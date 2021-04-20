Вудворд покинул должность управляющего «Манчестер Юнайтед»

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20 апреля 2021, 22:04

Управляющий директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд покинул свою должность.

Как сообщается, Вудворд принял такое решение после негативной реакции сообщества на создание Суперлиги. В ближайшее время «Манчестер Юнайтед» должен официально объявить о его отставке.