ГлавнаяНовости

Моуриньо: «Мне не нужен перерыв»

20 апреля 2021, 05:40

Известный португальский специалист Жозе Моуриньо, отправленный в отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма», не стал комментировать свой уход и отметил, что готов вернуться к работе.

— Считаете ли вы, что с вами обошлись несправедливо?

— Вы меня знаете. Вы меня знаете, я ничего не скажу.

— Скоро ли мы увидим вас снова? Вам нужен небольшой перерыв? Перезарядить батарейки?

— В этом нет необходимости. Нет нужды в перерывах и перезагрузке.

— Вернётесь в футбол как можно скорее?

— Я всегда в футболе.

Все новости
СлухиСтало известно, кто сменит Нагельсманна на посту тренера «РБ Лейпциг»
Вчера, 18:30 Комментарии10
DFB подтвердил, что начнёт переговоры о назначении Флика в сборную Германии
27 апреля Комментарии4
СлухиПирло до конца доработает нынешний сезон в «Ювентусе»
27 апреля Комментарии3
Слухи«Бавария» готова заплатить за Нагельсманна 20 млн евро
27 апреля Комментарии6
Слухи«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Нагельсманном
27 апреля Комментарии8
Нагельсманн согласился возглавить «Баварию». В Мюнхене никогда не устанут от побед
26 апреляАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
faneng
faneng
20 апреля в 13:57
Вот только сам Моуриньо уже никому не нужен!
Ислам0926
Ислам0926
20 апреля в 11:03
Спартак ждёт
DXTK
DXTK
20 апреля в 09:15
Моуриньо сможет теперь возглавить условный Бетис и играть в ЛЧ........
Roman73
Roman73
20 апреля в 08:56
Перерыв ему не нужен ! Перерыв нужен не Моуриньо , перерыв нужен футболу , отдохнуть от Моуриньо.
Нази
Нази
20 апреля в 08:38
По ходу Тоттенхэм выиграет финал у Ман Сити. И особенный скажет что это он привел тотеннхем к титулу. Да и покажи что ты особенный. Возглавь Лукойл)
Гриша Гриша
Гриша Гриша
20 апреля в 07:19
Португальский прохиндей хочет ещё какой нибудь клуб развести на бабки
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
20 апреля в 07:18
Лучше бы взял паузу
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 06:09
Уже предлагает себя следующим лохам
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 06:02
Со здоровьем точно всё в порядке.
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 05:45
Маур всегда в футболе.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100