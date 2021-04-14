В Госдуме обсудили вопрос финансовой поддержки «Ахмата» в связи с санкциями

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин сообщил, что в Госдуме обсудили вопрос финансовой поддержки «Ахмату», против которого были введены санкции Минфином США.
Это необоснованное решение — применить санкции к профессиональному спортивному клубу. Нам важно выработать конкретные способы и меры поддержки, поскольку «Ахмат» может быть не последней спортивной организацией, попавшей по вине США в сложное финансовое положение.
Так бывает, когда клубом руководят имбецилы возомнившие себя царьками.
Так бывает, когда клубом руководят имбецилы возомнившие себя царьками.
Совсем берега потеряли что ли?
С другой стороны если за Ахматом какие-то косяки числятся то пусть они сами и расклебывают...
Совсем берега потеряли что ли?
С другой стороны если за Ахматом какие-то косяки числятся то пусть они сами и расклебывают...