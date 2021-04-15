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УЕФА отстранил Лапочкина от футбольной деятельности на 90 дней

15 апреля 2021, 17:15

УЕФА отстранил арбитра Сергея Лапочкина на 90 дней от любой деятельности, которая связана с футболом. Об этом сообщают в службе коммуникаций РФС.

Сообщаем о том, что решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранён на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей 11 (2) (а), 12 (2) (а) и 12 (2) (d) дисциплинарного регламента. РФС оказывает полное содействие в расследовании.

Статьи, в которых, возможно, обвиняется Лапочкин:

Статья 11. Общие принципы поведения.

2. Например, нарушение этих принципов совершается кем-либо:

a) Кто участвует и делает попытки участвовать в мошенничестве, активном или пассивном взяточничестве и/или коррупции;

Статья 12. Честность проведения матчей и соревнований и организация договорных матчей.

2. Честность проведения матчей и соревнований нарушается, например, каким-либо лицом:

a) Которое действует таким образом, что, с большой долей вероятности, окажет незаконное или ненадлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнования с целью получения преимущества или выгоды для себя или третьего лица;

d) которое незамедлительно и добровольно не сообщает УЕФА о том, что на него пытались повлиять в связи с деятельностью, нацеленной на незаконное или неправомерное влияние на ход и/или результат матча или соревнования.

Лапочкин отстранён от футбольной деятельности за инцидент, который произошёл в 2018 году, когда он обслуживал матч Лиги Европы между «Бордо» и «Вентспилсом».

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ 13 RUS (раскрыть)
16 апреля в 12:06
За державу обидно.
13 RUS
13 RUS
16 апреля в 07:14
Не слышно красно-белых возгласов
Romkurch
Romkurch
15 апреля в 23:49
Любимый судья спартака так пострадал.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
15 апреля в 23:15
Спартак грустит, Мешкова бы тоже
trimetil
trimetil
15 апреля в 23:11
Ещё бы проверили его связи с Федуном...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 апреля в 22:51, ред.
УЕФА самая юмористическая организация из всех ныне существующих.....
Пригласили парня из РПЛ матч в европах судить - теперь он виноват...
Через 3 года прозрели что Златан в доле с букмекерами на Мальте - Златан виноват...
Игрок Рейнджерса ушатал в подтрибунке говоруна - панчеру 3 матча дисквы...говоруну 10 матчей...
Каждый день УЕФА принимает какие то решения.....на книгу анекдотов уже насочиняли....

И почему на 90 дней...???))))
Каждые 90 дней арбитры обнуляются ???
Становятся кристально честными и непредвзятыми ???
bacek15
bacek15
15 апреля в 22:37
Уефофский произвол. Наказывают за то, чего не сделал. Сто пудов, без амеров не обошлось.
armeec_
armeec_ ответ jobss (раскрыть)
15 апреля в 22:01
а где смеяться ?!
armeec_
armeec_
15 апреля в 21:59, ред.
Кто в топ этот пост вывел?
KLINSI
KLINSI
15 апреля в 21:40
Я слышал другое.

...Напомним, в 2020 году появилась информация, что российский судья, обслуживавший один из матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на тотализаторе. Сообщалось, что речь может идти о Лапочкине...
Сп62
Сп62
15 апреля в 21:02
Лапочкин виноват, но он не виноват!
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
15 апреля в 20:41
С какой целью интересуешься.
berda2003
berda2003
15 апреля в 20:32
нашим праведникам из рфс до 63, как эта лапочка отдаётся за деньги, и гробит команды, отбивая желание играть в России...
Dima salev
Dima salev
15 апреля в 20:27
Футбол мы не можем играть и ещё судьи нормальных нет.
nikot
nikot
15 апреля в 20:20
Газпрем надо выкинуть из футбола и все наладится и не только в футболе!!!
kts99
kts99
15 апреля в 20:13
Наши карманные своих не сдают. Ничего ему не будет.
Мessi 10
Мessi 10
15 апреля в 20:00
Грустный тромбон.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
15 апреля в 19:00
Спартак уже подал апелляцию?
leopit
leopit
15 апреля в 18:42
Спартачи в трауре!
jobss
jobss ответ Бубнин (раскрыть)
15 апреля в 18:38
.
Бубнин
Бубнин
15 апреля в 18:37
Посидит пока в предбаннике.
Михалыч 54
Михалыч 54
15 апреля в 18:32
Хоть и негоже злорадствовать, но, как говорится, бог шельму метит. У РОСТОВА в матче с Химками минимум очко отобрал, не засчитав стопроцентный гол, а, может быть, и три, не поставив пенальти на Полозе. Правда пенальти надо ещё забить, но тем не менее ошибки Лапочкина были фатальными для Ростова. И как мы должны к нему относиться?
Супервайзер
Супервайзер ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
15 апреля в 18:29
Согласен!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 апреля в 18:28
    Супервайзер
    Супервайзер ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    15 апреля в 18:11
    Не, главный федуновский судья- это Левников.
    Вообще Федун купил всех судей в России, и не только футбольных)))
    Супервайзер
    Супервайзер
    15 апреля в 18:07
    По информации Sport24, решение УЕФА отстранить арбитра Сергея Лапочкина на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности связано с его работой на ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо».

    Та игра состоялась 26 июля 2018 года и завершилась выездной победой французского клуба со счетом 1:0. По итогам двух встреч дальше прошел «Бордо».

    Лапочкин подозревается в том, что не сообщил, что на него выходили люди с целью оказать влияние на исход матча. (C)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    15 апреля в 18:06
    Дюкова бы кто устранил за позоры с брюгге
    старина
    старина
    15 апреля в 18:04
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      15 апреля в 18:04
      Вот и доигрались, федун в печали.
      Эдмон
      Эдмон
      15 апреля в 18:04
      ой беда беда какая
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