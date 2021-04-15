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РФС оштрафовал «Уфу» за нецензурный твит про арбитра Кукуляка

15 апреля 2021, 17:31
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

В четверг, 15 апреля, состоялось заседание Комитета по этике РФС, где было принято решение оштрафовать «Уфу» за нецензурный твит в адрес главного арбитра матча 1/4 финала Кубка России против «Ахмата» (0:1) Евгения Кукуляка.

В связи с допущенными работниками ФК «Уфа» Республики Башкортостан нарушениями ст. ст. 101, 15 Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к ФК «Уфа» Республики Башкортостан санкцию в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

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Ironigor
Ironigor
15 апреля в 18:26
Такое ощущение что РФС вообще забыло чем надо заниматься. Кроме штрафов ,созданием интриг ,отстранением от игр футболистов , наказанием стадионов больше работу РФС не видно. Столько проблем в российском футболе от детского юношеского молодёжного взрослого клубного до сборной России. Уже давно пора заниматься чем-то полезным, чтоб хоть где-то стало видно улучшение !!! Начните заниматься своим делом, выполнять свою работу!!! Дюковы Аууу !!!
Вас самих пора уже за бездействие и развал всего футбольного хозяйства штрафовать и не только. Да здравствует самый справедливый суд !!!
Всем Добра !!!
ДАША Д
ДАША Д
15 апреля в 17:51
Сумма штрафа впечатляет.
112910415
112910415
15 апреля в 17:45
главное, всегда находят самых страшных нарушителей !
beefs
beefs
15 апреля в 17:36
а раньше кричали: судью на мыло...
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