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Червиченко: «Разговаривал с Карпиным, его вообще не интересует „Спартак“»

18 апреля 2021, 14:04

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о возможном назначении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на должность наставника «красно-белых».

Может ли возглавить Карпин «Спартак» после Тедеско? Я думаю, что это бред. Виделся с ним вчера. Даже намёков никаких не было, что он рассматривает вариант со «Спартаком». Когда зашел разговор про «Спартак», он сказал, что это вообще его не интересует и за тем, что там происходит, он не следит. Его интересует только «Ростов». Не понимаю, почему журналисты не верят его словам в интервью, когда Валерий про это говорит. Могу подтвердить из личного вчерашнего разговора то же самое.

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Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
18 апреля в 15:49
Да там все проще было....
Але, кто это? Червиченко? Какой Спартак? Иди ты на...
sv_1969
sv_1969 ответ makkie (раскрыть)
18 апреля в 15:19
Дык Червь может нашлепать языком и чего не было
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 апреля в 15:18
Не за что.. Бывает с телефона пишешь и он вставляет одного вместо другого
shlomo
shlomo
18 апреля в 14:49
Ну да...ну да... так Валера ему все карты и выложил...
makkie
makkie
18 апреля в 14:45
Ох, зря Валера водится с толстяком.
До добра его это не доведёт - все знают, что за человек этот Червиченко.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sv_1969 (раскрыть)
18 апреля в 14:24
Спасибо...за ремарку...
Проверил...
Это действительно два разных человека...
Бен Зопилой
Бен Зопилой
18 апреля в 14:23
Три дня гнался за спартаком, шобы сказать - как тот ему безразличен ;-/
SHMEL258
SHMEL258
18 апреля в 14:20
Как с ним обошлись в спаме, так я бы вообще забыл про это название.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 апреля в 14:19
Это и так было понятно, что бред.
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 апреля в 14:14
Червиченко, Черевченко в Химках.
Байкал-38.
Байкал-38.
18 апреля в 14:13
Карпин давно уже понял, что его не интересует Спартак!
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 14:11
АндрЮша твоё мнение мало кого интересует...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 апреля в 14:11, ред.
А Червиченко ожидал при встрече с Карпиным увидеть у того Федуна с контрактом ??..)))
Карпин на сегодня тренер Ростова и понятно что его сегодня интересует только Ростов...
Закончится сезон...откроется тренерская ярмарка...тогда и время будет давать прогнозы на дальнейшее место работы...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 14:10
Третий раз в одну реку даже Карпин не войдёт...
Добряк
Добряк
18 апреля в 14:10
Валера вчера нашёл кавалера...
marut
marut
18 апреля в 14:04
Эх...а кто еще с Валерой разговаривал????
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