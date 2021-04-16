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«Локомотив» сыграет с «Динамо» на нейтральном поле

16 апреля 2021, 14:57
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо08.05.2021 в 16:30 Не начался

«Локомотив» проведет домашний матч 29-го тура РПЛ против «Динамо» на нейтральном поле. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Данное решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Напомним, в ролик клубного телевидения «Спартака» попал момент, когда начальник команды хозяев Станислав Сухина выходил из судейской комнаты перед дерби, хотя там запрещено находиться всем посторонним.

Ранее также стало известно, что вратарь «Локомотива» Гильерме дисквалифицирован на два матча РПЛ за то, что провоцировал болельщиков «Спартака».

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Палыч82
Палыч82
17 апреля в 11:02
Зарядили Локомотив только тем самым. Но если Шварц достаточно смекалистый, он может воспользоваться распалённостью соперника
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 18:44
МапС
Сегодня 23:34
Раз в этом переносе замешан Спартак, то логичнее всего матч надо провести на "Открывашке"! :)


После всего это будет взаподло!
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
16 апреля в 18:41
Могу поспорить насчёт такого утверждения. Это как примерно жить в одном доме и ходить к друг другу кино смотреть. Вроде одно и тоже показывают, но один в гостях, а другой дома. Всё таки родные стены это родные, а нейтральные это чужие. Теперь получается, что обе команды в гостях будут и не важно в Москве этот матч или в другом городе.
Локо скорее всего будет договариваться в Москве играть, да и Динамо думаю не будет против. Открывашка сразу отпадает, лучше уж у динамиков дома играть чем у этих.
МапС
МапС
16 апреля в 18:34
Раз в этом переносе замешан Спартак, то логичнее всего матч надо провести на "Открывашке"! :)
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 17:56
Спартак уже отреагировал на данное наказание. Если Локо за домашний матч наказали следующий домашний матч провести на нейтральном поле, то накажите и нас. Мы были гостями, значит следующий гостевой матч тоже надо провести на нейтральном поле.
stanichnik
stanichnik
16 апреля в 15:38
В любом дерби, когда встречаются две команды из одного города, понятие преимущества домашней арены носит условный характер. Поддержку своих болельщиков футболисты получают с обеих сторон, с той лишь разницей, что своих в процентном отношении может быть гораздо больше. Нейтральное поле, если оно будет выбрано в Москве, тоже не окажет сильного влияния на ход предстоящего матча.
Mangur
Mangur
16 апреля в 15:19
По сути правильно.
амурец
амурец
16 апреля в 15:13
    beefs
    beefs
    16 апреля в 15:05
    Правильно, а то Локо слишком хвост задрал, это предупреждение...
    Ironigor
    Ironigor
    16 апреля в 15:05
    В любом случае победит сильнейший !!!
    swed27
    swed27
    16 апреля в 15:04
    Удачи паровозу
    sv_1969
    sv_1969
    16 апреля в 15:02
    Значит судьба такой!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    16 апреля в 14:58
    Главное что игра состоится
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