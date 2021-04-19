Моуриньо уволили из-за его несогласия с участием «Тоттенхэма» в Суперлиге

Журналист Тревор Азул в своем твиттере сообщил подробности увольнения Жозе Моуриньо из «Тоттенхэма».
По информации источника, португальский тренер сегодня утром отказался выводить своих игроков на тренировку. Таким образом специалист выразил протест руководству «Тоттенхэма», которое дало согласие на участие в Суперлиге.
он опять получит компенсацию, он опять будет в плюсе, вот о чем надо думать, он не фанат одной команды, он фанат своего кармана))
он опять получит компенсацию, он опять будет в плюсе, вот о чем надо думать, он не фанат одной команды, он фанат своего кармана))
Интересно так ли это, я бы хотел чтобы КЛопп тоже послал в п***ду руководство Ливерпуля точно так же, этих ссаных америкосов которые и маму продадут ради бабла
Интересно так ли это, я бы хотел чтобы КЛопп тоже послал в п***ду руководство Ливерпуля точно так же, этих ссаных америкосов которые и маму продадут ради бабла