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Кокорин пропустит два ближайших матча Серии А

01 апреля 2021, 00:40

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не сможет помочь своей команде в матчах с «Удинезе» и «Аталантой» в чемпионате Италии.

Причина — футболист продолжает восстанавливаться после травмы и заниматься по индивидуальной программе. Планируется, что Кокорин сможет сыграть в поединке 31-го тура Серии А против «Сассуоло».

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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 апреля в 17:59
Аппяяттть!?!?!?
порт
порт
01 апреля в 09:57
Шурик крепись, скоро перерыв. А то всё тренировки да тренировки. Замучили парня.
karnager
karnager
01 апреля в 09:28
Итальянский жеребец Кокориньо, так прозвавшего нашего талантливого футболиста Александра Кокорина местные жители, готовиться к последнему туру и самой главной игре своей жизни - выйти на 83 минуте и сделать хет-трик. А пока российский бэби-фейс восстанавливается от травмы, копит силы, не др@чит
МапС
МапС
01 апреля в 08:37, ред.
Пороть его надо, а не лечить.
112910415
112910415
01 апреля в 07:03
малость тревожно за него
КЭТиК
КЭТиК
01 апреля в 05:33
Вот так и чемпионат закончится.
Остапчук 67
Остапчук 67
01 апреля в 03:02
Да плевать на него.
протон1
протон1 ответ ATG (раскрыть)
01 апреля в 02:53
он сейчас мотает те дни что ему больничку не давали. правда или нет. один день кокорина в клубе зп. 5 к евро стоит
протон1
протон1
01 апреля в 02:52
приезжают медики . физиотерапевы к коорину и говорят. ну у тебя все отлично выходи играй кокорин. кокорин отвечает. нет я не хочу. у меня нога болит.
Ozabot
Ozabot
01 апреля в 02:49
Думаю, пропустит не только 2, но и все матчи до конца карьеры )
Ironigor
Ironigor
01 апреля в 01:36
Да всё верно, всё идёт по плану !!! А ведь хотели нарушить планы, вывести его на игру с Аталантой .
Неее. Нельзя нарушать санаторно-профелактический режим . Здоровье прежде всего !!! Бутырка оказалась
хорошая школа для Шурика. Живи не тужи !!! Всё для Кокоши , всё для кайфа !!! Терпи , от судьбы никуда не убежать !!! Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
01 апреля в 01:13
Саша продолжает в своем репертуаре. Много травм он накопил, и похоже, он обо все сразу не рассказывает, выдает по одной, так до конца контракта и пролечится. Думаю , руководство фиалок уже не один раз пожалело, что такого подранка неизлечимого приобрели.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
01 апреля в 01:12
Почему то я не удивлён
ATG
ATG
01 апреля в 00:50
Кокорин что в тюрьме был, мы про него ничего не слышали, теперь вот из больнички не вылезает
1bear
1bear
01 апреля в 00:44
Кокоша в своём репертуаре,на больничном...???
Ямайский Болт
Ямайский Болт
01 апреля в 00:43
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