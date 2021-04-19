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Моуриньо уволили из-за его несогласия с участием «Тоттенхэма» в Суперлиге

19 апреля 2021, 12:55

Журналист Тревор Азул в своем твиттере сообщил подробности увольнения Жозе Моуриньо из «Тоттенхэма».

По информации источника, португальский тренер сегодня утром отказался выводить своих игроков на тренировку. Таким образом специалист выразил протест руководству «Тоттенхэма», которое дало согласие на участие в Суперлиге.

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Ironigor
Ironigor ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
20 апреля в 13:12
Всё в этом мире может быть.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 13:10
а в других случаях его увольнения он был не прав?)))
он опять получит компенсацию, он опять будет в плюсе, вот о чем надо думать, он не фанат одной команды, он фанат своего кармана))
Великий Пуховик
Великий Пуховик
19 апреля в 15:08
Можно по-разному относица к Жозе Моуриньо, но то что он сделал - достойно уважения. Тем более, если он понимал, что его вот-вот уволят, то этим решением дополнительно пропиарил себя, и вызтавил Тоттенхем не с лучшей стороны (хотя там все стороны, мягко говоря, не очень, хыхыхы).
заDOOMчивый
заDOOMчивый
19 апреля в 13:52
Жозик возомнил из себя владельца Шпор? Да ты такой же наёмный работник,как и любой запасной на скамейке,только функции немного другие.Жозе может высказать своё личное мнение по поводу этого псевдотурнира,но решать играть клубу или нет не в его компетенции,да и если такая "шара" подвернулась,то Леви не из дураков,что бы пойти на поводу сомнительного тренера. Так что правильно поступил Босс,дал понять кто в доме Хозяин.
dzvinka
dzvinka
19 апреля в 13:44
если это действительно правда - тогда огромный респект моуру, однозначно.
Интересно так ли это, я бы хотел чтобы КЛопп тоже послал в п***ду руководство Ливерпуля точно так же, этих ссаных америкосов которые и маму продадут ради бабла
Ozabot
Ozabot
19 апреля в 13:21
Думаю, его уже давно хотели выгнать из клуба за его сомнительные результаты. Просто тут это стало замечательным поводом для того, чтобы не платить ему увольнительные. Такое увольнение уже идет по статье невыполнения должностных обязанностей.
Илья85
Илья85
19 апреля в 13:08
Дурак Моуриньо . В четверку не попадает ,соответственно ,мимо ЛЧ,а тут подвернулся вариант играть с лучшими,а он в отказ . Наверное понял ,что может ввглядеть не очень в играх против топов и слился
David Young
David Young
19 апреля в 13:05
Если это так, то это не делает чести руководству Тоттенхэма.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 апреля в 12:59, ред.
Интересно, увольнение по подобным причинам как-нибудь отразится на сумме компенсации?
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 12:58
Как бы кто не относился к Мауриньо , здравые мысли и дела у него есть. И в данном случае он на 100% прав !!!
ОПС
ОПС
19 апреля в 12:56, ред.
Ну и посмотрим где теперь будет этот "суперклуб".
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