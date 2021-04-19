Аньелли покинул пост главы Ассоциации европейских клубов

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли покинул пост президента Ассоциации европейских клубов (ECA), которая выступала против создания Суперлиги.
Также функционер покинул исполнительный комитет УЕФА.
Помимо этого, из ЕСА также вышли все 12 клубов-основателей нового турнира.
коммунисты бросившие свои партбилеты 🎟 в 90х ,напоминает что-то не хорошее . Развалят , а создать... как правило ничего не смогли и эти не смогут.
коммунисты бросившие свои партбилеты 🎟 в 90х ,напоминает что-то не хорошее . Развалят , а создать... как правило ничего не смогли и эти не смогут.