Рэшфорд выступил против создания Суперлиги

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20 апреля 2021, 17:39

Нападающий «Манчестер Юнайтед» в своём твиттере выступил против создания Суперлиги.

Форвард опубликовал фотографию со стадиона «Олд Траффорд», где написана цитата легендарного тренера «красных дьяволов» Мэтта Басби: «Футбол — ничто без фанатов». Таким образом, Рэшфорд согласился с мнением болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые не поддерживают идею создания Суперлиги.