Кокорин пропустит два ближайших матча Серии А

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не сможет помочь своей команде в матчах с «Удинезе» и «Аталантой» в чемпионате Италии.
Причина — футболист продолжает восстанавливаться после травмы и заниматься по индивидуальной программе. Планируется, что Кокорин сможет сыграть в поединке 31-го тура Серии А против «Сассуоло».
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Неее. Нельзя нарушать санаторно-профелактический режим . Здоровье прежде всего !!! Бутырка оказалась
хорошая школа для Шурика. Живи не тужи !!! Всё для Кокоши , всё для кайфа !!! Терпи , от судьбы никуда не убежать !!! Всем Добра !!!
Неее. Нельзя нарушать санаторно-профелактический режим . Здоровье прежде всего !!! Бутырка оказалась
хорошая школа для Шурика. Живи не тужи !!! Всё для Кокоши , всё для кайфа !!! Терпи , от судьбы никуда не убежать !!! Всем Добра !!!