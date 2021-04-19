Моуриньо покинул «Тоттенхэм». Скандал перед финалом и «первая жертва Суперлиги»

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вчера, 15:00

Просто совпало, или Жозе не понравилась идея нового турнира?

Хитрый португалец нашел повод

Будь это наивный романтик, то поверил бы строго в версию о конфликте из-за Суперлиги. После решения «Тоттенхэма» идейный человек мог топнуть ногой, ударить кулаком по столу и демонстративно уйти. Но речь о Моуриньо. Прекрасно знает все правила игры, видит – близок день его отставки по спортивным причинам, потерял связь с командой.

Зачем тянуть, если можно отказаться выводить футболистов на тренировочное поле? Сложный в общении Дэниел Леви в ответ уволил тренерский штаб. Жозе получил, что ему сейчас нужно было, а именно отставку с поста главного в вечно невезучем клубе под якобы благородным предлогом.

Райан Мейсон временно возглавит команду, но процесс поиска нового наставника запущен. А если Леви вспылил и сам отправил Моуриньо в отставку, то тренер еще и компенсацию немалую получит. И только если подтвердится, что Жозе потеряет большие деньги, будем знать, что дело в Суперлиге.

Впрочем, в гневной реакции есть логика. Вы видели оценки ведущих тренеров и футболистов по поводу Суперлиги? У Роналду на странице реклама очков. У Месси – фото с Кубком Короля. Происходит самая большая за тридцать лет революция в еврокубках, началась самая большая война в футболе за всю историю.

И мы понятия не имеем, что думают Симеоне, Клопп, Зидан, или тот же Моуриньо. Не высказали личное, а не написанное юристами мнение ведущие футболисты названных 12 клубов. Ситуация ненормальная, а раз Моуриньо – человек с гонором, то мог вспылить, если узнал о Суперлиге из новостей.

Жозе всегда с радостью пропустит стаканчик портвейна с Фергюсоном, и оба привыкли попадать в еврокубки через чемпионат, а не по блату. «Тоттенхэм» хочет гарантий. А как теперь мотивировать команду для игр в АПЛ ? Допустим, УЕФА и заговорщики утрясут все детали. Продумают формат, Суперлигу, Суперлигу 2, Суперлигу 3.

И параллельно привычные чемпионаты, но сокращенные до 18 клубов. Как «шпорам» драться за первое место в этой АПЛ , если никогда не покинут турнир, где премиальные выше и есть гарантии участия? Вполне возможно, Моуриньо не понимает спортивного смысла Суперлиги, даже если это не причина отставки.

Скандальности добавляет финал

Фокус необычный, ведь у «Тоттенхэма» на носу финал Кубка Лиги с «Манчестер Сити». В следующее воскресенье Кейн (если будет здоров), Сон и Льорис получат долгожданный шанс на трофей. Но вряд ли многие верили в «шпор», ведь Гвардиола уже вылетел из Кубка Англии от «Челси», его команда разозлилась.

И метод обороны в 8 человек у «Тоттенхэма» вряд ли сработает, как у Тухеля. Но когда вы видели, чтобы Моуриньо отказывался от трофея? Настолько чтит цели футбола, связанные с кубками, что притащил в свое время награду для «Ростова» после достойного вылета из Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед».

А после поражения от «Динамо» Загреб португалец первым делом пошел в раздевалку к сопернику и аплодировал победителю. Проигрывать, как и выигрывать, обладатель 25 трофеев умеет. Мог уйти после в случае поражения от Гвардиолы, но накануне двух матчей на неделе отставка смотрится странно.

Леви воспользовался моментом, чтобы убрать человека, которого приняли не все фанаты. И который не всегда слушал главного босса «шпор». Впрочем, все это эмоции. А в основе решения «Тоттенхэма» уйти в Суперлигу банальные долги. Отгрохали новый стадион, на котором не могут собирать аншлаги.

