Кокорин пропустит два ближайших матча Серии А

1617226812

01 апреля 2021, 00:40

Форвард «Фиорентины» не сможет помочь своей команде в матчах с «Удинезе» и «Аталантой» в чемпионате Италии.

Причина — футболист продолжает восстанавливаться после травмы и заниматься по индивидуальной программе. Планируется, что Кокорин сможет сыграть в поединке 31-го тура Серии А против «Сассуоло».