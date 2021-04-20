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Тренер «Сассуоло» заявил, что не хочет играть с «Миланом» из-за Суперлиги

20 апреля 2021, 18:57
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 2Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Зерби поделился мнением о создании Суперлиги, а также заявил, что не хочет выводить команду на завтрашний матч Серии А против «Милана», который является одним из основателей нового турнира.

Я разговаривал с командой полчаса. Правильно было поговорить об этом [Суперлиге] с игроками. Я очень зол, потому что в воскресенье произошёл переворот. Футбол принадлежит всем. Объявить о создании Суперлиги можно было открыто, а не публиковать пресс-релизы в полночь.

Завтра я не хотел бы играть против «Милана», потому что этот клуб является одним из основателей Суперлиги. Я сказал об этом Карневали [технический директор «Сассуоло»] и игрокам. Если Карневали и клуб заставят меня выйти на матч, я выйду.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ krrcug7pczbx (раскрыть)
20 апреля в 19:51
Реал тоже не футболист, а клуб!
Rare Fish
Rare Fish
20 апреля в 19:43
че за дичь там изо рта полетела у всех....сопли распустили..
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Байкал-38 (раскрыть)
20 апреля в 19:39
А что супер лига забирает у всех футбол ? Никого они снять не смогут это все го лишь фантазии
ДСА
ДСА
20 апреля в 19:29
Надо обыграть 3-0.
krrcug7pczbx
krrcug7pczbx ответ Байкал-38 (раскрыть)
20 апреля в 19:19
Перес вообще то не футболист))
1_DEIVID
1_DEIVID
20 апреля в 19:16
Пожалуйста, 0 очков вам и до свидание.
Байкал-38
Байкал-38
20 апреля в 19:14
Правильно говорит тренер «Сассуоло», футбол принадлежит всем!!!
А УЕФА совместно с местными чемпионатами дать клубам сутки на размышления, после чего не покаявшихся снять с чемпионатов своих стран.

А то возомнили себя богами, а Переса отстранить от футбола пожизненно!
25процентный клоун
25процентный клоун
20 апреля в 19:06
Не нужно себя приносить в команду нужно быть профессионалом и читать контракт внимательно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 19:05
Смысл? Объявят техпоражение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 18:59
Началось в деревне утро!
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