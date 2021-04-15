УЕФА дисквалифицировал защитника «Атлетико» Савича на 4 матча

1618507928

15 апреля 2021, 20:32

Защитник «Атлетико» получил красную карточку в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2). Инцидент произошёл в марте, а сегодня УЕФА вынес наказание по делу футболиста.

УЕФА дисквалифицировал Савича на 4 матча соревнования за удар локтем в грудь защитника «Челси» и оскорбительные выражения в адрес официального лица матча.