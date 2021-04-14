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14 апреля 2021, 17:51

Защитник «Славии» дисквалифицирован на 10 матчей за расистское оскорбление в адрес полузащитника «Рейнджерс» во время матча 1/8 финала Лиги Европы.

После завершения встречи Камара избил Куделу в подтрибунном помещении. УЕФА также применила санкции к футболисту «Рейнджерс». Он дисквалифицирован на 3 матча.