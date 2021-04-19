Моуриньо покинул «Тоттенхэм». Скандал перед финалом и «первая жертва Суперлиги»

Просто совпало, или Жозе не понравилась идея нового турнира?
Хитрый португалец нашел повод
Будь это наивный романтик, то поверил бы строго в версию о конфликте из-за Суперлиги. После решения «Тоттенхэма» идейный человек мог топнуть ногой, ударить кулаком по столу и демонстративно уйти. Но речь о Моуриньо. Прекрасно знает все правила игры, видит – близок день его отставки по спортивным причинам, потерял связь с командой.
Зачем тянуть, если можно отказаться выводить футболистов на тренировочное поле? Сложный в общении Дэниел Леви в ответ уволил тренерский штаб. Жозе получил, что ему сейчас нужно было, а именно отставку с поста главного в вечно невезучем клубе под якобы благородным предлогом.
Райан Мейсон временно возглавит команду, но процесс поиска нового наставника запущен. А если Леви вспылил и сам отправил Моуриньо в отставку, то тренер еще и компенсацию немалую получит. И только если подтвердится, что Жозе потеряет большие деньги, будем знать, что дело в Суперлиге.
Впрочем, в гневной реакции есть логика. Вы видели оценки ведущих тренеров и футболистов по поводу Суперлиги? У Роналду на странице реклама очков. У Месси – фото с Кубком Короля. Происходит самая большая за тридцать лет революция в еврокубках, началась самая большая война в футболе за всю историю.
И мы понятия не имеем, что думают Симеоне, Клопп, Зидан, или тот же Моуриньо. Не высказали личное, а не написанное юристами мнение ведущие футболисты названных 12 клубов. Ситуация ненормальная, а раз Моуриньо – человек с гонором, то мог вспылить, если узнал о Суперлиге из новостей.
Жозе всегда с радостью пропустит стаканчик портвейна с Фергюсоном, и оба привыкли попадать в еврокубки через чемпионат, а не по блату. «Тоттенхэм» хочет гарантий. А как теперь мотивировать команду для игр в АПЛ? Допустим, УЕФА и заговорщики утрясут все детали. Продумают формат, Суперлигу, Суперлигу 2, Суперлигу 3.
И параллельно привычные чемпионаты, но сокращенные до 18 клубов. Как «шпорам» драться за первое место в этой АПЛ, если никогда не покинут турнир, где премиальные выше и есть гарантии участия? Вполне возможно, Моуриньо не понимает спортивного смысла Суперлиги, даже если это не причина отставки.
Скандальности добавляет финал
Фокус необычный, ведь у «Тоттенхэма» на носу финал Кубка Лиги с «Манчестер Сити». В следующее воскресенье Кейн (если будет здоров), Сон и Льорис получат долгожданный шанс на трофей. Но вряд ли многие верили в «шпор», ведь Гвардиола уже вылетел из Кубка Англии от «Челси», его команда разозлилась.
И метод обороны в 8 человек у «Тоттенхэма» вряд ли сработает, как у Тухеля. Но когда вы видели, чтобы Моуриньо отказывался от трофея? Настолько чтит цели футбола, связанные с кубками, что притащил в свое время награду для «Ростова» после достойного вылета из Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед».
А после поражения от «Динамо» Загреб португалец первым делом пошел в раздевалку к сопернику и аплодировал победителю. Проигрывать, как и выигрывать, обладатель 25 трофеев умеет. Мог уйти после в случае поражения от Гвардиолы, но накануне двух матчей на неделе отставка смотрится странно.
Леви воспользовался моментом, чтобы убрать человека, которого приняли не все фанаты. И который не всегда слушал главного босса «шпор». Впрочем, все это эмоции. А в основе решения «Тоттенхэма» уйти в Суперлигу банальные долги. Отгрохали новый стадион, на котором не могут собирать аншлаги.
Продавать футболистов вовремя и с выгодой Леви по-прежнему не умеет. Аналитики подсчитали, что по итогам прошлого сезона на шее у «шпор» висел долг в размере 1 миллиарда 360 миллионов евро. Часть погасили, но речь о 1.3 миллиарда, с такими долгами одна ошибка – клубу конец.
«Тоттенхэму» срочно нужен тренер
Почеттино, как оказалось, не оставил после себя готовый к новому прорыву коллектив. «Тоттенхэм» лидировал в сезоне, когда на первом месте в АПЛ многие побывали, но в Лиге Европы до финала не добрались. Вместо «Вильярреала» против «Арсенала» не сыграют, хотя два дерби Северного Лондона могли украсить еврокубки.
Поводов для отставки Моуриньо хватало – седьмого места достаточно. Но тут важна реакция Леви. Успел ли подготовить замену? Пару дней назад фаворитом называли Нуну Эшпириту Санту, но он пока работает с «Вулверхэмптоном», вряд ли бросит команду прямо сейчас.
Брендан Роджерс оставил «Селтик» ради «Лестера», но у него тоже есть работа. Нагельсманн может уйти в «Баварию», зачем ему работать в «Тоттенхэме»? Так что Скотт Паркер, Рафаэль Бенитес, Массимилиано Аллегри и даже Стивен Джеррард неслучайно оказались в списке букмекеров.
Хотя есть еще один наставник, в приход которого мало верят, но он может поставить игру в защите. Оборона «шпор» состоит из футболистов высокого уровня, но баланса не хватало. А Сарри выиграл парочку трофеев с «Челси», и если пересмотрел поведение внутри коллектива, то может возглавить «Тоттенхэм».
Моуриньо – человек «старой школы»
В молодости Моуриньо бросил празднование победы в Лиге чемпионов с «Порту», поскольку накануне угрожали расправой его семье, Жозе отправился к родным, дети и жена важнее. Одновременно на курорты Моуриньо, словно мужчина из 70-х, летал уже с некой блондинкой.
