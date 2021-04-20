Азмун заинтересовал «Аталанту» и «Рому»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун находится в сфере интересов итальянских клубов.
Журналист Джанлуиджи Лонгари в твиттере сообщает, что 26-летний иранский форвард привлек внимание «Ромы» и «Аталанты». Отмечается, что заполучить Азмуна хотят ещё несколько европейских клубов.
Стоимость футболиста оценивают в 25 млн евро.
Ранее появлялась информация, что Азмун интересен «Наполи», дортмундской «Боруссии» и «Севилье».
А вы Миранчука спросили ?
Аталанта Миранчука - так везде пишут, так что без его согласия не 66 лезть даже !
А вы Миранчука спросили ?
Аталанта Миранчука - так везде пишут, так что без его согласия не 66 лезть даже !