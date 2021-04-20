Рэшфорд выступил против создания Суперлиги

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в своём твиттере выступил против создания Суперлиги.
Форвард опубликовал фотографию со стадиона «Олд Траффорд», где написана цитата легендарного тренера «красных дьяволов» Мэтта Басби: «Футбол — ничто без фанатов». Таким образом, Рэшфорд согласился с мнением болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые не поддерживают идею создания Суперлиги.
April 20, 2021
НО! Как только ему скажут - смотри Рэш: играешь в Суперлиге 30 матчей в год (условно) и получаешь за это 10 миллионов или, идешь нафиг, переходишь в условный Эвертон и получаешь 3 миллиона, и это суммарно за все 38 матчей в чемпионате, 10 матчей в кубке и 10 матчей в кубке лиги, ну и еще бонусом 2 ляма за ЛЧ (итого 5 лямов всего, сумма условная, но она ощутима меньшая чем за Суперлигу).
Вот ТОЛЬКО ТОГДА его выбор что-то о нём нам и скажет, но никак не сейчас
НО! Как только ему скажут - смотри Рэш: играешь в Суперлиге 30 матчей в год (условно) и получаешь за это 10 миллионов или, идешь нафиг, переходишь в условный Эвертон и получаешь 3 миллиона, и это суммарно за все 38 матчей в чемпионате, 10 матчей в кубке и 10 матчей в кубке лиги, ну и еще бонусом 2 ляма за ЛЧ (итого 5 лямов всего, сумма условная, но она ощутима меньшая чем за Суперлигу).
Вот ТОЛЬКО ТОГДА его выбор что-то о нём нам и скажет, но никак не сейчас