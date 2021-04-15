УЕФА отстранил Лапочкина от футбольной деятельности на 90 дней

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15 апреля 2021, 17:15

УЕФА отстранил арбитра Сергея Лапочкина на 90 дней от любой деятельности, которая связана с футболом. Об этом сообщают в службе коммуникаций РФС .

Сообщаем о том, что решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранён на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей 11 (2) (а), 12 (2) (а) и 12 (2) (d) дисциплинарного регламента. РФС оказывает полное содействие в расследовании.

Статьи, в которых, возможно, обвиняется Лапочкин:

Статья 11. Общие принципы поведения.

2. Например, нарушение этих принципов совершается кем-либо:

a) Кто участвует и делает попытки участвовать в мошенничестве, активном или пассивном взяточничестве и/или коррупции;

Статья 12. Честность проведения матчей и соревнований и организация договорных матчей.

2. Честность проведения матчей и соревнований нарушается, например, каким-либо лицом:

a) Которое действует таким образом, что, с большой долей вероятности, окажет незаконное или ненадлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнования с целью получения преимущества или выгоды для себя или третьего лица;

d) которое незамедлительно и добровольно не сообщает УЕФА о том, что на него пытались повлиять в связи с деятельностью, нацеленной на незаконное или неправомерное влияние на ход и/или результат матча или соревнования.

Лапочкин отстранён от футбольной деятельности за инцидент, который произошёл в 2018 году, когда он обслуживал матч Лиги Европы между «Бордо» и «Вентспилсом».