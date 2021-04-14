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В Госдуме обсудили вопрос финансовой поддержки «Ахмата» в связи с санкциями

14 апреля 2021, 18:18

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин сообщил, что в Госдуме обсудили вопрос финансовой поддержки «Ахмату», против которого были введены санкции Минфином США.

Это необоснованное решение — применить санкции к профессиональному спортивному клубу. Нам важно выработать конкретные способы и меры поддержки, поскольку «Ахмат» может быть не последней спортивной организацией, попавшей по вине США в сложное финансовое положение.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Qatar Airways (раскрыть)
14 апреля в 23:11
У нас до такой степени с остальными проблемами все хорошо, что бюджетные деньги можно в футбольные клубы отправлять.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
14 апреля в 20:43
Его поддержкой заручаться Москве не надо.Если ты забыл,то мы субъект РФ и Главнокомандующий у нас один.Но если ты не россиянин и не знаешь этого,то для сведения.
Сп62
Сп62
14 апреля в 19:59
Действительно, какие санкции США могут повлиять на процветание Ахмата. Он же полностью независимый.
berda2003
berda2003
14 апреля в 19:30
и что им нельзя делать? иметь 4 жён или нельзя нефть продавать в сша?
bsww
bsww ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 апреля в 19:14
Тут речь о СПОРТИВНОМ КЛУБЕ АХМАТ, а не о футбольном клубе. АХМАТ - это не только футбол, но и ММА, Бокс
Terek-Anji
Terek-Anji
14 апреля в 18:51
Под санкции клуб попал не по вине США, а из-за путинского наместника оккупированной республики. Из-за грубых нарушений прав и свободы человека, из-за политических убийств и тд.

Так бывает, когда клубом руководят имбецилы возомнившие себя царьками.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 апреля в 18:50
Кому ты веришь ? Слушай больше, чем тебе по ушам-то ездят эти СМИ ! Какие америкосы ,ты что ? И какие косяки могут быть у Ахмата ? Очередная подмазка Кадырову перед конфликтом с Украиной ,как пить дать ! )) Ведь надо же заручиться его поддержкой !!! Если они там такие добрые в госдуме ,то что же они Тамбову-то не могут помочь ? Не верю в это 73о от Гос.думы !
Qatar Airways
Qatar Airways
14 апреля в 18:49
В Госдуме не хотят обсудить вопрос финансовой поддержке граждан в связи с коронавирусными ограничениями и потерями у населения?
memphis
memphis
14 апреля в 18:47
И первым шагом опять попросят КС проиграть... Сценарий повторяется
Little Caprice
Little Caprice
14 апреля в 18:46
Верное решение.... от Минфина США.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
14 апреля в 18:40
подарите им Дзюбу !
VeniaminS
VeniaminS
14 апреля в 18:37
Чечня так обеднела что ли ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 18:35
Я не понял, а с какого перепуга америкосы в наш чемпионат вмешиваются?
Совсем берега потеряли что ли?
С другой стороны если за Ахматом какие-то косяки числятся то пусть они сами и расклебывают...
УЕСКА
УЕСКА
14 апреля в 18:29
Нехватало еще этих поддерживать!
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