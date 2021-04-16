ГлавнаяНовости

Сухина и Козловцев оштрафованы на 150 тыс. рублей за нахождение в судейской

16 апреля 2021, 15:03
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Станислав Сухина и Василий Козловцев, являющиеся начальниками «Локомотива» и «Спартака» соответственно, оштрафованы на 150 тыс. рублей за нарушение регламента чемпионата России. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча «Локомотив» — «Спартак» прошла 11 апреля на стадионе «РЖД-Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

После игры появилось видео, на котором Сухина за час до начала дерби выходит из судейской комнаты. Позднее также была опубликована запись камер наблюдения внутри арены, на которой видно, как в судейскую входит Козловцев.

Ранее также стало известно, что «Локомотив» сыграет с «Динамо» на нейтральном поле.

Все новости
СлухиМарсело назначен наблюдателем на выборах. Он пропустит матч с «Челси»
Вчера, 16:48 Комментарии16
ОфициальноМаксименко и Айртон пропустят матч против «Арсенала»
Вчера, 14:53 Комментарии9
ОфициальноКДК РФС отменил красную карточку Ахметова в матче со «Спартаком»
Вчера, 14:46 Комментарии49
ЭСК РФС оставила в силе дисквалификации Максименко и Айртона
Вчера, 11:48 Комментарии17
Красная карточка защитника «Вест Хэма» Бальбуэна в матче с «Челси» отменена
27 апреля Комментарии4
ОфициальноРФС оставил в силе решение о проведении матча «Локо» на нейтральном поле
27 апреля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
16 апреля в 20:13
    Бубнин
    Бубнин
    16 апреля в 19:55
    Если только в предбанник билет стоит 150, то сколько ж в саму парилку?
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    16 апреля в 19:55, ред.
    Не смешно уже от спартаковских методичек.
    Скорее - амбре оттуда. Но давайте уже по пунктам.
    Зенит 47 забито 22 пропущено.
    Больше меньше всех соответсвенно.
    Спартак по этому объективному показателю... а не дофига ли высокое место занимает? Или все-таки, если думать о судьбах российского футбола, не лучше ли уступить место в ЛЧ (а то вдруг опять ливерпууль, чуррр!) - крепкому середняку Лёне с его Казанским стройбатом?
    Далее в программе. "Газпром душит футбол".
    Ага, наивные потребители госдеповского контента, продолжайте потреб()... в том же духе.
    Весь такой из себя носитель традиций спартака (не такой уж народный, но всё ещё спартак) ... сколько футбольных гениев, помимо "вечноблагоухающего" орбитрафедотова - СПМ породил за всё время НЕ!чемпионств, исключая медовый год вечноживого Григоряна? Почему с таким придыханием 3 года ждали камбэка броПро? Ну и напоследок - Газпром очень не любят СШП и их евротерпилоиды. Спартак тоже не любит газпром, хотя Федун грабил страну не меньше. Ну так когда приравняют Спартак к упомянутым структурам - это будет логично. "Друг моего врага- мой враг", слыхали про такое? В принципе, у Спартака было 15 "медовых" лет, когда советские и постсоветские олигархи давали им карт-бланш на всё. То есть совсем на всё. Купить игрока с периферии за квартиру в Москве? Легко! Разрешить выезд в Еврочемп за взятку московскому чинуше? Да запросто! Попасть в сборную по принципу верности Романцеву? Только в путь! Ну так и где Ваши Зиданы и Павоны, которые несмотря на диктат злого газпрома - зажгли в Европе и прославили наш футбол??? Миранчук, Чалов, кого я забыл? "Имя, сестра, имя!"
    Супервайзер
    Супервайзер
    16 апреля в 19:17
    Все-таки хорошие ребята на сайте собрались. Хорошие, потому что наивные.
    Все обсуждают, была рука- не была. Какая разница?
    Спартак теоретически представлял угрозу Зениту на участие в ЛЧ. Участие в ЛЧ помимо прочего, это деньги. Денег у нацпроекта сегодня не так много, как всегда.
    Как решить проблему? Как обычно, с помощью судей. Они точно знают, с чьих рук кормятся.
    Не было бы поставленных против Спартака пенальти и удаления Айртона, было бы что-нибудь другое. Голь на выдумки горазда.
    Так что, успокойтесь и дышите ровно. Футбола в России нет, зато есть Газпром!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    16 апреля в 19:07
    Какую в одну калитку? Ваши претензии уже признали необоснованными, кстати о чём я и говорил, только теперь официально как ты просил.
    Да и как быть, что не удалили Джикию? Зидана за подобное в 2006 году сразу удалили.
    Насчёт трёх раз Сухины, ну это просто объясняется, домашняя арена он начальник команды, простые формальности принимающей стороны. А вот, что делал начальник Спартака Василий Козловцев? Конверт передавал?
    А вообще это бред полный, что бы перед матчем заходить в судейскую и о чём то договариваться. Если и есть какие то мутки, то это делается заранее и вне стен стадионов. Ты я уверен это всё понимаешь, но поддерживаешь Спартак, которому просто нужна шумиха. Ведь после первого тура и шумихи и угроз о снятии с чемпионата, Спартаку были подарены несколько побед. Тому же Соболеву так понравилось падать и получать пенальти, что он вжился в эту роль и падает без касании всегда.
    А что бы отучить входить в судейскую и встречать и провожать судей, то за их размещение должны отвечать судейский корпус или РФС, а не клубы как сейчас.
    Давайте здраво смотреть на ситуации, а не только, что выгодно клубу и вопреки своей совести это озвучивать.
    димон 37
    димон 37 ответ cska1948 (раскрыть)
    16 апреля в 19:04
    Ну да че вам переживает, вам за игру с мёртвым тамбовом 3 штуки сравят
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    16 апреля в 19:04, ред.
    На сайтах крик, на сайтай ор
    А в под трибунном просто двор
    Там нежно плещется Сухина
    И купленный судья скотина
    cska1948
    cska1948 ответ димон 37 (раскрыть)
    16 апреля в 19:03
    То, что мы с вами считаем не имеет ни какого значения! Важно то, что считают официальные лица! А у официальных лиц к судейству Левникова претензий НЕТ!
    димон 37
    димон 37 ответ cska1948 (раскрыть)
    16 апреля в 18:58
    Ты считаешь рук не было?
    димон 37
    димон 37 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    16 апреля в 18:58
    Ну так рука у пабло и второго не помнькал звать была?
    makkie
    makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
    16 апреля в 18:53
    Не вижу тут "пожертвования" своим.
    Ну назначили штраф в 150 тысяч рублей, для ФК это капля в море, а не деньги. Уверен, что за Козловского этот штраф выплатят из бюджета Спартака. Равно как и Локо за Сухину.