Продавать футболистов вовремя и с выгодой Леви по-прежнему не умеет. Аналитики подсчитали, что по итогам прошлого сезона на шее у «шпор» висел долг в размере 1 миллиарда 360 миллионов евро. Часть погасили, но речь о 1.3 миллиарда, с такими долгами одна ошибка – клубу конец.

«Тоттенхэму» срочно нужен тренер

Почеттино, как оказалось, не оставил после себя готовый к новому прорыву коллектив. «Тоттенхэм» лидировал в сезоне, когда на первом месте в АПЛ многие побывали, но в Лиге Европы до финала не добрались. Вместо «Вильярреала» против «Арсенала» не сыграют, хотя два дерби Северного Лондона могли украсить еврокубки.

Поводов для отставки Моуриньо хватало – седьмого места достаточно. Но тут важна реакция Леви. Успел ли подготовить замену? Пару дней назад фаворитом называли Нуну Эшпириту Санту, но он пока работает с «Вулверхэмптоном», вряд ли бросит команду прямо сейчас.

Брендан Роджерс оставил «Селтик» ради «Лестера», но у него тоже есть работа. Нагельсманн может уйти в «Баварию», зачем ему работать в «Тоттенхэме»? Так что Скотт Паркер, Рафаэль Бенитес, Массимилиано Аллегри и даже Стивен Джеррард неслучайно оказались в списке букмекеров.

Хотя есть еще один наставник, в приход которого мало верят, но он может поставить игру в защите. Оборона «шпор» состоит из футболистов высокого уровня, но баланса не хватало. А Сарри выиграл парочку трофеев с «Челси», и если пересмотрел поведение внутри коллектива, то может возглавить «Тоттенхэм».

Моуриньо – человек «старой школы»

В молодости Моуриньо бросил празднование победы в Лиге чемпионов с «Порту», поскольку накануне угрожали расправой его семье, Жозе отправился к родным, дети и жена важнее. Одновременно на курорты Моуриньо, словно мужчина из 70-х, летал уже с некой блондинкой.

Та информация привела Жозе в одинокий отель в Манчестере, пока работал с МЮ , а жена осталась в Лондоне. Такие штрихи к портрету позволяют лучше понять знаменитого тренера. Как и разгрузка продовольствия для малообеспеченных людей во время карантина. Моуриньо всегда Моуриньо.

Но красивые жесты ему не чужды, у всех хулиганов есть личное понимание о благородстве и дружбе. Вспомните, как искренне ревели Жозе и Матерацци, когда Моуриньо покидал «Интер». Даже сестра Зидана знает, как непросто вышибить из Марко слезу.

Для человека старой школы, независимо от того, как этот уход обставят в «Тоттенхэме», демарш из-за Суперлиги не будет идти в разрез с жизненными понятиями. Вряд ли великие тренеры за конфликтный метод реформ. Возможно, Гвардиолу и Зидана убедят тем, что можно потратить много денег на новичков.

Но Клопп — человек из народа, ему неизбежный конфликт с фанатами «Ливерпуля» не понравится. Похоже, Жозе в авангарде, как привык – у «Тоттенхэма» нет тренера накануне финала Кубка Лиги. Моуриньо, как тренер, знающий себе цену, не принял идею, которую одобрили за его спиной? Не исключено.

Жозе – гордый мужчина, а таким не нравятся подачки. Суперлига в сезоне, когда «Тоттенхэм» не заслужит путевку в ЛЧ , для него стала бы унижением. И теперь попробуйте, докажите, что Моуриньо ушел не из-за Суперлиги. Фанаты «шпор» португальца не жаловали, но если показал характер – оценят.

Мало знаем тренеров, что работают долгие месяцы, а потом уходят за семь дней до решающего финала против принципиального соперника – Хосепа Гвардиолы. Но также мало в футболе таких странных людей, как Дэниел Леви. Говорят, задумал отставку Моуриньо в пятницу, и приближение финала его не смутило.