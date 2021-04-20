Полузащитник «Барселоны» выступил против Суперлиги

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья, выступающий на правах аренды за «Хетафе», прокомментировал создание Суперлиги.
Это вещи, в которые я не хочу быть втянут. Я думаю, что для футбола в целом создание Суперлиги — это плохо. Скоро мы увидим, чем закончится этот вопрос.
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун высказал мнение о том, как на российском футболе скажется появление Суперлиги.
"Для России это хорошо. Потому что расширится наше представительство в другой Лиги чемпионов, а она будет более успешным проектом, чем та лига, которая создается", — заявил Федун в интервью ...
Хитро закручено,почти как с выходом-возвращением в РПЛ!
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун высказал мнение о том, как на российском футболе скажется появление Суперлиги.
"Для России это хорошо. Потому что расширится наше представительство в другой Лиги чемпионов, а она будет более успешным проектом, чем та лига, которая создается", — заявил Федун в интервью ...
Хитро закручено,почти как с выходом-возвращением в РПЛ!