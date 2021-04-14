Защитник «Славии» дисквалифицирован на 10 матчей за расистское оскорбление

Защитник «Славии» Ондрей Кудела дисквалифицирован на 10 матчей за расистское оскорбление в адрес полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара во время матча 1/8 финала Лиги Европы.
После завершения встречи Камара избил Куделу в подтрибунном помещении. УЕФА также применила санкции к футболисту «Рейнджерс». Он дисквалифицирован на 3 матча.
Напомним, что дисквалификация на 10 игр является максимальным наказанием со стороны УЕФА за оскорбление на расовой почве. Данное правило было введено в 2013 году.
Говоришь - 10 матчей дисквы..
Машешь кулаками - 3 матча дисквы...
УЕФА таким образом призывает по-меньше болтать, а сразу ушатывать оппонента...))
Говоришь - 10 матчей дисквы..
Машешь кулаками - 3 матча дисквы...
УЕФА таким образом призывает по-меньше болтать, а сразу ушатывать оппонента...))
А ещё у нас баба ФНЛ судит. Скоро провинившихся Моськалевых с Левниковыми подменит в вышке...
А ещё у нас баба ФНЛ судит. Скоро провинившихся Моськалевых с Левниковыми подменит в вышке...
Где логика ??? С такой толерантностью ,скоро белое население будет половина сидеть в тюрьмах , а другое обслуживать чернокожих . Рабство наоборот !!! Белое население Европы и Америки пошло на небывалый шаг , - самоунижение !!! РОССИЯ РОДИНА МОЯ !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
Где логика ??? С такой толерантностью ,скоро белое население будет половина сидеть в тюрьмах , а другое обслуживать чернокожих . Рабство наоборот !!! Белое население Европы и Америки пошло на небывалый шаг , - самоунижение !!! РОССИЯ РОДИНА МОЯ !!! ВСЕМ ДОБРА !!!