Та информация привела Жозе в одинокий отель в Манчестере, пока работал с МЮ, а жена осталась в Лондоне. Такие штрихи к портрету позволяют лучше понять знаменитого тренера. Как и разгрузка продовольствия для малообеспеченных людей во время карантина. Моуриньо всегда Моуриньо.
Но красивые жесты ему не чужды, у всех хулиганов есть личное понимание о благородстве и дружбе. Вспомните, как искренне ревели Жозе и Матерацци, когда Моуриньо покидал «Интер». Даже сестра Зидана знает, как непросто вышибить из Марко слезу.
Для человека старой школы, независимо от того, как этот уход обставят в «Тоттенхэме», демарш из-за Суперлиги не будет идти в разрез с жизненными понятиями. Вряд ли великие тренеры за конфликтный метод реформ. Возможно, Гвардиолу и Зидана убедят тем, что можно потратить много денег на новичков.
Но Клопп — человек из народа, ему неизбежный конфликт с фанатами «Ливерпуля» не понравится. Похоже, Жозе в авангарде, как привык – у «Тоттенхэма» нет тренера накануне финала Кубка Лиги. Моуриньо, как тренер, знающий себе цену, не принял идею, которую одобрили за его спиной? Не исключено.
Жозе – гордый мужчина, а таким не нравятся подачки. Суперлига в сезоне, когда «Тоттенхэм» не заслужит путевку в ЛЧ, для него стала бы унижением. И теперь попробуйте, докажите, что Моуриньо ушел не из-за Суперлиги. Фанаты «шпор» португальца не жаловали, но если показал характер – оценят.
Мало знаем тренеров, что работают долгие месяцы, а потом уходят за семь дней до решающего финала против принципиального соперника – Хосепа Гвардиолы. Но также мало в футболе таких странных людей, как Дэниел Леви. Говорят, задумал отставку Моуриньо в пятницу, и приближение финала его не смутило.
фанаты шпор именно в англии (английские фанаты), а не здесь на соккере, могли не любить португальца по одной причине за его связь с челси))))) все же синие это принципиальный соперник по лондону и моуриньо ни разу их не обыгрыла тольбко в кубке лиги в серии пенальти....... благо чему вышли как раз в финал.
А за что нужно было увольнять Моуриьо за какой провал? кем там себя Леви возмонил Абрамовичем что ли а шпоры стали Челси которые борются за кубки и берут трофеи.....ттх середняк который только два кубка лиги берет за все время АПЛ........
до пустим Моуриьо дол конца бы отработал
- не попали в еврокубки, думаю это не так и значимо для ттх, я еще в прошлом сезоне говорил, лучше остаться без европы иначе сил не хватит на весь сезон.
-проиграли бы кубок лиги МС, это не катастрофа, уже проиграли ЛЧ.
- вылетели из ЛЕ от Загреба, ну так игроки так сыграли с 2-0 отыгрались те, не факт что не вылетели бы от вилльяреалла.
а так Моуриньо хоть сам себя уважает сам ушел, его увольняли из топ клубуов еще не хватало чтобы всякие середняки так делали, особенный. ......так что тут суперлига ни при чем, она может быть и отменина там уефа и фифа санкциями пригрозила))))
я лишь в начале говорил что о моуриньо думаю, и что ничего не выйдет из его прихода, и я был как всегда прав на 100%, но когда моур тренировал я все же его поддерживал как тренера клуба, почему я к моуриньо не критикую что он там что-то провалил я кобы, да проваливать нечего.......тотхэм и с почеттино ни одного трофея не брал.....то что клуб вылетел из топ 4 это ожидаеммо было исходя из выступлений за посление два года.....я предположил им 6 место в конце сезона и я где то тоже оказался прав......... щас они 7, 8 мыми идут.
фанаты шпор именно в англии (английские фанаты), а не здесь на соккере, могли не любить португальца по одной причине за его связь с челси))))) все же синие это принципиальный соперник по лондону и моуриньо ни разу их не обыгрыла тольбко в кубке лиги в серии пенальти....... благо чему вышли как раз в финал.
А за что нужно было увольнять Моуриьо за какой провал? кем там себя Леви возмонил Абрамовичем что ли а шпоры стали Челси которые борются за кубки и берут трофеи.....ттх середняк который только два кубка лиги берет за все время АПЛ........
до пустим Моуриьо дол конца бы отработал
- не попали в еврокубки, думаю это не так и значимо для ттх, я еще в прошлом сезоне говорил, лучше остаться без европы иначе сил не хватит на весь сезон.
-проиграли бы кубок лиги МС, это не катастрофа, уже проиграли ЛЧ.
- вылетели из ЛЕ от Загреба, ну так игроки так сыграли с 2-0 отыгрались те, не факт что не вылетели бы от вилльяреалла.
а так Моуриньо хоть сам себя уважает сам ушел, его увольняли из топ клубуов еще не хватало чтобы всякие середняки так делали, особенный. ......так что тут суперлига ни при чем, она может быть и отменина там уефа и фифа санкциями пригрозила))))
я лишь в начале говорил что о моуриньо думаю, и что ничего не выйдет из его прихода, и я был как всегда прав на 100%, но когда моур тренировал я все же его поддерживал как тренера клуба, почему я к моуриньо не критикую что он там что-то провалил я кобы, да проваливать нечего.......тотхэм и с почеттино ни одного трофея не брал.....то что клуб вылетел из топ 4 это ожидаеммо было исходя из выступлений за посление два года.....я предположил им 6 место в конце сезона и я где то тоже оказался прав......... щас они 7, 8 мыми идут.