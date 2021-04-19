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«Тоттенхэм» объявил об отставке Жозе Моуриньо

19 апреля 2021, 13:03

«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил об уходе Жозе Моуриньо с поста главного тренера команды.

В последних пяти матчах лондонская команда одержала лишь одну победу. Дважды подопечные Моуриньо проиграли и столько же раз сыграли вничью.

За шесть туров до конца сезона «шпоры» занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны еврокубков на 4 очка.

Моуриньо был назначен главным тренером «шпор» 20 ноября 2019 года. Контракт был подписан до конца сезона 2022/23.

Недавно сообщалось, что возглавить лондонский клуб может Маурицио Сарри.

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Dima salev
Dima salev
19 апреля в 19:16
Если игроки тотенхема пешком ходять по полю Мауриньо не виноват
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
19 апреля в 17:05
А с чего это Моуриньо провалился факты приведи))))))))

до сих пор есть шансы попасть в ЛЧ, или просто в еврокубки, один финал кубка...... думаю полноценный сезон моуриньо отработал хорошо .....в начале сезона были первыми...... даже при почеттино такого не было......чтобы шпоры возглавляли таблицу........ леви 14ок раз потерял такого специалиста,
DXTK
DXTK
19 апреля в 17:01
ну и идиоты)))))))) А Моуриньо я пожелаю удачи.........

PS какой на Сарри, лучше бы попробовать до конца сезона Эдди Хау пригласить........
A.S.A
A.S.A
19 апреля в 15:59
Не плохо так Жозе выезжает на неустойках...
В Челси провалился, уволили,получил неустойку
Провалился в МЮ, уволили, получил неустойку
Провалился в Тоттенхэме тоже самое...
Кто станет следующей жертвой Жозе?
Incredulous
Incredulous
19 апреля в 15:50
Жозик развёл на бабки очередных ло... Теперь все болельщики затаили дыхание в ожидании новой жертвы "великого комбинатора".
NileCroco
NileCroco
19 апреля в 15:37
Они двинутые совсем? У них через неделю игра с мешком в кубке!
Nick Ch
Nick Ch
19 апреля в 14:50
Ещё один клуб неустойку выплатит...😅🤣
Ravshan878
Ravshan878
19 апреля в 14:46
Жозе в Russia за Спартак. Аленичев без работы.Старый гвардии есть что вспоминать.📯.Может быть повторить трофей кубок чемпионов с Спартаком. Почему б нет.)
LOpp
LOpp
19 апреля в 14:38
следующий клуб Жозе будет лондонский Арсенал или ПСЖ, если парижане не выиграют ЛЧ
протон1
протон1
19 апреля в 14:34
нигде он не задерживался долго. видать трудный тренер сам конфликтный. сколько поменял клубов уже.
faneng
faneng
19 апреля в 14:23
Очередные глупые шаги. Реально современный футбол - это похвала глупости, как писал Эразм Роттердамский. Боссы Тоттенхэма не понимали, что приглашают вздорного желчного нытика? Теперь пусть платят компенсацию. И пусть приглашают вместо него Сарри. Сарри с окурком в зубах точно сделает Тоттенхэм чемпионом!
Анд-м
Анд-м
19 апреля в 14:19
это следовало ожидать раньше
Elliada
Elliada
19 апреля в 14:08
Правильное решение. Особенный давно забил на футбол, деньги свои получит
Roger Young
Roger Young
19 апреля в 14:03
Недолго продержался
Sadjon
Sadjon
19 апреля в 13:57
Удачи Жозе, думаю сезон отдохнет....
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
19 апреля в 13:42
По слухам уволили потому что Моуриньо выступил против Суперлиги
lobsterdam
lobsterdam
19 апреля в 13:35
главное - отступные получить...а Сарри пусть работает!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
19 апреля в 13:33, ред.
Неожиданно что сейчас, думал что летом уйдет. Теперь в никакой топ-клуб не позовут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 13:30
Одним словом-физрук. Но высокооплачиваемый ;)
Гриша Гриша
Гриша Гриша
19 апреля в 13:30
Вот аферист, ему вроде ещё манки бабки платят
berda2003
berda2003
19 апреля в 13:29
Идёт на повышение - в Спартак!
одного переводчика можно сократить - вот и экономия средств.
ARMENIAN
ARMENIAN
19 апреля в 13:26
не знаю насколько логичное решение, но тем не менее это свершилось и ничего не поделать.
ATG
ATG
19 апреля в 13:23
Весёлый понедельник
номер 12
номер 12
19 апреля в 13:22
Кто бы что не говорил, но Моур мужик
ДСА
ДСА
19 апреля в 13:21
Уйдет с отличной компенсацией.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
19 апреля в 13:21
Ибрагимович теперь пригласит Моуриньо в Милан. Интер он уже тренировал. Они же пересекались как-то. Если не путаю.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 13:14
Ну что же, придется шпорам изрядно раскошелиться на компенсацию. Явно поспешили, но им там виднее.
А Жозе респект. Он же понимает , что португальским клубам в этой лиге ничего не светит. Да и не все участники выбраны по спортивному принципу. Следим за развитием событий.
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 13:10
А теперь то куда шпоры денутся?!
Удачи Маур , всё правильно сделал !!!
Верг
Верг
19 апреля в 13:09
Первое увольнение тренера после вывода им команды в суперлигу!особенный первый во всем
David Young
David Young
19 апреля в 13:04
Несколько поспешно, но логика в этом есть.

Удачи Жозе в дальнейшей тренерской карьере.
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