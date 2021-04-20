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Азмун заинтересовал «Аталанту» и «Рому»

20 апреля 2021, 15:36

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун находится в сфере интересов итальянских клубов.

Журналист Джанлуиджи Лонгари в твиттере сообщает, что 26-летний иранский форвард привлек внимание «Ромы» и «Аталанты». Отмечается, что заполучить Азмуна хотят ещё несколько европейских клубов.

Стоимость футболиста оценивают в 25 млн евро.

Ранее появлялась информация, что Азмун интересен «Наполи», дортмундской «Боруссии» и «Севилье».

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Все комментарии
Kostya P.
Kostya P.
20 апреля в 19:03, ред.
Если не продадут кого-то из колумбийцев , твёрдое место на банке,это если говорить о Аталанта. Рома - более перспективно.
STVA 1
STVA 1 ответ Anton Hohlov (раскрыть)
20 апреля в 18:06
Аталанта не хуже
Anton Hohlov
Anton Hohlov
20 апреля в 18:00
В Рому отличный вариант
ermak6848
ermak6848
20 апреля в 17:17
пошла весенняя поклёФФка
nikoladolgov
nikoladolgov
20 апреля в 16:23
Мало ли что хотят !
А вы Миранчука спросили ?
Аталанта Миранчука - так везде пишут, так что без его согласия не 66 лезть даже !
dalex83
dalex83
20 апреля в 16:01
Утки! Кому нужен игрок 3,14раз + ещё и Дзюба без него будет скучать 😂 так что 1000 проценты утка...
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 15:59
Он стоит этих денег.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 15:55
Аталанта - отличный вариант для Азмуна.
Эдмон
Эдмон
20 апреля в 15:49
ещё один Миранччук
Timeless
Timeless
20 апреля в 15:42
иранцу лучше в Роме пробовать свои силы на евро арене , в Аталанте полюбас будет сидеть за спинами колумбийских напов Сапаты и Муриэля.
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