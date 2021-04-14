В Госдуме обсудили вопрос финансовой поддержки «Ахмата» в связи с санкциями

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14 апреля 2021, 18:18

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин сообщил, что в Госдуме обсудили вопрос финансовой поддержки «Ахмату», против которого были введены санкции Минфином США .