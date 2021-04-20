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Тренер сборной Норвегии: «Какого чёрта „Ювентус“ делает в Суперлиге?»

20 апреля 2021, 20:16

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен жёстко высказался об участии «Ювентуса» в Суперлиге.

За последние три года «Ювентус» вылетал из Лиги чемпионов от «Лиона», «Порту» и «Аякса». У «Юве» всего на два очка больше, чем у «Наполи», он рискует не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Тогда какого чёрта «Ювентус» делает в Суперлиге?

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
21 апреля в 05:03
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    20 апреля в 22:00
    Да ужж , отбор в суперлигу очень странный. Что там делает Арсенал???
    Союзник противников
    Союзник противников
    20 апреля в 22:00
    Патаму шта заёмных денег много.Почти все "12 остолопов" -хронические заёмщики-миллиардеры.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
    20 апреля в 21:59
    Понавылазили эксперты защитники топ клубов, топ клубы сами виноваты , что платят зарплаты и трансферы , которые не могут потянуть
    Большая часть топ клубов это давно устоявшиеся с громадной армией болельщиков и брэндом который они продают, сотни других клубов этого не имеют, у кого то новые клубы, у кого то были плохие руководители, но большие клубы должны помогать мелким
    Тоже самое и у нас в стране, богатые богатеют , а бедные беднеют, зачем такой же принцип устраивать и в спорте?
    Гриша Гриша
    Гриша Гриша
    20 апреля в 21:32
    Пусть посчитает сколько у Юве финалов, полуфиналов Л/Ч.. Да, в решающих матчах не всегда выходит но это без сомнения гранд европейского клубного футбола. Большой клуб.
    Р. S. А Норвегия в хоккее ваще не катируется, вроде северная страна?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    20 апреля в 21:28
    Дайте учебник истории неучу
    dzvinka
    dzvinka ответ Гриша Гриша (раскрыть)
    20 апреля в 21:26
    мб потому что Аньелли м***к?)))
    другой связи действительно не просматривается..
    dzvinka
    dzvinka ответ sash71 (раскрыть)
    20 апреля в 21:25
      Гриша Гриша
      Гриша Гриша
      20 апреля в 21:24
      А чё он наехал на Ювентус, а не на МЮ, Тоттен или Арсенал???
      dzvinka
      dzvinka
      20 апреля в 21:23
      все просто в словосочетании Суперлига слово "супер" имеет такой же вес как слово "пластиковое" в словосочетании - пластиковое золото.
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
      20 апреля в 21:15
      Ничего! Все скоро немного успокоится и будет приятно решение , которое всех устроит. Если создатели лиги будут твёрдыми и последовательными в своих действиях , то никакое общественное мнение им не помешат осуществить свой проект. Потом когда накал страстей спадёт , все успокоится так ещё и спасибо им скажут за то что миллиарды людей во всем мире будут смотреть супер матчи! Да ещё, нужно же учитывать и тот факт что очень много людей поддерживают создание лиги! Общественное мнение это такая штука как и кто ее подаст и кто опубликует эти вопли недовольных! Когда-то же была создана Лига чемпионов, так почему же сейчас не может быть создана новая супер Лига? НХЛ ведь не мешает развитию мирового хоккея, так же как и НБА мирового баскетбола! Все нормально сосуществуют и всем есть место под солнцем.
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ RamonCSKA (раскрыть)
      20 апреля в 21:09, ред.
      Эти молодые звёзды , чаще всего появляются там где нету ЛЧ . Вот объясни мне , как бразильские и вообще латинские клубы воспитывают звёзд без ЛЧ ?)))))) Как Неймар то звездой стал ?)))))
      RamonCSKA
      RamonCSKA ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
      20 апреля в 21:03
      Какой ещё чемодан???
      Этим клубы мелкие живут, ты думаешь все звёзды как месси с детсва в структуре топ клуба?
      Условный Холланд возможно бы и не вырос в топ бомбардира, потому что у норвежского клуба не хватило финансирования на тренеров, тренировочные поля , зарлату работникам и футболистам, потому что регулярно мог попадать клуб в лч и получать какие нибудь 500000 евро, маленькие клубы чаще всего взращивают молодых перспективных футболистов, а потом их покупают богатые
