ГлавнаяНовости

Рэшфорд выступил против создания Суперлиги

20 апреля 2021, 17:39

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в своём твиттере выступил против создания Суперлиги.

Форвард опубликовал фотографию со стадиона «Олд Траффорд», где написана цитата легендарного тренера «красных дьяволов» Мэтта Басби: «Футбол — ничто без фанатов». Таким образом, Рэшфорд согласился с мнением болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые не поддерживают идею создания Суперлиги.

Все новости
Марез — о своём голе: «Я хотел обвести стенку»
Сегодня, 03:01 Комментарии0
Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»
Сегодня, 02:37 Комментарии1
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Кейн: «Я хочу выигрывать трофеи с „Тоттенхэмом“. Пока нам это не удаётся»
Вчера, 19:36 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 апреля в 19:53
Пока это всё на уровне слов. Кроме Моура никто не хлопнул дверью.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 19:24
Молодец негр.
DDT
DDT
20 апреля в 18:58
Сейчас то оно все понятно - контракт есть, деньги пока что такие же он получает. Конечно, без финансовой подпитки в виде повышения зарплаты, футболисту это не надо. Ибо гнев фанатов, вой в соцсетях и т.д. и т.п., а на выхлопе пока что ноль...
НО! Как только ему скажут - смотри Рэш: играешь в Суперлиге 30 матчей в год (условно) и получаешь за это 10 миллионов или, идешь нафиг, переходишь в условный Эвертон и получаешь 3 миллиона, и это суммарно за все 38 матчей в чемпионате, 10 матчей в кубке и 10 матчей в кубке лиги, ну и еще бонусом 2 ляма за ЛЧ (итого 5 лямов всего, сумма условная, но она ощутима меньшая чем за Суперлигу).
Вот ТОЛЬКО ТОГДА его выбор что-то о нём нам и скажет, но никак не сейчас
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ RamonCSKA (раскрыть)
20 апреля в 18:49
Ты не поверишь, но я тоже догадался.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 апреля в 18:22
Даешь классико каждую неделю, учитывая что призидент будет перес, я догадываюсь в чью сторону будет судейство
RamonCSKA
RamonCSKA
20 апреля в 18:21
Болельщики в этом видят шоу и спорт, американцы видят в этом только деньги
Анд-м
Анд-м
20 апреля в 18:06
Браво Рэш!!!!!!
112910415
112910415
20 апреля в 18:00
надо отбиться от этой идеи
hoper
hoper ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 апреля в 17:55
я думаю борьбы не будет.Суперлига обречена
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 17:52
Вся борьба еще впереди...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 17:48
Придется Пересу с Барселоной в суперлиге играть ...в 20 кругов.
manutd navsegda
manutd navsegda
20 апреля в 17:47
С чего такие выводы? Может он ковид имел виду!)
drug01
drug01
20 апреля в 17:42
Желаем удачи вперёд
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100