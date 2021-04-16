Сухина и Козловцев оштрафованы на 150 тыс. рублей за нахождение в судейской

1618574616

16 апреля 2021, 15:03

Станислав Сухина и Василий Козловцев, являющиеся начальниками «Локомотива» и «Спартака» соответственно, оштрафованы на 150 тыс. рублей за нарушение регламента чемпионата России. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча «Локомотив» — «Спартак» прошла 11 апреля на стадионе « РЖД -Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

После игры появилось видео, на котором Сухина за час до начала дерби выходит из судейской комнаты. Позднее также была опубликована запись камер наблюдения внутри арены, на которой видно, как в судейскую входит Козловцев.

Ранее также стало известно, что «Локомотив» сыграет с «Динамо» на нейтральном поле.