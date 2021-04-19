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Моуриньо уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма»

19 апреля 2021, 12:31

Жозе Моуриньо уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма».

Об этом в своем твиттере сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнстайн.

Моуриньо был назначен главным тренером «шпор» 20 ноября 2019 года. Контракт был подписан до конца сезона 2022/23.

Недавно сообщалось, что возглавить лондонский клуб может Маурицио Сарри.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
19 апреля в 13:19
Пишут, что уволили не за результат. А он быканул, отказался тренировать в виду конфликта с УЕФА, создание суперлиги...вот, это всё
nikoladolgov
nikoladolgov
19 апреля в 13:06
Интересно-интересно ...
Сколько неустойки отгребет жулик Маур у жадных евреев ?
Илья85
Илья85
19 апреля в 13:05
А зачем уже нужен Моуриньо,попасть в четверку ,уже не актуально и так в супурлиге. А судя по результатам ,он не очень
Илья85
Илья85 ответ wattman (раскрыть)
19 апреля в 13:03
Ты как мантру повторяешь?)))
dimagas2
dimagas2
19 апреля в 13:01
Сарри это будет еще хуже.Хотя может Жорика подтянет)))
Илья85
Илья85 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
19 апреля в 13:00
Дожить бы до вторника )))
Ник Ликов
Ник Ликов
19 апреля в 12:58
А где то рядом с Лондоном,Гарри Кейн потягивая безалкогольный коктейль, приговаривает, я же сказал, ты сезон не проработаешь :)
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
19 апреля в 12:55
надеюсь он возьмет отдых от футбола, проймет как нужно играть в настоящее время и вернется еще сильнее!
верю в особенного!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ wattman (раскрыть)
19 апреля в 12:52
Лол, у нас Нольтета долгосрочный проект. Уже два года на десятом месте, и это только начало. Он же ученик превеликого и прелысого Гвардилолы, его нельзя уволить. Так что нечего беспокоиться.
Klaus-S
Klaus-S
19 апреля в 12:49
Что то быстро. Я думал что он хотя бы 2 года продержится.
Если шпоры возьмут кого-то толкового, то может и поборются ещё за место в 4-е.
У Челси тяжелый график, Ливерпуль, к сожалению непредсказуем, а Вест Хэм может оступится где угодно.
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 12:47
По-моему это уже никого не удивит )))
wattman
wattman
19 апреля в 12:45
только не в Арсенал! только не в Арсенал!!!!!!!
Q-J-G
Q-J-G
19 апреля в 12:44
То, о чём мечтал Ж.Моуриньо, подписывая контракт с руководством "шпор", наконец-то, свершилось!!!

"Челси", Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", кто следующий...???!!!

Кто ещё из топ-команд верит в то, что Ж.Моуриньо топ-тренер, а не "особенный", который ищет наивных и доверчивых, чтобы ничего не делая, получить очередные миллионы, за очередное досрочное расторжение контракта по инициативе руководства команды...
Twisted
Twisted
19 апреля в 12:42
Эх не увидит особенный теперь суперлигу
25процентный клоун
25процентный клоун
19 апреля в 12:42
У шпор появился спонсор, ради увольнения они подписались на суперлигу
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
19 апреля в 12:40
На это очень интересно было бы посмотреть. Да и такие случаи имели место быт (когда тренер очень высокого класса тренировал российский клуб).
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 12:39
Не долго музыка играла
Lewa2708
Lewa2708
19 апреля в 12:39
Увольнение Моуриньо не сюрприз, глядя на их результаты, и вообще, сегодня нас уже ничего не удивит)
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ David Young (раскрыть)
19 апреля в 12:38, ред.
Бред конечно, но я на месте Федуна попытался бы))))) Моуриньо будет счастлив поработать с Масловым и Кутеповым.))) Видимо не у одного меня такое мнение, вот уже нашел:
Опасный хулиган
Опасный хулиган
19 апреля в 12:36
как журналист смог написать это в Твиттере?
Роскомнадзор заблокировал же Твиттер.
No problems
No problems
19 апреля в 12:35
Ничего "Особенного"
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
19 апреля в 12:35
Как они могли не выделить Особенному один скудный на события футбольный день?

Вообще удивлён что так рано. Результаты не такие уж и плохие. Полагаю что руководство Тоттенхэма поняло что это в любом случае случится и решили пораньше принять решение.

Интересно будет понаблюдать за дальнейшей тренерской карьерой Моуриньо. Следующая остановка Португалия, быть может?
Bom Bom
Bom Bom
19 апреля в 12:33
Увольнять перед финалом КЛ?) Слабо верится
3ton
3ton
19 апреля в 12:33
Неделя начинается с хороших новостей ))
LOpp
LOpp
19 апреля в 12:33
Суперлига, Моуриньо..
СМИ хотят, чтобы все поскорее забыли про разгром Спартака.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 апреля в 12:32
Блин, еще и половина понедельника не прошла. Остановитесь!!!
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