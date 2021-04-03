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Ковач: «Звонил Черчесову, чтобы обсудить состояние Головина»

сегодня, 01:25
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб МетцМетц14:00 Не начался

Главный тренер «Монако» Нико Ковач накануне матча 31-го тура Лиги 1 против «Метца» высказался о физической готовности игроков своей команды, которые вернулись в клуб из сборных. Российский хавбек «Монако» Александр Головин с 24 марта отыграл 5 таймов за национальную команду.

Не только Йоветич и Бен-Йеддер потратили много сил. Также играли Головин, Крепин, Балло-Туре и Бадьяшиль. Подведём итоги сегодня-завтра. Мы должны посмотреть, насколько они устали. Мы не пойдём на ненужный риск. Посмотрим на их состояние и всё учтём.

Нет, я не даю тренерам сборных никаких рекомендаций, но я только что звонил тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Мы говорили о ситуации с Головиным, потому что у него была травма в этом сезоне. Очки нужны всем, это непросто. Матчи следуют один за другим, но нужно соблюдать осторожность.

Напомним, Головин был признан лучшим игроком «Монако» по итогам февраля.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:54
После игр за сборные , многие игроки в первых матчах своих чемпионатов сдают. Даже грозные лидеры теряют очки в казалось бы проходных матчах. Ковач - умный специалист и без нужды "насиловать" игроков не будет. Кто лучше готов , тот и выйдет в основе. Скамейка у Монако вполне позволяет произвести ротацию без ущерба игре. Надеюсь, Саша сыграет в этом матче , но решать тренеру.
Ждем игр.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:38, ред.
Респект Ковачу , красавчик !!!
Сам звонит, интересуется здоровьем своих подопечных.
Уважение вызывает такое отношение тренера к игрокам. Ковач будучи игроком , тоже был очень работоспособным на поле , отдавался в игре на все сто. И тоже самое требует и от своих игроков. Он собирет классный коллектив и они за короткий срок, уже начали показывать симпатичную игру. Они становятся настоящей Командой !!! Удачи ему в Монако !!!
Всем Добра !!!!!
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