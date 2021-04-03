Итальянский журналист посоветовал Кокорину сменить команду

Итальянский журналист Танкреди Палмери порассуждал о перспективах нападающего в «Фиорентине».

Новый тренер «Фиорентины» Якини обычно использует только одного чистого форварда. Прогнозы для Александра не очень хорошие. Но Кокорин – инвестиция «Фиорентины», так что они заинтересованы в том, чтобы она оправдалась. Нужно дождаться ближайших матчей.

Якини использует одного форварда, вряд ли будет выходить сразу пара. Чтобы заиграть, Кокорин должен заслужить доверие тренера и выиграть конкуренцию у Влаховича.

Честно говоря, у «Фиорентины» сейчас есть Влахович. Кокорину будет очень трудно. Влахович сейчас – одна из молодых восходящих звезд. Возможно, Александру стоит поменять команду, найти ту, где он будет играть регулярно.