      Baggio R.
      Baggio R. ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
      20 апреля в 21:02
      Тем не менее выплаты за участие получают все клубы.
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
      20 апреля в 21:02
      УЕФА и ФИФА понятное дело , но есть общественное мнение , болельщики клубов , политики и т д . УЕФА принял сторону потерпевших. УЕФА столько раз обделалась , по уши в скандалах , абсолютно коррумпированная контора , но люди почему то принимают их сторону . На сколько надо иметь низкий интеллект , я просто не понимаю
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
      20 апреля в 20:58
      Никто заднюю уже не даст! ФИФА и уефа по сути кроме угроз не имеют никаких рычагов влияния на эти клубы! Организаторы Супер лиги далеко не дураки и они знали и понимали на что идут и все просчитали до мелочей , в том числе и эти угрозы, нападки И так далее. Немного погавкают и прийдется уефа договариваться с Лигой! Исключить игроков из национальных команд они не имеют права! Да и кто будет смотреть ЧМ без участия звёзд! Эти зажравшиеся коррупционеры из уефа и фифа просто поняли что теперь миллионы долларов пройдут мимо их карманов вот они и подняли вой! Я уверен что юристы лиги все уже давно продумали и просчитали! Супер Лига - это не прихоть 12 клубов , а это уже требование сегодняшнего дня! Я уверен в успехе этого проекта!
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      20 апреля в 20:57
      Ну потому что лч не светит , как и арсеналу, тотенхэму
      А 2 самых сильных клуба в нем не будут участвовать,
      Baggio R.
      Baggio R. ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
      20 апреля в 20:51
      В этом розыгрыше ЛЧ с учётом этапа квалификации 71 участник, в ЛЕ - 213
      vastudio
      vastudio ответ ошалевший (раскрыть)
      20 апреля в 20:49
      Ну тогда и Ноттинген в перецлигу должны пригласить, он куда титулованней МС, ПСЖ, ТТХ и других!
      vastudio
      vastudio
      20 апреля в 20:46
      Правильно Собакин говорит!
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
      20 апреля в 20:45, ред.
      Противоречие в твоих словах . Если эти деньги сотен клубов , так значит и остальная стони тоже зарабатывает , так как они вымрут тогда ? Или же эти 12 хотят забрать свои деньги и перестать кормить других ?
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
      20 апреля в 20:43
      За отборочные тоже деньги платят, и для какого-нибудь литовского клуба 500 тысяч за матч это треть бюджета может быть.
      sash71
      sash71
      20 апреля в 20:42
      Патамушта Ювентус это титулованный клуб
      juvenale
      juvenale ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
      20 апреля в 20:40
      + они вроде хотят башлять еще клубам остальным 400 млн)
      Futurista
      Futurista ответ particular (раскрыть)
      20 апреля в 20:35
      Не говори)...совсем нюх потеряли....
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
      20 апреля в 20:34
      Пойми ты, все, что они хотят сделать - это поделить деньги сотен клубов, которые существуют во многом за счет ЛЧ, между двенадцатью.
      particular
      particular ответ Futurista (раскрыть)
      20 апреля в 20:34
      Как, вообще, этот холодный скандинав посмел без горячего придыхания и без пиетета говорить о Юве 😏
      1_DEIVID
      1_DEIVID
      20 апреля в 20:28
      Сольбаккен бы лучше свою работу выполнял, а то только позорится с приличным норвежским составом.
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан
      20 апреля в 20:28, ред.
      Мы не попытаемся сделать свое , что то хорошее , нет мы будет давить ,оскорблять, проявлять давление , угрожать на тех кто решил выйти с губительной системы . УЕФА всех своих собак спустил ? Или ещё остались ? Надеюсь ни один клуб из этих 12 не даст заднюю ))
      ошалевший
      ошалевший
      20 апреля в 20:27
      это бренд,пусть даже лестер возьмёт чемп,но арсенал будет всё равно брендовее
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