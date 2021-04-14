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Защитник «Славии» дисквалифицирован на 10 матчей за расистское оскорбление

14 апреля 2021, 17:51
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)0 : 2Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Защитник «Славии» Ондрей Кудела дисквалифицирован на 10 матчей за расистское оскорбление в адрес полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара во время матча 1/8 финала Лиги Европы.

После завершения встречи Камара избил Куделу в подтрибунном помещении. УЕФА также применила санкции к футболисту «Рейнджерс». Он дисквалифицирован на 3 матча.

Напомним, что дисквалификация на 10 игр является максимальным наказанием со стороны УЕФА за оскорбление на расовой почве. Данное правило было введено в 2013 году.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
14 апреля в 20:54
Как говорили раньше, его избили толпой. Нужно и негру дать 10-ку дисквалификации.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
14 апреля в 20:35
А чего вдруг этот Глен оскорбился? Он же финн )
dеigandre
dеigandre
14 апреля в 19:35
А спартачок просто 500 тысяч заплатит и все
VeniaminS
VeniaminS
14 апреля в 18:40
Что ли на колено не встали...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 апреля в 18:30
Справедливость у толерастов вообще край...)))
Говоришь - 10 матчей дисквы..
Машешь кулаками - 3 матча дисквы...
УЕФА таким образом призывает по-меньше болтать, а сразу ушатывать оппонента...))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Futurista (раскрыть)
14 апреля в 18:29
В смысле, в РПЛ? Так и нам ждать недолго, благо негров хватает.
А ещё у нас баба ФНЛ судит. Скоро провинившихся Моськалевых с Левниковыми подменит в вышке...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
14 апреля в 18:24
Пусть подают в суд на баклажана за рукоприкладство
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 апреля в 18:13
Не у нас а у них)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 18:11
Интересно деФки пляшут: за слова 10 матчей, негра обидели. А за то что этот негр отметелил белого дали всего 3 матча. Его бы посадить за это не мешало. Но у нас же толерантность...
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 18:09
Вот только совсем непонятная история. Один оскорбил, другой его за это избил . Тот кто оскорбил получает 10 матчей дисквалификации. А тот кто избил - на 3 матча .
Где логика ??? С такой толерантностью ,скоро белое население будет половина сидеть в тюрьмах , а другое обслуживать чернокожих . Рабство наоборот !!! Белое население Европы и Америки пошло на небывалый шаг , - самоунижение !!! РОССИЯ РОДИНА МОЯ !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
112910415
112910415
14 апреля в 17:54
вот же докопались ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 17:53
Негры всех достали...
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