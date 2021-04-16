«Локомотив» сыграет с «Динамо» на нейтральном поле

«Локомотив» проведет домашний матч 29-го тура РПЛ против «Динамо» на нейтральном поле. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Данное решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Напомним, в ролик клубного телевидения «Спартака» попал момент, когда начальник команды хозяев Станислав Сухина выходил из судейской комнаты перед дерби, хотя там запрещено находиться всем посторонним.
Ранее также стало известно, что вратарь «Локомотива» Гильерме дисквалифицирован на два матча РПЛ за то, что провоцировал болельщиков «Спартака».