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Раньери — о Суперлиге: «Мы потеряем такие истории, как у „Лестера“»

20 апреля 2021, 18:00

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери высказался о создании Суперлиги.

Мне очень грустно, Суперлига — плохая идея. История победы «Лестера» в АПЛ была чем-то особенным, и мы потеряем эти истории. Речь идет не только о футболе, я помню, как индийцы и англичане вместе праздновали титул «Лестера».

Это достижение с «Лестером» — первое, о чём я подумал, когда услышал эту новость, независимо от того, был ли я её частью. В этом суть футбола: проигравший может обыграть большой клуб, в этом суть спорта.

То, что они пытаются сделать, неправильно. Может, они делают это, чтобы покрыть все свои долги? Это нечестно для футбола. Надеюсь, УЕФА остановит их.

Напомним, что в 2016 году «Лестер» неожиданно стал чемпионом Англии. Тогда «лисами» руководил Клаудио Раньери.

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Все комментарии
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Rattlehead (раскрыть)
20 апреля в 20:01, ред.
Искусственно созданные топы это круто!!! С значительно пониженными доходами, уровнем мастерства. Та же АПЛ значительно просядет в плане продажи телеправ и скатится до уровня Серии А. Для НФ и подобных единственной возможностью заработать будет продажа ведущих игроков. Клубам придётся поджаться по зарплатам. Захотят ли на это идти игроки большой вопрос. Да и чинуши УЕФА привыкшие к огромным гонорарам не захотят ухудшать качество жизни. Поэтому им придется больше отщипывать.
mphuZ
mphuZ
20 апреля в 19:40
Зачем так всё преувеличивать?

В чём проблема условному "Лидсу" попасть в Суперлигу и т**хнуть там всех?
Это ведь будет ещё эпичнее, разве нет?

Футболисты из Суперлиги ведь не машины, поэтому всё возможно.
Rattlehead
Rattlehead ответ 1_DEIVID (раскрыть)
20 апреля в 19:31, ред.
У национальных лиг и ЛЧ богатая история с множеством интересных команд, Популярность, может, и снизится, но не столь значительно. Нынешние середняки станут топами, аутсайдеры - середняками. Из дивизионов пониже начнут подтягиваться интересные команды, вроде того же Ноттингема. И главное - это непредсказуемость и сенсации, вроде того же Лестера или Порту. Взлеты и падения - неотъемлемая часть футбола. Суперлига всего этого лишена. Это больше похоже на предсезонные турниры топ-команд, проводимые известными компаниями. Яркая вывеска, за которой ничего нет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 19:22
Потеряется вся история футбола.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
20 апреля в 19:22
О да, особенно Реал игравший составом, который в кучу раз сильнее чем у клуба 3 дивизиона Испании. И ко всему прочему Реал в большинстве играл.
А зачем Бавария Левандовского выпустила в том матче? Ведь она сливала матч. И какого х.. яростно атаковала?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ 1_DEIVID (раскрыть)
20 апреля в 19:18
Ты сейчас приводишь в пример Кубки, которые большие команды сливают, чтобы бороться за большие цели, часто специально, реально?
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
20 апреля в 19:14
Мяч круглый, игра рассудит. Если бы игроки Алькаяно с таким настроем вышли бы на Реал, то не выбили бы его из кубка Короля, тоже самое по Хольштайн Киль в матче с Баварией, Хоффенхайм, Айнтрахт и т.д. и т.п. А кто выходит с настроем, что они лузеры и мясо - пусть ими и будут, большего всё равно не заслуживают.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ 1_DEIVID (раскрыть)
20 апреля в 19:07
То есть им надо согласиться стать лузерами и мясом для двенадцати самоизбранных клубов-апостолов? Ок, нормальный план.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
20 апреля в 18:59
И правильно, лиги разорятся, потому что на... никому не нужна будет АПЛ без МЮ и т.д. и т.п. Кому нужна будет второсортная ЛЧ? Спонсорам не будет она интересна. А кто согласится, будут вкидывать копейки. Это путь в никуда для нац чемпионатов и такой ЛЧ.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ 1_DEIVID (раскрыть)
20 апреля в 18:56
Не будет, никто не даст им играть в своих лигах, если они останутся в Суперлиге, там 18 матчей в каждой конфе Суперлиги и плей-офф, насколько я помню. Будут играть в год матчей 20-22 в среднем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 18:51
Такие истории случаются раз в 20 лет!
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
20 апреля в 18:47
Так же не забывай, что данный турнир у клубов будет отнимать больше сил, чем нынешняя ЛЧ.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
20 апреля в 18:45
Что мешает взвинтить цены на игроков для клубов СЛ?
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
20 апреля в 18:44
Так было всегда.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ 1_DEIVID (раскрыть)
20 апреля в 18:43, ред.
Ты пропустил логику.

ЛЧ теряет большую часть денег, остальные клубы становятся все беднее, клубы СЛ же получают по 350 миллионов подъемных каждый год и играют (не) наравне со всеми в лигах? Только остальные команды без денег, а они со всеми топ-игроками?

Но это бывает.
David Young
David Young
20 апреля в 18:38
Правильные слова, Клаудио.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ juvenale (раскрыть)
20 апреля в 18:37, ред.
Можно же открыть трансфермаркт

Шмейхель - 5 миллионов евро
Вес Морган - 2.5 миллиона евро
Роберт Хут - 6 миллионов евро
Н'Голо Канте - 20 миллионов евро
Данни Дринквотер - 6 миллионов евро
Энди Кинг - 3.5 миллиона евро
Марк Албрайтон - 4 миллиона евро
Рияд Марез - 20 миллионов евро
Джейми Варди - 18 миллионов евро
Синджи Окадзаки - 8 миллионов евро
Джеффри Шлупп - 7 миллионов евро

Вот тебе чемпионская основа и самые дорогие игроки, 11 человек, считай - 100 миллионов евро, это деньги, которые АПЛ за один сезон дает за участие любому клубу. Просто некоторые их на одного игрока тратят, некоторые долги покрывают, как "Норвич", а "Лестер" купил чемпионский состав за те же деньги.
juvenale
juvenale
20 апреля в 18:26
ну Лестер тоже покупал вроде игроков не за копейки)))и принадлежал он богатому бизнесмену,так что пример так себе...
Igo0rek
Igo0rek
20 апреля в 18:09
Ничего сверхвыдающегося в истории Лестера не было. Просто у топ клубов был кризис, вот и результат.
1_DEIVID
1_DEIVID
20 апреля в 18:07
АХАХАХАХАХА

Я что-то пропустил? Когда Лестер ЛЧ выиграл? Суперлига никак не влияет на победу Лестера в АПЛ. Она заменит еврокубки, а не чемпионат. Те кто высказываются вообще понимают, что это за турнир СЛ и что она заменит грандам? Ощущение, что они все не в курсе, а лишь ведутся на вой УЕФА.
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 18:04
Все уйдут, а Лестер станет чемпионом.
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