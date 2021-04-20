«Суперлига похоронит европейский футбол». Самые яркие и авторитетные мнения о новом турнире

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вчера, 19:30

Спойлер: все (ну, почти) ненавидят Суперлигу.

За два дня, прошедшие с момента объявления о создании Суперлиги, накопилось очень много мнений, которые критической массой перевешивают чаяния Переса, Аньелли и тех, кому они запудрили мозги. Авторитетные и влиятельные люди из мира футбола (и не только) в большинстве своем не в восторге от передела футбольного мира, который затеяла группа сепаратистов во главе с президентами «Реала» и «Ювентуса».

Суперлига хочет увести европейский футбол с пути, по которому мы его вели на протяжении 70 лет, развивали, искали компромиссы, делали более профессиональным. В 1960-е я был игроком провинциальной команды, потом уже в качестве тренера выигрывал Кубок обладателей Кубков с «Абердином», что было сродни покорению Эвереста для небольшого шотландского клуба. С «Манчестер Юнайтед» я работал на высшем уровне, четырежды выводил свою команду в финалы Лиги чемпионов, и каждый раз это были особые вечера. А теперь нам говорят, что Лига чемпионов недостаточно хороша. Не хочется верить, что МЮ имеет отношение к происходящему. Я не принимал никакого участия в принятии этих решений.

Карл-Хайнц Румменигге, председатель правления «Баварии»:

«Бавария» не принимала участия в планировании Суперлиги. Мы уверены, что текущая статичность в футболе гарантирует серьезный фундамент. «Бавария» приветствует реформы Лиги чемпионов, так как мы верим, что это будет правильным шагом для развития европейского футбола. Модифицированный отборочный этап сделает турнир более захватывающим и эмоциональным. Я не думаю, что Суперлига решит финансовые проблемы европейских клубов, возникшие из-за коронавируса. Более того, все клубы в Европе должны солидарно работать над обеспечением рациональности в структуре затрат, особенно зарплат футболистов и гонораров агентов по отношению к доходам.

Луиш Фигу, бывший футболист «Барселоны», «Реала» и «Интера»:

Так называемая Суперлига — это всё что угодно, но только не Супер. Этот жадный и бессердечный шаг обернется катастрофой для масс, для женского футбола и всего общества. Всё это только для того, чтобы служить корыстным владельцам клубов, которые давно перестали заботиться о своих болельщиках и полностью пренебрегают спортивными ценностями. Трагично.

Гари Невилл, бывший футболист МЮ и сборной Англии:

Я фанат «Манчестер Юнайтед» уже 40 лет, но мне противна Суперлига. Абсолютно противна. Больше всего мне омерзительно участие в этом проекте «Ливерпуля» и МЮ . «Ливерпуль» — лицемеры. Они позиционируют себя как народный клуб, клуб для болельщиков, в их гимне поется: «Ты не будешь один никогда!» Оказалось, что все это притворные ценности. «Манчестер Юнайтед» был создан более 100 лет назад рабочими из этих мест, а теперь этот клуб с великой историей лезет в лигу, из которой невозможно вылететь. Позор. Я не против модернизации футбола, увеличения конкуренции, но этот шаг — попытка захвата власти. Абсолютной власти. Это настоящее преступление против футбольных фанатов по всему миру.

Бакари Санья, бывший футболист «Арсенала» и «Манчестер Сити»:

Окей. Думаю, я прекращу смотреть футбол. Потому что известный мне футбол — больше не футбол.

Рио Фердинанд, бывший защитник МЮ и сборной Англии:

Это война против футбола. Отсутствие конкуренции противоречит всему, что проповедует футбол. Эти люди понятия не имеют, что такое футбол.

Лукас Подольски, бывший футболист «Арсенала», «Интера» и сборной Германии:

Сегодня я проснулся от сумасшедших новостей! Это оскорбляет мои убеждения: футбол — это счастье, свобода, страсть, болельщики и он для всех. Этот проект отвратителен, несправедлив, и я разочарован, увидев, что в нем участвуют клубы, которые я представлял. Боритесь с этим!

