Игроки «Ливерпуля» выступили против создания Суперлиги

Капитан «Ливерпуля» в своём твиттере выступил с официальным заявлением относительно создания Суперлиги.

Нам не нравится это, мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция.

Мы абсолютно привержены клубу и фанатам, это не ставится под сомнение.

You’ll Never Walk Alone.