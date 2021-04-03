Ковач: «Звонил Черчесову, чтобы обсудить состояние Головина»

Главный тренер «Монако» накануне матча 31-го тура Лиги 1 против «Метца» высказался о физической готовности игроков своей команды, которые вернулись в клуб из сборных. Российский хавбек «Монако» с 24 марта отыграл 5 таймов за национальную команду.

Не только Йоветич и Бен-Йеддер потратили много сил. Также играли Головин, Крепин, Балло-Туре и Бадьяшиль. Подведём итоги сегодня-завтра. Мы должны посмотреть, насколько они устали. Мы не пойдём на ненужный риск. Посмотрим на их состояние и всё учтём.

Нет, я не даю тренерам сборных никаких рекомендаций, но я только что звонил тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Мы говорили о ситуации с Головиным, потому что у него была травма в этом сезоне. Очки нужны всем, это непросто. Матчи следуют один за другим, но нужно соблюдать осторожность.