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Итальянский журналист посоветовал Кокорину сменить команду

сегодня, 00:23

Итальянский журналист Танкреди Палмери порассуждал о перспективах нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

Новый тренер «Фиорентины» Якини обычно использует только одного чистого форварда. Прогнозы для Александра не очень хорошие. Но Кокорин – инвестиция «Фиорентины», так что они заинтересованы в том, чтобы она оправдалась. Нужно дождаться ближайших матчей.

Якини использует одного форварда, вряд ли будет выходить сразу пара. Чтобы заиграть, Кокорин должен заслужить доверие тренера и выиграть конкуренцию у Влаховича.

Честно говоря, у «Фиорентины» сейчас есть Влахович. Кокорину будет очень трудно. Влахович сейчас – одна из молодых восходящих звезд. Возможно, Александру стоит поменять команду, найти ту, где он будет играть регулярно.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:16
Ещё одна травма и Кокорина итальянцы сами грохнут ! Нет Кокорина- нет проблем ! ))))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:09
Как говорится, - бери шинель , пошли домой !!!
С таким нескончаемым потоком травм у Шурика, остаётся всё меньше и меньше перспектив заиграть , не только в Фиорентине, но и вообще в каком либо клубе. Кто захочет, мало того что купить и платить зарплату , ещё и постоянно оплачивать нескончаемые травмы игрока , который и так уже долгое время не показывает тот уровень футбола, который необходим для ставящих на него задач . Фиорентина сделала большую ошибку , когда приобрела Кокорина, и это видят все . Так что не найдётся тот кто ещё захочет его покупать. На этом его карьера, я думаю пришла к концу. Пусть выздоравливает и расторгнет контакт по обоюдному соглашению . Фиорентине Удачи, а Корину пора домой.
Всем Добра !!!!!
Oplot
Oplot ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 01:02, ред.
Ну и что.Большинству известным людям больше нравится как игрок Месси.И я скажу что среди бывших футболистов,тренеров однозначно будут больше тех,кто выберет Месси.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 00:51
Да он только тем и занимается что меняет команды! А ведь в Динамо у него всё нормально было!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:46
Каким образом Кокорин может сменить команду??? Он же еще по сути в этой то не играл . парень с прошлого лета сильно болеет. Сначала в Спартаке лечился, теперь вот в Фиорентине. Закрадывается подозрение , а сможет ли Саша вообще играть??? не много ли травм он получает сидя на лавке??? А на поле выйдет вообще убьется??? Кому нужна такая головная боль??? Думаю что руководство уже негодует и сильно жалеет о данной покупке. Его сейчас даже бесплатно вряд ли кто возьмет...с его то запросами.
Всем здоровья.
протон1
протон1
сегодня в 00:29
«Криштиану Роналду — для меня этот человек лучший за всю историю футбола. Этот человек ещё в 2004 году был в финале, когда португальцы проиграли грекам на Евро. С 2004 года и до сих пор: в этом году он занимает лидирующие позиции в бомбардирской гонке в Серии А. Он 16 лет на вершине и играет на таком уровне», — сказал Хабиб
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:24
Они давно уже всё поняли...
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