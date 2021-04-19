Моуриньо уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма»

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19 апреля 2021, 12:31

уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма».

Об этом в своем твиттере сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнстайн.

Моуриньо был назначен главным тренером «шпор» 20 ноября 2019 года. Контракт был подписан до конца сезона 2022/23.

Недавно сообщалось, что возглавить лондонский клуб может Маурицио Сарри.