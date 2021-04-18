Червиченко: «Разговаривал с Карпиным, его вообще не интересует „Спартак“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о возможном назначении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на должность наставника «красно-белых».
Может ли возглавить Карпин «Спартак» после Тедеско? Я думаю, что это бред. Виделся с ним вчера. Даже намёков никаких не было, что он рассматривает вариант со «Спартаком». Когда зашел разговор про «Спартак», он сказал, что это вообще его не интересует и за тем, что там происходит, он не следит. Его интересует только «Ростов». Не понимаю, почему журналисты не верят его словам в интервью, когда Валерий про это говорит. Могу подтвердить из личного вчерашнего разговора то же самое.
Карпин на сегодня тренер Ростова и понятно что его сегодня интересует только Ростов...
Закончится сезон...откроется тренерская ярмарка...тогда и время будет давать прогнозы на дальнейшее место работы...
Карпин на сегодня тренер Ростова и понятно что его сегодня интересует только Ростов...
Закончится сезон...откроется тренерская ярмарка...тогда и время будет давать прогнозы на дальнейшее место работы...