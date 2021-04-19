Жозе Моуриньо уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма».
Об этом в своем твиттере сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнстайн.
Моуриньо был назначен главным тренером «шпор» 20 ноября 2019 года. Контракт был подписан до конца сезона 2022/23.
Недавно сообщалось, что возглавить лондонский клуб может Маурицио Сарри.
Сколько неустойки отгребет жулик Маур у жадных евреев ?
Сколько неустойки отгребет жулик Маур у жадных евреев ?
верю в особенного!
верю в особенного!
Если шпоры возьмут кого-то толкового, то может и поборются ещё за место в 4-е.
У Челси тяжелый график, Ливерпуль, к сожалению непредсказуем, а Вест Хэм может оступится где угодно.
Если шпоры возьмут кого-то толкового, то может и поборются ещё за место в 4-е.
У Челси тяжелый график, Ливерпуль, к сожалению непредсказуем, а Вест Хэм может оступится где угодно.
"Челси", Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", кто следующий...???!!!
Кто ещё из топ-команд верит в то, что Ж.Моуриньо топ-тренер, а не "особенный", который ищет наивных и доверчивых, чтобы ничего не делая, получить очередные миллионы, за очередное досрочное расторжение контракта по инициативе руководства команды...
"Челси", Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", кто следующий...???!!!
Кто ещё из топ-команд верит в то, что Ж.Моуриньо топ-тренер, а не "особенный", который ищет наивных и доверчивых, чтобы ничего не делая, получить очередные миллионы, за очередное досрочное расторжение контракта по инициативе руководства команды...
Роскомнадзор заблокировал же Твиттер.
Роскомнадзор заблокировал же Твиттер.
Вообще удивлён что так рано. Результаты не такие уж и плохие. Полагаю что руководство Тоттенхэма поняло что это в любом случае случится и решили пораньше принять решение.
Интересно будет понаблюдать за дальнейшей тренерской карьерой Моуриньо. Следующая остановка Португалия, быть может?
Вообще удивлён что так рано. Результаты не такие уж и плохие. Полагаю что руководство Тоттенхэма поняло что это в любом случае случится и решили пораньше принять решение.
Интересно будет понаблюдать за дальнейшей тренерской карьерой Моуриньо. Следующая остановка Португалия, быть может?
СМИ хотят, чтобы все поскорее забыли про разгром Спартака.
СМИ хотят, чтобы все поскорее забыли про разгром Спартака.