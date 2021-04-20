Раньери — о Суперлиге: «Мы потеряем такие истории, как у „Лестера“»

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери высказался о создании Суперлиги.
Мне очень грустно, Суперлига — плохая идея. История победы «Лестера» в АПЛ была чем-то особенным, и мы потеряем эти истории. Речь идет не только о футболе, я помню, как индийцы и англичане вместе праздновали титул «Лестера».
Это достижение с «Лестером» — первое, о чём я подумал, когда услышал эту новость, независимо от того, был ли я её частью. В этом суть футбола: проигравший может обыграть большой клуб, в этом суть спорта.
То, что они пытаются сделать, неправильно. Может, они делают это, чтобы покрыть все свои долги? Это нечестно для футбола. Надеюсь, УЕФА остановит их.
Напомним, что в 2016 году «Лестер» неожиданно стал чемпионом Англии. Тогда «лисами» руководил Клаудио Раньери.