Игроки «Ливерпуля» выступили против создания Суперлиги

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон в своём твиттере выступил с официальным заявлением относительно создания Суперлиги.
Нам не нравится это, мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция.
Мы абсолютно привержены клубу и фанатам, это не ставится под сомнение.
You’ll Never Walk Alone.
Аналогичные сообщения появлись в твиттерах Трента Александер-Арнольда, Джеймса Милнера, Вирджила ван Дейка и некоторых других футболистов «Ливерпуля».
April 20, 2021
Вот УЕФА и потребовал вернуть должок.
Вот УЕФА и потребовал вернуть должок.