    Куда важнее пресечь ходьбу оф лиц клубов в судейскую до матчей. Сухина вот сходил, а потом мы получили судейство в одну калитку. Трижды ведь сходил - 3 минуты в общем там пробыл! Очень подозрительно это всё.
    makkie
    makkie ответ Трезвый повар (раскрыть)
    16 апреля в 18:50
    Три аккаунта у человека)

    Привет, Олег!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    16 апреля в 18:24
    Как надо хотеть наказать кого то, что даже своим пожертвовали?
    Ещё раз повторюсь:
    "На воре и шапка горит!"
    «В чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь».
    Или это героизм по вашему мнению? Почему опять двойные стандарты, в которых ты меня пытался обвинить? Может хватит уже?!
    Дмитрюк
    Дмитрюк
    16 апреля в 18:18, ред.
    Зачем тысяч, надо было просто 150 рублей. Как за проезд.
    viv
    viv
    16 апреля в 18:13
    Сухина прекрасно понимал, что ему нельзя трижды заходить в судейскую, но три раза подряд нарушил закон. Зачем? Ему выдали штраф в 150 тысяч рублей. Вот только ни один штраф не отменит влияние на результаты сезона 32 подтвержденных официально ошибок.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
    16 апреля в 18:07
    Точно!Наоборот,надо бы команду судей премировать за их принципиальность,а то получается,что чиновников противоборствующих клубов наказали за то,"что они взялись порешать,но не смогли"!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ makkie (раскрыть)
    16 апреля в 18:06
    Именно так!
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 апреля в 18:05
    300 000 рубликов "детишкам на молочишко".Которые из КДК.Интересно,им тоже по итогам сезона выплачивают премии(как руководству ГАЗПРОМА) за ударный капиталистический труд???
    cska1948
    cska1948
    16 апреля в 18:04
    Что вы тут копья ломаете! Заходили, не заходили, да какая разница, если СЭК признал все действия Левникова в спорных моментах ПРАВОМЕРНЫМИ!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    16 апреля в 17:58
    А за что оштрафовали , конкретно ?
    За два неназначенных пенальти в пользу Локомотива или за два неназначенных в пользу Спартака ?
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ makkie (раскрыть)
    16 апреля в 17:53, ред.
    Макс привет. Я тебе потом как-нибудь расскажу
    makkie
    makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
    16 апреля в 17:49
    Ну а как еще привлечь Сухину, если он 3 раза перед матчам заходит в судейскую?
    Еще и рецидивист к тому же!
    Байкал-38
    Байкал-38
    16 апреля в 17:47
    Вот это и называется сесть в лужу, ну это самое мягкое, что можно сказать. Хотели наказать Сухину и Локо, а в итоге наказали своего сотрудника Козловцева.
    Тут можно много пословиц употребить:
    "На воре и шапка горит!"
    «В чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь»....
    POL7173
    POL7173 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
    16 апреля в 17:37
    Ну а вы то что волнуетесь? У вас весь РФС подмят. Вам в судейскую бегать не надо, и так всё решено. Ещё чемпионат не начался, а уже известно, кто чемпион.
    112910415
    112910415
    16 апреля в 17:25
    наш цирк - самый весёлый в мире !
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    16 апреля в 17:08
    Переигровку давайте
    29081985
    29081985 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    16 апреля в 17:07
    Ну да коням нужнее
    mat73
    mat73
    16 апреля в 17:05
    Сухина и Козловцев заходили в судейскую, соответственно по три и одному разу (о том уже доказано, Григорьянц официально сказал). Но обоим по 150 одинаково, тогда хоть сухине надо было 3*150 сделать тоже )))))
    makkie
    makkie ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    16 апреля в 17:02
    И отдать их цска, да?)
    Новый Рубин
    Новый Рубин
    16 апреля в 16:59
    Надо переиграть матч !
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100