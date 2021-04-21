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«Зенит» готов заплатить за Умтити 13.5 млн евро

21 апреля 2021, 11:31

Как сообщает источник, «Зенит» продолжает интересоваться защитником «Барселоны» Самюэлем Умтити.

Сообщается, что петербургский клуб готов заплатить за трансфер 27-летнего футболиста 13,5 млн евро.

Также отмечается, что у «Барселоны» есть более выгодные предложения по Умтити. Каталонский клуб собирается расстаться с защитником в ближайшее летнее трансферное окно.

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Все комментарии
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
21 апреля в 14:42
    sihafazatron
    sihafazatron
    21 апреля в 13:13
    чтобы малкому не скучно в лазарете было?)
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    21 апреля в 12:18
    однако....
    ДСА
    ДСА
    21 апреля в 12:13
    Раз есть более выгодные предложения, то Зениту ничего не светит.
    112910415
    112910415
    21 апреля в 12:00
    всё получится !
    клубы из Суперлиги всегда найдут общий язык !
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    21 апреля в 11:57
    «Зенит» не рассматривал вариант с приобретением центрального защитника «Барселоны» Самюэля Умтити.

    «Питерский клуб никогда не интересовался французским защитником и не планирует делать по нему предложение. Умтити не будет в клубе», – сообщил «Чемпионату» источник, близкий к клубу из Петербурга.
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    21 апреля в 11:41
    Минимум 30 млн.
    f697q6crxzf4
    f697q6crxzf4
    21 апреля в 11:40
    С МЕЛОЧЬЮ В ОЧЕРЕДЬ НЕ ВСТАВАТЬ!
    LOpp
    LOpp ответ VeniaminS (раскрыть)
    21 апреля в 11:39
    да, 10 садиков можно было бы построить.
    oFANATo
    oFANATo
    21 апреля в 11:38
    Барселона захочет 40 млн. евро за Умтити....как за хрустального Малкома, которого они сплавили миллеру.
    VeniaminS
    VeniaminS
    21 апреля в 11:31
    Хорошие деньги
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