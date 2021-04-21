«Зенит» готов заплатить за Умтити 13.5 млн евро

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21 апреля 2021, 11:31

Как сообщает источник, «Зенит» продолжает интересоваться защитником «Барселоны» .

Сообщается, что петербургский клуб готов заплатить за трансфер 27-летнего футболиста 13,5 млн евро.

Также отмечается, что у «Барселоны» есть более выгодные предложения по Умтити. Каталонский клуб собирается расстаться с защитником в ближайшее летнее трансферное окно.