УЕФА дисквалифицировал защитника «Атлетико» Савича на 4 матча

Защитник «Атлетико» Стефан Савич получил красную карточку в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2). Инцидент произошёл в марте, а сегодня УЕФА вынес наказание по делу футболиста.
УЕФА дисквалифицировал Савича на 4 матча соревнования за удар локтем в грудь защитника «Челси» Антонио Рюдигера и оскорбительные выражения в адрес официального лица матча.
Помимо наказания Савича, «Атлетико» был оштрафован на общую сумму 24 000 евро. «Матрасникам» было предъявлено обвинение за ненадлежащее поведение команды (14 000 евро) и за позднее начало матча (10 000 евро). По словам УЕФА, ответственность за задержку начала игры лежит на главном тренере «Атлетико» Диего Симеоне.
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А он и правда обидел негра. Они уже на шее, ножки свешивают...