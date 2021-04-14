Кокорин живёт во Флоренции в бывшем доме легендарного форварда «Фиорентины»

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14 апреля 2021, 19:55

Нападающий «Фиорентины» во Флоренции живёт в бывшем доме легендарного форварда «фиалок» .

Как стало известно, Кокорин живёт в просторном доме с большим садом. Жильё форварда находится между площадью Микеланджело и отелем Вилла Кора. После отъезда Батистуты в доме некоторое время проводился ремонт, поэтому он был закрыт.

Напомним, что Батистута выступал за «Фиорентину» с 1991 по 2000 год. За это время он провёл 333 матча, в которых забил 207 голов.

Сегодня стало известно, что Кокорин возобновил тренировки с мячом и близок к возвращению на поле.