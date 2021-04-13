«Спартак» наказали за выкрики фанатов в адрес Гильерме

КДК РФС отреагировал на оскорбительные выкрики болельщиков «Спартака» в адрес голкипера «Локомотива» Гильерме в недавнем матче 25-го тура РПЛ .

Мы установили, что скандирования болельщиков «Спартака» были связаны с расовой принадлежностью. Оштрафовать «Спартак» на 500 тысяч рублей и один матч условно без зрителей. Испытательный срок до конца сезона.