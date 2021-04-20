Моуриньо: «Мне не нужен перерыв»

Известный португальский специалист , отправленный в отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма», не стал комментировать свой уход и отметил, что готов вернуться к работе.

— Считаете ли вы, что с вами обошлись несправедливо?

— Вы меня знаете. Вы меня знаете, я ничего не скажу.

— Скоро ли мы увидим вас снова? Вам нужен небольшой перерыв? Перезарядить батарейки?

— В этом нет необходимости. Нет нужды в перерывах и перезагрузке.

— Вернётесь в футбол как можно скорее?

— Я всегда в футболе.