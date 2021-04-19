«Тоттенхэм» объявил об отставке Жозе Моуриньо

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19 апреля 2021, 13:03

«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил об уходе с поста главного тренера команды.

В последних пяти матчах лондонская команда одержала лишь одну победу. Дважды подопечные Моуриньо проиграли и столько же раз сыграли вничью.

За шесть туров до конца сезона «шпоры» занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ , отставая от зоны еврокубков на 4 очка.

Моуриньо был назначен главным тренером «шпор» 20 ноября 2019 года. Контракт был подписан до конца сезона 2022/23.

Недавно сообщалось, что возглавить лондонский клуб может Маурицио Сарри.