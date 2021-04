Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщает, что назначен исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона.

Напомним, что вчера руководство лондонского клуба отправило в отставку с поста главного тренера Жозе Моуриньо.

Following the departure of Jose Mourinho, we can now confirm that Ryan Mason will take charge as Interim Head Coach for the remainder of the season.#THFC ⚪️ #COYS