Кокорин вернулся к тренировкам в «Фиорентине»

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29 марта 2021, 22:19

Российский нападающий «Фиорентины» вернулся к тренировкам с командой, сообщает портал Firenze Viola.

Кокорин прошел курс лечения после повреждения прямой мышцы бедра левой ноги в римской клинике «Вилла Стюарт».

Российский форвард точно не сможет принять участие в ближайшем матче команды против «Дженоа». По информации источника, он будет готов выйти на поле 11 апреля в матче против «Аталанты».