Полузащитник «Барселоны» выступил против Суперлиги

Полузащитник «Барселоны» , выступающий на правах аренды за «Хетафе», прокомментировал создание Суперлиги.

Это вещи, в которые я не хочу быть втянут. Я думаю, что для футбола в целом создание Суперлиги — это плохо. Скоро мы увидим, чем закончится этот вопрос.