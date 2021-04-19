«Тоттенхэм» объявил об отставке Жозе Моуриньо

«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил об уходе Жозе Моуриньо с поста главного тренера команды.
В последних пяти матчах лондонская команда одержала лишь одну победу. Дважды подопечные Моуриньо проиграли и столько же раз сыграли вничью.
За шесть туров до конца сезона «шпоры» занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны еврокубков на 4 очка.
Моуриньо был назначен главным тренером «шпор» 20 ноября 2019 года. Контракт был подписан до конца сезона 2022/23.
Недавно сообщалось, что возглавить лондонский клуб может Маурицио Сарри.
А Жозе респект. Он же понимает , что португальским клубам в этой лиге ничего не светит. Да и не все участники выбраны по спортивному принципу. Следим за развитием событий.
А Жозе респект. Он же понимает , что португальским клубам в этой лиге ничего не светит. Да и не все участники выбраны по спортивному принципу. Следим за развитием событий.