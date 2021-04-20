Раньери — о Суперлиге: «Мы потеряем такие истории, как у „Лестера“»

Главный тренер «Сампдории» высказался о создании Суперлиги.

Мне очень грустно, Суперлига — плохая идея. История победы «Лестера» в АПЛ была чем-то особенным, и мы потеряем эти истории. Речь идет не только о футболе, я помню, как индийцы и англичане вместе праздновали титул «Лестера».

Это достижение с «Лестером» — первое, о чём я подумал, когда услышал эту новость, независимо от того, был ли я её частью. В этом суть футбола: проигравший может обыграть большой клуб, в этом суть спорта.