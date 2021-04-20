Тренер сборной Норвегии: «Какого чёрта „Ювентус“ делает в Суперлиге?»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен жёстко высказался об участии «Ювентуса» в Суперлиге.
За последние три года «Ювентус» вылетал из Лиги чемпионов от «Лиона», «Порту» и «Аякса». У «Юве» всего на два очка больше, чем у «Наполи», он рискует не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Тогда какого чёрта «Ювентус» делает в Суперлиге?
Большая часть топ клубов это давно устоявшиеся с громадной армией болельщиков и брэндом который они продают, сотни других клубов этого не имеют, у кого то новые клубы, у кого то были плохие руководители, но большие клубы должны помогать мелким
Тоже самое и у нас в стране, богатые богатеют , а бедные беднеют, зачем такой же принцип устраивать и в спорте?
Большая часть топ клубов это давно устоявшиеся с громадной армией болельщиков и брэндом который они продают, сотни других клубов этого не имеют, у кого то новые клубы, у кого то были плохие руководители, но большие клубы должны помогать мелким
Тоже самое и у нас в стране, богатые богатеют , а бедные беднеют, зачем такой же принцип устраивать и в спорте?
Р. S. А Норвегия в хоккее ваще не катируется, вроде северная страна?
Р. S. А Норвегия в хоккее ваще не катируется, вроде северная страна?
другой связи действительно не просматривается..
другой связи действительно не просматривается..
Этим клубы мелкие живут, ты думаешь все звёзды как месси с детсва в структуре топ клуба?
Условный Холланд возможно бы и не вырос в топ бомбардира, потому что у норвежского клуба не хватило финансирования на тренеров, тренировочные поля , зарлату работникам и футболистам, потому что регулярно мог попадать клуб в лч и получать какие нибудь 500000 евро, маленькие клубы чаще всего взращивают молодых перспективных футболистов, а потом их покупают богатые
Этим клубы мелкие живут, ты думаешь все звёзды как месси с детсва в структуре топ клуба?
Условный Холланд возможно бы и не вырос в топ бомбардира, потому что у норвежского клуба не хватило финансирования на тренеров, тренировочные поля , зарлату работникам и футболистам, потому что регулярно мог попадать клуб в лч и получать какие нибудь 500000 евро, маленькие клубы чаще всего взращивают молодых перспективных футболистов, а потом их покупают богатые
А 2 самых сильных клуба в нем не будут участвовать,
А 2 самых сильных клуба в нем не будут участвовать,