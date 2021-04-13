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«Спартак» наказали за выкрики фанатов в адрес Гильерме

13 апреля 2021, 18:15
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

КДК РФС отреагировал на оскорбительные выкрики болельщиков «Спартака» в адрес голкипера «Локомотива» Гильерме в недавнем матче 25-го тура РПЛ.

Мы установили, что скандирования болельщиков «Спартака» были связаны с расовой принадлежностью. Оштрафовать «Спартак» на 500 тысяч рублей и один матч условно без зрителей. Испытательный срок до конца сезона.

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isamsn
isamsn ответ STVA 1 (раскрыть)
14 апреля в 21:52
И Вам удачи!
STVA 1
STVA 1 ответ isamsn (раскрыть)
14 апреля в 20:57
КУ Киева в союзные времена этой административной поддержки в разы было больше!Валерий Васильевич на раз получал игроков! И это факт!Днепр быстро обескровили забрав Литовченко с Протасовым!И это было везде при Союзе!
Сейчас же с поддержкой Зенита не сравниться ничто! И это тоже факт непреложный! Давайте замнем...Все одно каждый при своем останется!Чего порожняк гонять)Удачи!
isamsn
isamsn ответ STVA 1 (раскрыть)
14 апреля в 18:09
Никакой предвзятости, а просто неуважение к клубу вечно чем то недовольному с большой административной поддержкой. Все свои т.н звёзды он заработал в смутное время развала страны и послевоенное голодное время. Даже кубок СССР и то в 92 году завоевал, когда союза не было и основные команды вышли из этого турнира ....
STVA 1
STVA 1 ответ isamsn (раскрыть)
14 апреля в 12:47
    112910415
    112910415
    14 апреля в 06:28
    закон суров
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    13 апреля в 22:58
    Так он же не негр, какой расовой принадлежости?
    STVA 1
    STVA 1 ответ isamsn (раскрыть)
    13 апреля в 22:26, ред.
    Нет никакого шлейфа!Я с 69 года и болел при Союзе за Динамо(Киев)так получилось)И Вы наверное знаете что это принципиальнейший соперник был КБ!Так не было никакого шлейфа!
    Может это у Вас из-за того что Вы за Коняшек топите?Так можно покопаться и у Вас шлейфов найти!
    isamsn
    isamsn ответ STVA 1 (раскрыть)
    13 апреля в 22:19
    Зенит ещё не наработал ( ввиду непродолжительности газпромовского проекта) тот отрицательный шлейф тянущейся с далёких советских времён какой у Спартака.
    Futurista
    Futurista ответ Знатог (раскрыть)
    13 апреля в 22:06
    Да да....вот с такой фразы и начинается расизм)...
    Знатог
    Знатог ответ Futurista (раскрыть)
    13 апреля в 22:04
    Но видимо кто-то произошёл не от тех обезьян).
    STVA 1
    STVA 1 ответ isamsn (комментарий удален) (раскрыть)
    13 апреля в 22:03
    Я вне Москвы как раз)))И могу точно сказать что у меня не любят больше Зенит!
    isamsn
    isamsn ответ Legend 6 (раскрыть)
    13 апреля в 21:51
    Факторов много и перечислять их можно с далёких 70 годов
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ Крикун (комментарий удален) (раскрыть)
    13 апреля в 21:37, ред.
    У спартака следующий матч с Уфой. У ЦСКА с Сочи.
    Сп62
    Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    13 апреля в 20:27
      Борис Березуцкий
      Борис Березуцкий ответ Байкал-38 (раскрыть)
      13 апреля в 19:35
      Абсолютно правильно, Байкал, мысленно я с вами!
      STVA 1
      STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
      13 апреля в 19:21
      Я написал внизу что название клуба не должно влиять!Двойных стандартов не должно быть ни для кого!
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
      13 апреля в 19:15
      Надо наказывать клубы снятием очков, может только тогда клубы будут бороться с этими нелюдями, а не прикрывать их. И название клуба здесь не причём.

      Почему некоторые клубы не борются, а ещё и спонсируют такие акции? А потому, что фанаты ставят условия таким как Федун и тот просто боится слово сказать.

      Есть пункт в регламенте о снятии очков, наказать одного, другого и через месяц мы подобного просто не увидим на стадионах!


      А по наказанию Гили есть не справедливость. Гилю наказали реальным сроком, а за неоднократные подобные действия фанов одной команды в отношении одного и того же футболиста просто штраф и условным пропуском одного матча без зрителей, хотя там стояла речь о снятии трёх очков. Гили тогда уж тоже штраф и условно надо было давать.
      STVA 1
      STVA 1 ответ Майне Кляйне (комментарий удален) (раскрыть)
      13 апреля в 19:12, ред.
      Мне это фиолетово!Я не топлю ни за кого!Просто смотрю футбол!А вот за эту хрень надо наказывать и жестко!Какой бы не был клуб((
      Futurista
      Futurista ответ Крикун (комментарий удален) (раскрыть)
      13 апреля в 19:02
      А что не так с Сухиной?)...нарушен регламент РФС...причем грубо...
      Legend 6
      Legend 6 ответ isamsn (раскрыть)
      13 апреля в 19:00
      Это с чем связано?
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      13 апреля в 19:00
        Futurista
        Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        13 апреля в 18:57
        Печалька в том что за Зенит кельты болеют...
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        13 апреля в 18:56
        Штрафы федуну побоку, ну что такое 500 тыща для федуна, один раз позавтракать.
        STVA 1
        STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
        13 апреля в 18:55
        Зенит оштрафовали всего на 200 кило за неонацистскую свастику!А это хуже кричалок(
        Союзник противников
        Союзник противников ответ Байкал-38 (раскрыть)
        13 апреля в 18:50
        НА скотном дворе все животные были равны,но некоторые оказались равнее...
        Союзник противников
        Союзник противников
        13 апреля в 18:49
        Шекспир :"Много шума и...ничего".
        Artem Saribekyan
        Artem Saribekyan
        13 апреля в 18:48
        А Гильерме кто, какой расы? Ну а кричать. начали...
        Как говорили в одном из фильмов: ,,в бессильной злобе" !
        STVA 1
        STVA 1 ответ isamsn (раскрыть)
        13 апреля в 18:42
        Не надо за всех говорить!
        Байкал-38
        Байкал-38
        13 апреля в 18:26
        Спартак после этого сезона стали презирать вдвое больше чем раньше!
        isamsn
        isamsn
        13 апреля в 18:25
        Можно по разному относится к футбольным клубам. Каждый болельщик естественно болеет за свой. Но такой всеобщей неприязни как к Спартаку пожалуй нет ни к одной команде РПЛ да и бывшего чемпионата СССР.
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