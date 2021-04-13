«Спартак» наказали за выкрики фанатов в адрес Гильерме

КДК РФС отреагировал на оскорбительные выкрики болельщиков «Спартака» в адрес голкипера «Локомотива» Гильерме в недавнем матче 25-го тура РПЛ.
Мы установили, что скандирования болельщиков «Спартака» были связаны с расовой принадлежностью. Оштрафовать «Спартак» на 500 тысяч рублей и один матч условно без зрителей. Испытательный срок до конца сезона.
Сейчас же с поддержкой Зенита не сравниться ничто! И это тоже факт непреложный! Давайте замнем...Все одно каждый при своем останется!Чего порожняк гонять)Удачи!
Сейчас же с поддержкой Зенита не сравниться ничто! И это тоже факт непреложный! Давайте замнем...Все одно каждый при своем останется!Чего порожняк гонять)Удачи!
Может это у Вас из-за того что Вы за Коняшек топите?Так можно покопаться и у Вас шлейфов найти!
Может это у Вас из-за того что Вы за Коняшек топите?Так можно покопаться и у Вас шлейфов найти!
Почему некоторые клубы не борются, а ещё и спонсируют такие акции? А потому, что фанаты ставят условия таким как Федун и тот просто боится слово сказать.
Есть пункт в регламенте о снятии очков, наказать одного, другого и через месяц мы подобного просто не увидим на стадионах!
А по наказанию Гили есть не справедливость. Гилю наказали реальным сроком, а за неоднократные подобные действия фанов одной команды в отношении одного и того же футболиста просто штраф и условным пропуском одного матча без зрителей, хотя там стояла речь о снятии трёх очков. Гили тогда уж тоже штраф и условно надо было давать.
Почему некоторые клубы не борются, а ещё и спонсируют такие акции? А потому, что фанаты ставят условия таким как Федун и тот просто боится слово сказать.
Есть пункт в регламенте о снятии очков, наказать одного, другого и через месяц мы подобного просто не увидим на стадионах!
А по наказанию Гили есть не справедливость. Гилю наказали реальным сроком, а за неоднократные подобные действия фанов одной команды в отношении одного и того же футболиста просто штраф и условным пропуском одного матча без зрителей, хотя там стояла речь о снятии трёх очков. Гили тогда уж тоже штраф и условно надо было давать.
Как говорили в одном из фильмов: ,,в бессильной злобе" !
Как говорили в одном из фильмов: ,,в бессильной злобе" !