomo
13 апреля в 18:37
Эх Вася.... не будьте Василием...:))))
vm777
vm777
13 апреля в 18:34
Т.е. Тедеско за шелест купюр на 3 игры, а игроков за угрозу причинения вреда тоже на 3 матча?))) Они что там употребляют?
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 18:29
Василий и ты туда же !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100