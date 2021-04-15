РФС оштрафовал «Уфу» за нецензурный твит про арбитра Кукуляка

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15 апреля 2021, 17:31

В четверг, 15 апреля, состоялось заседание Комитета по этике РФС , где было принято решение оштрафовать «Уфу» за нецензурный твит в адрес главного арбитра матча 1/4 финала Кубка России против «Ахмата» (0:1) Евгения Кукуляка.