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Вудворд покинул должность управляющего «Манчестер Юнайтед»

20 апреля 2021, 22:04

Управляющий директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд покинул свою должность.

Как сообщается, Вудворд принял такое решение после негативной реакции сообщества на создание Суперлиги. В ближайшее время «Манчестер Юнайтед» должен официально объявить о его отставке.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
21 апреля в 05:52
Внезапно. С одной стороны он принимал странные решения но и приносил прибыль. Отставка явно из-за суперлиги.
Анд-м
Анд-м
20 апреля в 23:29
Это отличная новость. 👍👍🕺Глейзеры следующие на выход 🤬
SoberBober
SoberBober
20 апреля в 23:08
Он реально думал, что общество его поддержит? Пойти против УЕФА, АПЛ, спортивного принципа, не сказать ничего тренеру и футболистам(!), не спросить мнения болельщиков и надеяться, что все сразу примут эту идею? Что могло пойти не так?
mphuZ
mphuZ ответ allemz (раскрыть)
20 апреля в 23:06
С чем их поздравлять?

Суперлига была единственным шансом хоть как-то поднять бабла в этот непростой период.

Теперь ещё осталось продать свои клубы, тогда вообще будет задница.

И опять же - определённые люди уходят, но клеймо остаётся на всём клубе. Ведь решение принималось множеством людей, а не парой человек. Клубам нужно идти до конца, иначе ФИФА и УЕФА потом вообще продохнуть не дадут.
ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн
20 апреля в 22:44
Мдаааа, во житуха))) Перес поспособствовал отставки Вуди из МЮ. Это интересно. Многим болельщикам он явно не симпатизировал.
Перес раскрутил УЕФА на увеличение фонда ЛЧ.
Маур будет говорить, что его убрали из ТХ за несогласие с руководством, а не за результаты.
И это все за два вечера.... толи еще будет...
Союзник противников
Союзник противников
20 апреля в 22:29
...тогда считать мы стали раны,израненных считать...
SonicStar
SonicStar ответ allemz (раскрыть)
20 апреля в 22:26
Фаны МЮ перед Олд Траффорд теперь поставят памятник Суперлиге )
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 22:25
В психбольнице поселится
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 22:15
Больше всего интересует куда денется сам революционер , ЭТОТ ПЕРЕЦ - ПЕРЕС ?????
allemz
allemz
20 апреля в 22:13
Нифига себе, это же давняя мечта адекватной части фанатов МЮ, дождались, поздравляю)
teknoo
teknoo
20 апреля в 22:09
Просто да
shlifen
shlifen
20 апреля в 22:06
Кажется "крайний" в МЮ найден - видимо ОЧЕНЬ скоро будут официальные новости о том что "Вы нас не так поняли... И вообще это всё злобный Вудворд нас на это подбил" =)

"Осадочек" правда от этой истории всё равно останется...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 22:05
Вот это волна пошла!
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