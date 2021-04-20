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Полузащитник «Барселоны» выступил против Суперлиги

20 апреля 2021, 20:34

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья, выступающий на правах аренды за «Хетафе», прокомментировал создание Суперлиги.

Это вещи, в которые я не хочу быть втянут. Я думаю, что для футбола в целом создание Суперлиги — это плохо. Скоро мы увидим, чем закончится этот вопрос.

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ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 22:10
Вопрос закончится, ещё не начавшись
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 20:58
Начались раздоры внутри команд, что вполне ожидаемо.
Союзник противников
Союзник противников
20 апреля в 20:49
Леонид Федун: "Для России появление Суперлиги это хорошо".

Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун высказал мнение о том, как на российском футболе скажется появление Суперлиги.

"Для России это хорошо. Потому что расширится наше представительство в другой Лиги чемпионов, а она будет более успешным проектом, чем та лига, которая создается", — заявил Федун в интервью ...

Хитро закручено,почти как с выходом-возвращением в РПЛ!
sash71
sash71
20 апреля в 20:43
Нашли кого спрашивать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 20:39
Наверно хочет в сборной поиграть...
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