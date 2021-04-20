Азмун заинтересовал «Аталанту» и «Рому»

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20 апреля 2021, 15:36

Нападающий «Зенита» находится в сфере интересов итальянских клубов.

Журналист Джанлуиджи Лонгари в твиттере сообщает, что 26-летний иранский форвард привлек внимание «Ромы» и «Аталанты». Отмечается, что заполучить Азмуна хотят ещё несколько европейских клубов.

Стоимость футболиста оценивают в 25 млн евро.

Ранее появлялась информация, что Азмун интересен «Наполи», дортмундской «Боруссии» и «Севилье».