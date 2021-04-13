Василия Березуцкого дисквалифицировали за стычку с игроками «Арсенала»

КДК РФС наказал участников стычки, произошедшей после матча 1/4 финала Кубка России «Арсенал» — ЦСКА (1:2).

Была словесная перепалка в подтрибунке. Мы получили рапорт от помощника судьи. Рукоприкладства не было.

За оскорбительное поведение дисквалифицировать Василия Березуцкого на два матча: один реальный, один условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Для него установлен испытательный срок один год.

За угрозу причинения вреда дисквалифицировать Григалаву и Аджоева-младшего на три матча Кубка России.