Месут Озил, бывший полузащитник «Реала», «Арсенала» и сборной Германии:

Дети растут, мечтая выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов, а не какую-нибудь Суперлигу. Удовольствие от больших игр заключается в том, что они проходят только один или два раза в год, а не каждую неделю.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

Приветствую позицию французских клубов, принявших решение об отказе от участия в проекте европейской Суперлиги, который угрожает принципам единства. Власти Франции будут поддерживать все шаги, которые предпримет национальная федерация, лига, УЕФА и ФИФА для защиты целостности соревнований, национальных или европейских.

Роберт Бах, президент Международного Олимпийского комитета:

Сейчас европейская модель спорта находится под угрозой, главные ценности находятся под ударом желания дохода некоторых, игнорирования всех ценностей и главное — социальной роли чистого спорта. Если к спорту применять только экономический подход, то его социальная роль будет навсегда потеряна, в посткоронавирусную эру это невозможно и недопустимо. МОК будет продолжать поддерживать социальную роль спорта и делать мир лучше при помощи спорта.

Джанни Инфантино, президент ФИФА :

Я очень упорно и много работал, чтобы защищать принципы и ценности европейского футбола, но сейчас мы видим, что многое выбрасывается ради краткосрочной финансовой выгоды. Людям надо подумать и понять ответственность этих действий, им стоит подумать обо всех любителях и болельщиках, которые и создали сегодняшний европейский футбол. Ему больше ста лет, наша и моя личная задача защищать европейскую модель спорта, сборные и национальные чемпионаты. Если кто-то выберет двигаться по своему пути, то им придется принять последствия своего выбора.

Джеймс Милнер, полузащитник «Ливерпуля»:

У меня, как и у всех остальных, очень много вопросов. Мне это не нравится, надеюсь, этого не будет.

Маркус Рэшфорд, нападающий «Манчестер Юнайтед»:

Дэвид Бекхэм, бывший футболист МЮ и «Реала»:

Я из тех, кто любит футбол. Это была моя жизнь, сколько я себя помню. Я любил его с тех пор, как был маленьким ребенком, как фанат, и я все еще фанат сейчас. Как игрок, а теперь и как владелец, я знаю, что наш спорт — ничто без болельщиков. Нам нужно, чтобы футбол был для всех. Нам нужно, чтобы футбол был справедливым, и нам нужны соревнования, основанные на заслугах. Если мы не защитим эти ценности, игра, которую мы любим, окажется в опасности…

Эрик Кантона, бывший форвард МЮ :

Уже год мы смотрим матчи лучших команд мира с лучшими игроками мира в составе по телевизору, и это безумно скучно. Это по-прежнему очень скучно, потому что на трибунах нет фанатов. Поющих фанатов, прыгающих и поддерживающих свои команды. Болельщики – это самое важное в футболе, их нужно уважать. Большие клубы спрашивали мнение фанатов, когда обдумывали эту идею? К сожалению, нет, и это стыдно.

Антонио Кассано, экс-форвард «Ромы» и «Реала»:

Невозможно представить себе подобный турнир. Большие клубы должны понимать, что футбол принадлежит болельщикам. Меньшие клубы нельзя оставлять в стороне. Я бы попросил Итальянскую федерацию футбола исключить «Интер», «Милан» и «Ювентус» из Серии А. Пусть они играют в своей лиге, посмотрим, что из этого выйдет.

Эдвин ван дер Сар, генеральный директор «Аякса»:

«Аякс» ошеломлён и разочарован объявлением о возможном создании Суперлиги. Мы поддерживаем новый формат, предложенный УЕФА . Мы очень разочарованы таким неожиданным поворотом, на который решились коллеги-руководители некоторых ведущих клубов Европы и который угрожает будущему европейского футбола.

Робин Госенс, защитник «Аталанты» и сборной Германии:

Это настоящая катастрофа для футбола. Я шокирован тем, что теперь всё это становится явью. Тот факт, что аутсайдер может победить фаворита, всегда был основой футбола, который рискует измениться навсегда и больше никогда не стать прежним. Во всем мире по-прежнему умирают люди. Денег не хватает везде. 12 клубов, которые создают свою лигу, могут засунуть эти 100-150 млн евро себе в *******. Печально, что всё решают деньги и только деньги. Ущерб будет настолько велик, что многие болельщики будут протестовать против этого, и я приму участие в подобных протестах.

Слово противоположной стороне. Флорентино Перес, президент «Реала» и Суперлиги: