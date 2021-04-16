«Локомотив» сыграет с «Динамо» на нейтральном поле

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16 апреля 2021, 14:57

«Локомотив» проведет домашний матч 29-го тура РПЛ против «Динамо» на нейтральном поле. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Данное решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС .

Напомним, в ролик клубного телевидения «Спартака» попал момент, когда начальник команды хозяев Станислав Сухина выходил из судейской комнаты перед дерби, хотя там запрещено находиться всем посторонним.