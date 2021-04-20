Вудворд покинул должность управляющего «Манчестер Юнайтед»

Управляющий директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд покинул свою должность.
Как сообщается, Вудворд принял такое решение после негативной реакции сообщества на создание Суперлиги. В ближайшее время «Манчестер Юнайтед» должен официально объявить о его отставке.
Суперлига была единственным шансом хоть как-то поднять бабла в этот непростой период.
Теперь ещё осталось продать свои клубы, тогда вообще будет задница.
И опять же - определённые люди уходят, но клеймо остаётся на всём клубе. Ведь решение принималось множеством людей, а не парой человек. Клубам нужно идти до конца, иначе ФИФА и УЕФА потом вообще продохнуть не дадут.
Суперлига была единственным шансом хоть как-то поднять бабла в этот непростой период.
Теперь ещё осталось продать свои клубы, тогда вообще будет задница.
И опять же - определённые люди уходят, но клеймо остаётся на всём клубе. Ведь решение принималось множеством людей, а не парой человек. Клубам нужно идти до конца, иначе ФИФА и УЕФА потом вообще продохнуть не дадут.
Перес раскрутил УЕФА на увеличение фонда ЛЧ.
Маур будет говорить, что его убрали из ТХ за несогласие с руководством, а не за результаты.
И это все за два вечера.... толи еще будет...
Перес раскрутил УЕФА на увеличение фонда ЛЧ.
Маур будет говорить, что его убрали из ТХ за несогласие с руководством, а не за результаты.
И это все за два вечера.... толи еще будет...
"Осадочек" правда от этой истории всё равно останется...
"Осадочек" правда от этой истории всё равно останется...