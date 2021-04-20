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Игроки «Ливерпуля» выступили против создания Суперлиги

20 апреля 2021, 23:25

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон в своём твиттере выступил с официальным заявлением относительно создания Суперлиги.

Нам не нравится это, мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция.

Мы абсолютно привержены клубу и фанатам, это не ставится под сомнение.

You’ll Never Walk Alone.

Аналогичные сообщения появлись в твиттерах Трента Александер-Арнольда, Джеймса Милнера, Вирджила ван Дейка и некоторых других футболистов «Ливерпуля».

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Все комментарии
SoberBober
SoberBober ответ Y.N.W. А. (комментарий удален) (раскрыть)
21 апреля в 08:47
Такое может быть, но только почему тогда Вудворд подал в отставку, а владельцы МЮ и Ливерпуля подумывают продать клуб? Видимо, на что-то таки рассчитывали?
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
21 апреля в 00:46, ред.
Молодцы!
SoberBober
SoberBober
20 апреля в 23:46
Как можно было официально объявить такой грандиозный проект, даже не озаботившись поставить в известность своих же тренеров и футболистов? И это же не команда Васи с соседнего двора, а 12 самых влиятельных клубов мира! В голове не укладывается
burlone
burlone
20 апреля в 23:39
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    20 апреля в 23:30
    Красавчики, Молодцы красные! Достойные, правильные слова и позиция, Респект Хендо, Милнеру, Вирджилу, Тренту и всем кто с ними! YNWA!!!
    beefs
    beefs
    20 апреля в 23:30
    ну если и футболисты против, тогда не бывать лиге...
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