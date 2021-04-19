ГлавнаяНовости

Аньелли покинул пост главы Ассоциации европейских клубов

19 апреля 2021, 09:42

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли покинул пост президента Ассоциации европейских клубов (ECA), которая выступала против создания Суперлиги.

Также функционер покинул исполнительный комитет УЕФА.

Помимо этого, из ЕСА также вышли все 12 клубов-основателей нового турнира.

Все новости
Новым спортивным директором «Барселоны» стал бывший тренер теннисисток
Вчера, 23:38 Комментарии6
СлухиМатч с «Удинезе» может стать последним для Пирло в «Ювентусе»
27 апреля Комментарии7
ОфициальноНагельсманн возглавит «Баварию»
27 апреля Комментарии15
ОфициальноЯрошик покинул должность главного тренера словенского «Целе»
26 апреля ФотоКомментарии6
Официально«Аугсбург» уволил главного тренера и сразу же назначил нового
26 апреля Комментарии4
ОфициальноПрезидент ПСЖ занял должность главы Ассоциации европейских клубов
21 апреля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 10:29
Вот и начались революционеры вылазить из щелей,
коммунисты бросившие свои партбилеты 🎟 в 90х ,напоминает что-то не хорошее . Развалят , а создать... как правило ничего не смогли и эти не смогут.
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 09:48
Пошла чистка))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 09:44
Прям революция из за этой суперлиги!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100