Тренер сборной Норвегии: «Какого чёрта „Ювентус“ делает в Суперлиге?»

Главный тренер сборной Норвегии жёстко высказался об участии «Ювентуса» в Суперлиге.

За последние три года «Ювентус» вылетал из Лиги чемпионов от «Лиона», «Порту» и «Аякса». У «Юве» всего на два очка больше, чем у «Наполи», он рискует не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Тогда какого чёрта «Ювентус» делает в Суперлиге?