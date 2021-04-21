«Зенит» готов заплатить за Умтити 13.5 млн евро

Как сообщает источник, «Зенит» продолжает интересоваться защитником «Барселоны» Самюэлем Умтити.
Сообщается, что петербургский клуб готов заплатить за трансфер 27-летнего футболиста 13,5 млн евро.
Также отмечается, что у «Барселоны» есть более выгодные предложения по Умтити. Каталонский клуб собирается расстаться с защитником в ближайшее летнее трансферное окно.
клубы из Суперлиги всегда найдут общий язык !
клубы из Суперлиги всегда найдут общий язык !
«Питерский клуб никогда не интересовался французским защитником и не планирует делать по нему предложение. Умтити не будет в клубе», – сообщил «Чемпионату» источник, близкий к клубу из Петербурга.
«Питерский клуб никогда не интересовался французским защитником и не планирует делать по нему предложение. Умтити не будет в клубе», – сообщил «Чемпионату» источник, близкий к клубу из Петербурга.