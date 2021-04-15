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Скаут Серии А: «Трансфер Кокорина был похож на ставку в казино»

15 апреля 2021, 12:54

Скаут Серии А Алекс Великих порассуждал о будущем нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Сначала надо понять, что ждет саму «Фиорентину» летом. Сейчас в Италию из Америки прилетел президент клуба для встречи со спортивным директором. Он был на последнем матче против «Аталанты», который «Фиорентина» проиграла. У него могут быть вопросы по зимним трансферам. Это касается не только Кокорина.

Кокорина покупали за небольшие деньги — это было похоже на незначительную ставку в казино. Поставили на «зеро» в надежде сорвать банк, но если этого не случится — ничего страшного. 4 миллиона евро, потраченные на трансфер — некритичная сумма для «Фиорентины». Если говорить чисто со спортивной стороны, то приобретение футболистов зимой должно было быть более рациональным. В случае еще одной травмы или неудачной игры в концовке сезона клуба наверняка будет рассматривать варианты с арендой Кокорина.

Много говорят о возможном приходе Фабио Каннаваро в качестве главного тренера. Кокорину могут дать шанс проявить себя на первом летнем сборе.

Кокорин поспешил с уходом из «Сочи». На мой взгляд, ему стоило еще полгода поиграть за этот клуб. Там ему было комфортно. Не исключаю, что после «Фиорентины» он может вернуться именно в «Сочи». Если же сумеет подтвердить свой класс в оставшихся матчах Серии А, то останется в Италии.

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15 апреляАлександр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии6
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Все комментарии
Yan Lys
Yan Lys
17 апреля в 12:38
Выпало Zero победило казино.
Ozabot
Ozabot
15 апреля в 20:27
«Фиорентина» не покупала футболиста. Они покупали хайп вокруг него. Он никогда не будет играть за этот клуб. Обычная попытка кризисного клуба пошуметь в стиле пранков в тиктоках. Мир изменился.
112910415
112910415
15 апреля в 17:42
может, его туда вернуть, где до Сочи играл ?!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 14:56
Кокоша скорее всего в Россию не вернётся не жить и тем более не играть.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 апреля в 14:54
Шансов больше выиграть, если поставишь на победу "Тамбова", да и коэффициент пожирнее.
Futurista
Futurista
15 апреля в 14:54
Кокорин: Трансфер Кокорина похож на сон...
КЭТиК
КЭТиК
15 апреля в 14:48
Казино Спартак соравло джек-пот на своем клиенте.
abrek123
abrek123
15 апреля в 14:21
Зато скауты Кокорина молодцы,впарили неликвид уровня ФНЛ в Серию А)))Я даже догадываюсь как примерно,показали скаутам игру Сочи-Ростов где у Кокорина хет-трик и сказали смотрите как парень играет,что творит с командой РПЛ,но забыли упомянуть что в том матче за Ростов играли 16 летние)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
15 апреля в 13:59
Казино вас обмануло.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 13:24
В Сочи его!
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 13:20
Кокорин не играет уже больше двух лет. Шанс , что он заиграет просто минимальный. Фиалки явно поторопились с его покупкой. Прежнего Кокорина мы уже вряд ли увидим, да мы и раньше то его редко в нормальном состоянии видели. Всю свою сознательную карьеру Саша проходил в подающих надежды, так и закончит . А ведь ему прочили блестящее будущее, но видно ошиблись.
Всем здоровья.
dzvinka
dzvinka
15 апреля в 13:17
"Если же сумеет подтвердить свой класс.."

как подтвердить то, чего нет? вот в чем вопрос...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 13:11
Сделали ставку "зеро", оказалось "ноль". Почти выиграли...
И зачем уходил из Сочи, ведь и играл, и не болел. Чудеса да и только...
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 12:56, ред.
Пора уже призадуматься и книге Рекордов Гиннеса !!!
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