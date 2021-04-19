Моуриньо уволили из-за его несогласия с участием «Тоттенхэма» в Суперлиге

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19 апреля 2021, 12:55

Журналист Тревор Азул в своем твиттере сообщил подробности увольнения из «Тоттенхэма».

По информации источника, португальский тренер сегодня утром отказался выводить своих игроков на тренировку. Таким образом специалист выразил протест руководству «Тоттенхэма», которое дало согласие на участие в Суперлиге.