Флик объявил об уходе из «Баварии». На его место претендуют Нагельсманн, Аллегри и тен Хаг

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вчера, 12:59

Ханси выиграет Бундеслигу и отправится в сборную Германии.

Слухи о внутреннем конфликте подтвердились

После победы над «Вольфсбургом» Ханс-Дитер Флик заявил, что уходит:

Хочу расторгнуть контракт этим летом, это факт. Для меня было важно, чтобы команда узнала об этом от меня лично. Руководство о желании уйти я оповестил сразу после вылета из ЛЧ . Благодарю клуб, который дал мне возможность управлять этой невероятной командой.

Понятно, что никто не покидает пост главного тренера «Баварии» по футбольным причинам через полтора года, если выигрывает Бундеслигу и вылетает из Лиги чемпионов от финалиста, которого обыграли прошлым летом.

Флик подходил команде, но не подошел Кану и Салихамиджичу, а с последним у него были ссоры, о которых упоминал сам тренер. А поскольку Йоахим Лев покидает сборную Германии после Евро-2020, то его место как раз и займет его бывший помощник.

Ханс-Дитер – чемпион мира 2014-го, модерировал отношения между главным тренером и игроками в сборной, поэтому немцы умно выбрали наследника для многолетнего рулевого. Флик сможет перестроить национальную команду и не сделает ее хуже.

Но остается клубная интрига. Кому доверят «Баварию»? Ведь на первый взгляд перспективы радужные, а если присмотреться к нюансам – легко допускать ошибку, выбирая главного тренера.

Нагельсманн — фаворит, но могут выбрать не его

Скорее всего, уже определились, поэтому слишком глубоко копать в направлении кандидатов до официального объявления смысла нет. Но если вдруг компания «Ред Булл» сделает все, чтобы Нагельсманн остался в «Лейпциге», то Упамекано в новом сезоне в «Баварии» будет тренировать другой наставник.

Молодой Юлиан – интересный вариант, поскольку работает современно и не исчерпал потенциал, как тот же Тухель, удачно зашедший в «Челси». Но если Салихамиджичу и Кану не подходит конфликтность немецкого тренера, то есть Аллегри. Вот только у Массимилиано плохо идет изучение иностранных языков, поэтому отказывался от зарубежных предложений.

Тогда есть наставник «Аякса» Тен Хаг, чья команда играет в атакующем стиле, как и «Бавария». Тренер себя показал в веселом чемпионате, показал чуть раньше в ЛЧ , а Бундеслига в плане стиля как старшая сестра голландского высшего дивизиона. Эрик – подходящий тренер для «Баварии», поэтому в списке кандидатов рядом с фантастическими вариантами — Клоппом и Рангником.

В приход Юргена верится слабо. Единственной причиной может быть только ностальгия после смерти матери, на чьи похороны не смог попасть. Также если жена Клоппа устала от Ливерпуля, то его уход может быть реальнее, чем думают. Но все-таки «Бавария» — рациональная, то есть они давно ждут Нагельсманна.

Флик провел отличную работу, «Бавария» — мощь

Ослабят главного преследователя этого сезона – «Лейпциг». Будут ждать, что Холанд и Санчо сменят клуб летом. «Боруссия» Д и после прихода Марко Розе останется чуть позади, вряд ли легко отберет у «Баварии» «салатницу». Немецкий гранд привык к вечным чемпионствам, а Флик укрепил их позиции.

Надо отдать должное Хансу-Дитеру, поскольку вел себя достойно, как тот же Юпп Хайнкес. Из тех тренеров, что не мечтали задержаться надолго, выиграв ЛЧ . Флик не врал, когда благодарил клуб за возможность поработать с великолепной командой. У него вменяемый подход и остается хорошая репутация.

Вот только не сказать, что наладка «Баварии» была масштабной. Остаются очевидные слабые места – Алаба уйдет, а Упамекано нужно постараться, чтобы Нойер меньше работал. Оборона немецкого чемпиона оказалась уязвимой. Не важно, реализовал ли Неймар свои моменты в ответном матче, важно, что создал.

С другой стороны, «Бавария» это 83 гола в 29 турах, 16.5 ударов за игру, 57.6 % владения, 84.9 % точных пасов. Это 35 голов Левандовски. И пусть Роберт успеет вернуться и забить еще пять мячей, чтобы повторить рекорд Герда Мюллера. У Томаса Мюллера 17 ассистов в Бундеслиге, у Киммиха – 10. О чем говорить, если 18-летний Джамал Мусиала забил уже 6 мячей в чемпионате? «Бавария» — одна из лучших команд мира.

У нового тренера будет особенная проблема

« CIES Football Observatory» провела подсчеты, и оказалось, что в Бундеслиге только состав «Айнтрахта» старше, чем у «Баварии». 27.8 лет – большой средний возраст. Победы есть, но опытные аналитики подскажут Нагельсманну (или другому тренеру), что надо внимательно следить за сменой поколений. И важно учитывать, что потери возрастных лидеров могут все испортить.

Возьмите травму Левандовски – получаете вылет от ПСЖ после плохой реализации моментов в первом матче. Возьмите потенциальные травмы Мюллера или Нойера – будет еще больше проблем. В составе «Баварии» лишь два молодых игрока рядом с основной на будущий сезон – Мусиала и Дэвис. Но видели, как Альфонсо проиграл конкуренцию дорогому 25-летнему французу Эрнандесу.

Ни Коман, ни Павар, ни Сане, ни Зюле не в списке юниоров, взрослые футболисты. Горецка поздно раскрылся на элитном уровне, но ему 26 лет. А если взять ту же линию атаки, то за спиной Левандовски 32-летний Чупо-Мотинг. Вот этот момент важно учесть новому наставнику. «Бавария». Команда, которая все умеет, через год может быть в еще одном финале Лиги чемпионов.

А может не угадать с тренером, как было с Нико Ковачем, начнутся конфликты Салихамиджича и Кана с новым наставником, и все закончится традиционно — ФК «Голливуд». С одной стороны, кого там можно тронуть из основы? Нойер, Мюллер и Левандовски – шикарные мастера, легенды Бундеслиги. Но есть разерев. Насчет Чупо-Мотинга, Хави Мартинеса, Боатенга, Дугласа Косты или Сарра надо подумать.

Минимум пятерку футболистов из заявки можно поменять на более сильных и молодых. Упамекано подменит Жерома, это очевидно, но у нового главного тренера будет немало работы. Например, придумать мелкие ходы, чтобы разнообразят игру. Этому человеку повезет работать с умной командой, но «Бавария» не так проста, и добровольный уход Флика это подтверждает. Не настолько бесконфликтный и комфортный клуб, чтобы Ханс-Дитер хотел трудиться там много лет.

Уход Флика точно плохая новость для поклонников «Баварии», поскольку смена тренера сыгранной, немолодой и гордой команды – всегда большой риск. Сам факт, что в клубе не смог долго работать тренер, который выиграл шесть трофеев и возьмет седьмой, должен настораживать.