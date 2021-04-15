РФС оштрафовал «Уфу» за нецензурный твит про арбитра Кукуляка

В четверг, 15 апреля, состоялось заседание Комитета по этике РФС, где было принято решение оштрафовать «Уфу» за нецензурный твит в адрес главного арбитра матча 1/4 финала Кубка России против «Ахмата» (0:1) Евгения Кукуляка.
В связи с допущенными работниками ФК «Уфа» Республики Башкортостан нарушениями ст. ст. 101, 15 Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к ФК «Уфа» Республики Башкортостан санкцию в виде штрафа в размере 250 000 рублей.
Вас самих пора уже за бездействие и развал всего футбольного хозяйства штрафовать и не только. Да здравствует самый справедливый суд !!!
Всем Добра !!!
Вас самих пора уже за бездействие и развал всего футбольного хозяйства штрафовать и не только. Да здравствует самый справедливый суд !!!
Всем Добра !!!