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Кокорин вернулся к тренировкам в «Фиорентине»

29 марта 2021, 22:19

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся к тренировкам с командой, сообщает портал Firenze Viola.

Кокорин прошел курс лечения после повреждения прямой мышцы бедра левой ноги в римской клинике «Вилла Стюарт».

Российский форвард точно не сможет принять участие в ближайшем матче команды против «Дженоа». По информации источника, он будет готов выйти на поле 11 апреля в матче против «Аталанты».

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Все комментарии
Tostao
Tostao ответ Futurista (раскрыть)
30 марта в 18:00
А зачем касса? На карту автоматом капает!))
112910415
112910415
30 марта в 11:22
любят там хорошую шутку
ARMENIAN
ARMENIAN ответ Федор Паршунин (раскрыть)
30 марта в 10:46
=)
Марченок
Марченок ответ karnager (раскрыть)
30 марта в 09:20
Нет не на 89 на 95 минуте
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
30 марта в 05:49
Бедный Кока, тюрьма здоровье отобрала!😅
RA158
RA158
30 марта в 02:32
Санёк нагулялся ...
Решил для разнообразия к тренировкам...
praporchik zadov
praporchik zadov
30 марта в 02:27
Карьера у Коки просто огонь....не играет а бабки капают...
alexgurzan
alexgurzan ответ Gahi (раскрыть)
30 марта в 00:06
.
alexgurzan
alexgurzan ответ karnager (раскрыть)
30 марта в 00:05
.
Gahi
Gahi
30 марта в 00:03
Да, вот это да, так это можно понять что 11 апреля это по два раза 1 апреля. Вот эта штука так шутка, поздравляю всех с удачным юмором Фиорентины. Здоровья Александру и больше не болеть. 
karnager
karnager
30 марта в 00:00
По информации источника, Кокорин будет готов выйти на поле 11 апреля в матче против «Аталанты».
---
Саша выйдет на 89 минуте. Этого достаточно, чтобы получить травму, споткнувшись о кристалльно чистый и ровный газон стадиона Артемио Франки
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
29 марта в 23:53
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 марта в 23:49
Тренер Якини в восторженном ожидании от будущей работы с Кокориным:
Futurista
Futurista ответ Tostao (раскрыть)
29 марта в 23:41
Кассу забыл)...
протон1
протон1
29 марта в 23:32, ред.
кокорин вышел на игру с аталантой. удалось, уговорили кокорина. но смежет ли он отдать хотя бы один пас . кокорин удивительно, но он бегает . кокорин упал. кокорина унесли с травмой лодыжки. кокорин проходит курс лечения еще два месяца, не тревожить кокорина . царю нужен покой
STVA 1
STVA 1
29 марта в 23:26
Букам можно линию открывать!Когда Табуреткин уйдёт на больничный!
протон1
протон1
29 марта в 23:26
люди начали скупать ромашки. а выйдет ли вообще кокорин или не выйдет? куда уж там гол забьет кокорин. вся италия на ногах.
протон1
протон1
29 марта в 23:25, ред.
Российский форвард точно не сможет принять участия в ближайшем матче команды против «Дженоа». По информации источника, он будет готов выйти на поле 11 апреля в матче против «Аталанты».
вероятность что выйдет кокорин очень невероятна. возможно кокорин выйдет если захочет . возможно не выйдет. все зависит от погоды когда сурок выйдет . никто не знает когда наступит весна. но вполне вероятно что кокорин может выйти на игру с аталантой в следующей игре через два месяца. но что очень сомнительно. а что делает вообще кокорин в клубе?
Tostao
Tostao
29 марта в 23:23
Операция "Ы" или новые приключения Шурика.))
протон1
протон1
29 марта в 23:21
царь бог кокорин вышел в окно. люди успели сфотографировать пантифика кокорина. кокорин велел не тревожить кокорина. кокорин купил новую приставку. кокорин решил поспать.
Tostao
Tostao
29 марта в 23:21
Челнок: лазарет - скамейка - лазарет-скамейка - лазарет-скамейка...
протон1
протон1
29 марта в 23:18
кокорин повредил ноготь. уехал в германию. кокорин вернулся с ногтем. кокорин курс реабилитации проходит. кокорин поел. кокорин поспал
протон1
протон1
29 марта в 23:16
кокорин вернулся? кокорин сел. кокорин вышел. кокорин получил травму. кокорин лежит . кокориным интересуються. кокорин в ленте новостей.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
29 марта в 22:57
Уже Легенда!)
VeniaminS
VeniaminS
29 марта в 22:53
Скоро будет забивать
Futurista
Futurista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 марта в 22:44
Ironigor
Ironigor
29 марта в 22:42
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ !!!
И СНОВА НА СЦЕНЕ !!! 11 апреля 2021 года !!!
ВНОВЬ НА АРЕНЕ , САМ ШУРИК БУТЫРСКИЙ !!!
Фиорентина представляет великого Шурика, после тяжелого и продолжительного отдыха, все фанаты увидят на скамейке запасных своего кумира !!! И никто не может точно предвидеть как долго это может продлится. Из достоверных исочников стало известно, что Александра могут даже выпустить на 15 - 20 минут на поле . Цены билетов на этот матч ещё не установлены. Интрига зависла , все ждут развязки 11 апреля !!! Ждём боевого матча !!! Всем Добра !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
29 марта в 22:42
"Кокорин прошел курс лечения после повреждения прямой мышцы бедра левой ноги в римской клинике «Вилла Стюарт»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1248763/kokorin-aleksandr-fiorentina
Посмотрел по анатомическому атласу. Кроме прямой мышцы бедра есть еще пять мышц. Как раз до конца сезона хватит. Косить, так косить. Молодец Коко. Так их!
Союзник противников
Союзник противников
29 марта в 22:34
Во Флоренции большое горе:
Возвращается Кокорин...
И в преисподней,
на шакале едучи,
скрипят зубами
в бессильной злобе
Медичи...
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Leha-ha50 (раскрыть)
29 марта в 22:30
ленточку будут перед Кокорином разрезать. Каждый раз, когда он попадёт в заявку
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