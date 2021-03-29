Кокорин вернулся к тренировкам в «Фиорентине»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся к тренировкам с командой, сообщает портал Firenze Viola.
Кокорин прошел курс лечения после повреждения прямой мышцы бедра левой ноги в римской клинике «Вилла Стюарт».
Российский форвард точно не сможет принять участие в ближайшем матче команды против «Дженоа». По информации источника, он будет готов выйти на поле 11 апреля в матче против «Аталанты».
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Саша выйдет на 89 минуте. Этого достаточно, чтобы получить травму, споткнувшись о кристалльно чистый и ровный газон стадиона Артемио Франки
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Саша выйдет на 89 минуте. Этого достаточно, чтобы получить травму, споткнувшись о кристалльно чистый и ровный газон стадиона Артемио Франки