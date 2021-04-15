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УЕФА дисквалифицировал защитника «Атлетико» Савича на 4 матча

15 апреля 2021, 20:32
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Защитник «Атлетико» Стефан Савич получил красную карточку в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2). Инцидент произошёл в марте, а сегодня УЕФА вынес наказание по делу футболиста.

УЕФА дисквалифицировал Савича на 4 матча соревнования за удар локтем в грудь защитника «Челси» Антонио Рюдигера и оскорбительные выражения в адрес официального лица матча.

Помимо наказания Савича, «Атлетико» был оштрафован на общую сумму 24 000 евро. «Матрасникам» было предъявлено обвинение за ненадлежащее поведение команды (14 000 евро) и за позднее начало матча (10 000 евро). По словам УЕФА, ответственность за задержку начала игры лежит на главном тренере «Атлетико» Диего Симеоне.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
15 апреля в 21:20
это не лучший вариант))
goalaktika
goalaktika
15 апреля в 21:15
Правильно! Можно и побольше! Грязный игрок.
И в ЧИ много подлых поступков за ним
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 20:41, ред.
Я думал, негра обидел.
А он и правда обидел негра. Они уже на шее, ножки свешивают...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 апреля в 20:33
Жаль,теперь не скоро поможет команде
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