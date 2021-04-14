ГлавнаяНовости

Кокорин живёт во Флоренции в бывшем доме легендарного форварда «Фиорентины»

14 апреля 2021, 19:55

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин во Флоренции живёт в бывшем доме легендарного форварда «фиалок» Габриэля Батистуты.

Как стало известно, Кокорин живёт в просторном доме с большим садом. Жильё форварда находится между площадью Микеланджело и отелем Вилла Кора. После отъезда Батистуты в доме некоторое время проводился ремонт, поэтому он был закрыт.

Напомним, что Батистута выступал за «Фиорентину» с 1991 по 2000 год. За это время он провёл 333 матча, в которых забил 207 голов.

Сегодня стало известно, что Кокорин возобновил тренировки с мячом и близок к возвращению на поле.

Все новости
В «Фиорентине» рассказали о состоянии Кокорина
26 апреля Комментарии20
Головин: «Игра с „Анже“ получилась довольно тяжёлой»
26 апреля Комментарии2
Миранчук забил гол в ворота «Болоньи»
25 апреля Комментарии12
Кокорин, скорее всего, не сыграет с «Юве». Он не работает в общей группе
22 апреля Комментарии29
«Фиорентина»: «Неизвестно, сколько ещё матчей пропустит Кокорин»
17 апреля Комментарии39
В «Спартаке» назвали Шалимова ветераном «Фоджи». Это не так, но среди россиян есть игроки, добившиеся успехов в иностранных клубах
15 апреляАлександр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Mustаng
Mustаng
15 апреля в 11:38
Слишком большая честь для него
Владимир Немченков
Владимир Немченков
15 апреля в 08:25
Пущай живет,главное чтоб в общак не забывал отстёгивать.....
nikoladolgov
nikoladolgov
15 апреля в 08:23
Неплохо зеки наши живут...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
15 апреля в 08:05, ред.
Хоть на склоне своей футбольной карьеры по человечески поживет и не за счет нашего Государства , а за счет " буржуин ".....). За одно и подлечится , и здоровье поправит
ren888888
ren888888
15 апреля в 05:59, ред.
77 оно и в Италии останется 77м.
112910415
112910415
15 апреля в 05:58
главное, что ему хорошо
Евгений Ковин 1
Евгений Ковин 1
15 апреля в 05:56
Какая прелесть! Теперь в честь Сашки площадь переименуют в Александржело, отель в Вилла КоКора, а Габриель уже поменял паспорт и теперь он Стульятута! 😆
За наших
За наших
15 апреля в 00:53
вы представляете как повезло Габриэлю Батистуте!!!! в том доме где он раньше жил сейчас живет ЛЕГЕНДАРНЫЙ Сашка Кокорин!!!!
Beekeeper
Beekeeper
15 апреля в 00:00
Бабла заработанного в РФПЛ ему хватит, что бы просидеть свою оставшуюся карьеру в Фиорентине.
Найманчик
Найманчик
14 апреля в 23:54
Вы чо рофилите ла с кокошей
VeniaminS
VeniaminS
14 апреля в 23:28
А когда же он играть начнет....
jobss
jobss ответ Бубнин (раскрыть)
14 апреля в 22:37
.
Бубнин
Бубнин
14 апреля в 22:36, ред.
Прогнал Александр Батистуту табуреткой. Новая легенда "Фиорентины" заняла дом.
SHMEL
SHMEL
14 апреля в 22:10
Батистута легендарный форвард, а Кокорин просто жил в его доме...
minai
minai
14 апреля в 22:09, ред.
Но если итальянцы сами готовы стелить перед ним красные ковровые дорожки, осыпать его деньгами, селить в роскошном особняке - всё это непонятно зачем, то наверное это проблемы глупых итальянцев. Как говорят у нас в России - дураков надо учить.
SAFqwer
SAFqwer
14 апреля в 22:08
Сегодня стало известно, что Кокорин возобновил тренировки с мячом и близок к возвращению на поле.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1251525/kokorin-aleksandr-fiorentina
Не понял, какое возвращение? Он что был на поле? Батистута-легенда! Это не Холланд или кто-то ещё...Есть ли сейчас такие как Батигол или Алекс Дель Пьеро? Сложно сказать...
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
14 апреля в 22:01
Жилец там только Кокорин)...
Пепс
Пепс ответ Ruslik1982 (раскрыть)
14 апреля в 21:58
Смолов ещё один беспонтовый нап ((((
Рязань 062
Рязань 062
14 апреля в 21:56
о кокорине будут знать только то. что именно он живет в доме футболиста. назвать кокорина футболистом, язык не поыорачивается
Dima salev
Dima salev
14 апреля в 21:55
Кокорину фортонула во всех отношениях. Не играя футбол получает деньги. Живёт в шикарном доме В Италии.
Роналду не хочет купить ни один клуб а за Кокорином все клубы стоять в очереди
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Пепс (раскрыть)
14 апреля в 21:46
Смолов пока лучше, 5 игр и 5 голов

у Месси за Барселону 827 игр и 700 голов
у Роналду за Реал 486 игр и 475 голов (почти дотянул кстати до вернувшегося Смолова)
shur
shur
14 апреля в 21:42
...красивая сказка, а интересно какой будет финал...?! Надо придумать покушение,
интрига, преступление, жалость, месть , триллер и можно писать книгу!!!
vastudio
vastudio
14 апреля в 21:34
Там много табуреток?
Пепс
Пепс
14 апреля в 21:32
333 игры 207 голов....фигасе.... Крут нереально этот Батистута. Кокорин беспонтовый нап.. Хоть живи, хоть не живи в этом доме.
Caliostro
Caliostro
14 апреля в 21:09
Красава!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
14 апреля в 21:03
Так и сам легендой станет.
andrefino13
andrefino13
14 апреля в 20:58
Для Батистуты это минус в имидж.
Splurgeloa
Splurgeloa
14 апреля в 20:58
Вот только до Батигола Кокорину как до Китая раком))
particular
particular
14 апреля в 20:54
Два жильца одного дома, но на сколько же они разные... Пропасть...
Introvert
Introvert
14 апреля в 20:49
жывёт в бывшем доме, ездит на подерженой тачке, одевается в секонд-хенде, жрёт всяку xpeнь.
одним словом - бoмжapa.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100