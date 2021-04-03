Ковач: «Звонил Черчесову, чтобы обсудить состояние Головина»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач накануне матча 31-го тура Лиги 1 против «Метца» высказался о физической готовности игроков своей команды, которые вернулись в клуб из сборных. Российский хавбек «Монако» Александр Головин с 24 марта отыграл 5 таймов за национальную команду.
Не только Йоветич и Бен-Йеддер потратили много сил. Также играли Головин, Крепин, Балло-Туре и Бадьяшиль. Подведём итоги сегодня-завтра. Мы должны посмотреть, насколько они устали. Мы не пойдём на ненужный риск. Посмотрим на их состояние и всё учтём.
Нет, я не даю тренерам сборных никаких рекомендаций, но я только что звонил тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Мы говорили о ситуации с Головиным, потому что у него была травма в этом сезоне. Очки нужны всем, это непросто. Матчи следуют один за другим, но нужно соблюдать осторожность.
Напомним, Головин был признан лучшим игроком «Монако» по итогам февраля.
Сам звонит, интересуется здоровьем своих подопечных.
Уважение вызывает такое отношение тренера к игрокам. Ковач будучи игроком , тоже был очень работоспособным на поле , отдавался в игре на все сто. И тоже самое требует и от своих игроков. Он собирет классный коллектив и они за короткий срок, уже начали показывать симпатичную игру. Они становятся настоящей Командой !!! Удачи ему в Монако !!!
Всем Добра !!!!!
Сам звонит, интересуется здоровьем своих подопечных.
Уважение вызывает такое отношение тренера к игрокам. Ковач будучи игроком , тоже был очень работоспособным на поле , отдавался в игре на все сто. И тоже самое требует и от своих игроков. Он собирет классный коллектив и они за короткий срок, уже начали показывать симпатичную игру. Они становятся настоящей Командой !!! Удачи ему в Монако !!!
Всем Добра !!!!!
Ждем игр.
Всем здоровья.
Ждем игр.
Всем здоровья.