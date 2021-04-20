Тренер «Сассуоло» заявил, что не хочет играть с «Миланом» из-за Суперлиги

Главный тренер «Сассуоло» поделился мнением о создании Суперлиги, а также заявил, что не хочет выводить команду на завтрашний матч Серии А против «Милана», который является одним из основателей нового турнира.

Я разговаривал с командой полчаса. Правильно было поговорить об этом [Суперлиге] с игроками. Я очень зол, потому что в воскресенье произошёл переворот. Футбол принадлежит всем. Объявить о создании Суперлиги можно было открыто, а не публиковать пресс-релизы в полночь.

Завтра я не хотел бы играть против «Милана», потому что этот клуб является одним из основателей Суперлиги. Я сказал об этом Карневали [технический директор «Сассуоло»] и игрокам. Если Карневали и клуб заставят меня выйти на матч, я выйду.