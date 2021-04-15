Скаут Серии А: «Трансфер Кокорина был похож на ставку в казино»

Скаут Серии А Алекс Великих порассуждал о будущем нападающего «Фиорентины» .

Сначала надо понять, что ждет саму «Фиорентину» летом. Сейчас в Италию из Америки прилетел президент клуба для встречи со спортивным директором. Он был на последнем матче против «Аталанты», который «Фиорентина» проиграла. У него могут быть вопросы по зимним трансферам. Это касается не только Кокорина.

Кокорина покупали за небольшие деньги — это было похоже на незначительную ставку в казино. Поставили на «зеро» в надежде сорвать банк, но если этого не случится — ничего страшного. 4 миллиона евро, потраченные на трансфер — некритичная сумма для «Фиорентины». Если говорить чисто со спортивной стороны, то приобретение футболистов зимой должно было быть более рациональным. В случае еще одной травмы или неудачной игры в концовке сезона клуба наверняка будет рассматривать варианты с арендой Кокорина.

Много говорят о возможном приходе Фабио Каннаваро в качестве главного тренера. Кокорину могут дать шанс проявить себя на первом летнем сборе.

Кокорин поспешил с уходом из «Сочи». На мой взгляд, ему стоило еще полгода поиграть за этот клуб. Там ему было комфортно. Не исключаю, что после «Фиорентины» он может вернуться именно в «Сочи». Если же сумеет подтвердить свой класс в оставшихся матчах Серии А, то останется в Италии.