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«Зенит» хочет приобрести футболиста «Барселоны»

19 апреля 2021, 00:46

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может продолжить карьеру в России.

По данным итальянского журналиста Маттео Моретто, к 27-летнему футболисту проявляет интерес «Зенит».

Контракт Умтити с каталонцами рассчитан до лета 2023 года. Известный портал transfermarkt оценивает стоимость француза в 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что на защитника претендует «Ливерпуль».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
19 апреля в 23:20
Умтити не хочет переходить в «Зенит». Клуб старается убедить защитника «Барсы»
Хиромант
Хиромант
19 апреля в 19:21
Как говорил Чапаев: "Кто такой? Почему не знаю?"
Roger Young
Roger Young
19 апреля в 16:16
Думаю, что утка, но если перейдет будет еще одним Малкомом.
Пиночет 777
Пиночет 777
19 апреля в 15:34
Шо, опять? Это чтоб малком не скучал.
Ravshan878
Ravshan878
19 апреля в 13:29
Безусловно усилить и отлично👍 действует в контур атаки.
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
19 апреля в 13:09
Не хватало так будет.
pomor45
pomor45 ответ nikoladolgov (раскрыть)
19 апреля в 13:08
На лавке Зенита грустно не бывает - только комфортно.
oFANATo
oFANATo
19 апреля в 12:23
Одного хрустального из Барселоны уже приобрели 🤗
berda2003
berda2003
19 апреля в 12:22
надо торопиться - скоро их всех посадят...
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri ответ Санчо Панса (раскрыть)
19 апреля в 12:12
темнокожий и не африканец? это уж что то новое
интересно когда Камерун перестал быть Африкой?
makkie
makkie
19 апреля в 11:03
Ахах, с Малкомом Барса уже развела Зенит.
На очереди Умтити - на этот раз темнокожий, привет Виражу и Ландскроне )))
d_fincher
d_fincher
19 апреля в 10:28
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ Санчо Панса (раскрыть)
    19 апреля в 10:21
    Это серьезно? почему в Петербурге не любят темнокожих? А в других городах любят? Там же играл какой-то бразилец, не помню как его звали.
    Бубнин
    Бубнин
    19 апреля в 09:44
    Укрепляются под Суперлигу.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    19 апреля в 09:33
    Да не поедет он в Россию! В Питере не любят чернокожих, хоть он и не африканец. В противном случае, банана в свой адрес ему не избежать:(
    STVA 1
    STVA 1
    19 апреля в 09:28
    Я уже писал что если он вернется на свой уровень , который у него был до травм непременно будет топовым !Но травмы замучили его и теперь колено он больше лечит! Класс игрока виден , но....
    Перед ЧМ Барса настаивала на операции на колене , но игрок не желая пропустить ЧМ настоял на консервативном лечении! В итоге он стал чемпионом мира и не жалеет об этом!А у Барсы на окладе дорогостоящий игрок с больным коленом!Видать Зениту Малколма не хватило!
    STVA 1
    STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    19 апреля в 09:25
    Он больше лечится!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    19 апреля в 09:11
    Это прям сразу новость в народный обозреватель
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    19 апреля в 08:52
    Медлить не стоит ))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    19 апреля в 08:30
    Хочет это ещё не перешёл
    poodle
    poodle
    19 апреля в 08:25
    сначала Малкома верните туда откуда брали,я до сих пор в шоке от этого трансфера!
    nubom
    nubom
    19 апреля в 08:16
    Дяденьки, объясните пожалуйста:18:51 17 АПР 14:00 ВЧЕРА «Метта/ЛУ – ФСРигас» - ничья. В чем я не прав?!
    номер 12
    номер 12
    19 апреля в 07:57
    Нет, не пойдет он
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    19 апреля в 07:52
    Даже если игрок лавочник в Барсе, в нашем чемпионате он наверняка будет на первых ролях.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    19 апреля в 07:13
    "Зенит", такой "Зенит":
    Добряк
    Добряк
    19 апреля в 07:06
    Утка от Уткина. Но забавно...
    Dima salev
    Dima salev
    19 апреля в 07:05
    Второй Малком
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    19 апреля в 06:46
    Афрофранцуза только нам и не хватало...
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    19 апреля в 06:13
    Неплохой выбор. Успехов
    112910415
    112910415
    19 апреля в 06:00
    срочно брать, срочно
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