«Зенит» хочет приобрести футболиста «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может продолжить карьеру в России.
По данным итальянского журналиста Маттео Моретто, к 27-летнему футболисту проявляет интерес «Зенит».
Контракт Умтити с каталонцами рассчитан до лета 2023 года. Известный портал transfermarkt оценивает стоимость француза в 10 млн евро.
Ранее сообщалось, что на защитника претендует «Ливерпуль».
интересно когда Камерун перестал быть Африкой?
интересно когда Камерун перестал быть Африкой?
На очереди Умтити - на этот раз темнокожий, привет Виражу и Ландскроне )))
На очереди Умтити - на этот раз темнокожий, привет Виражу и Ландскроне )))
Перед ЧМ Барса настаивала на операции на колене , но игрок не желая пропустить ЧМ настоял на консервативном лечении! В итоге он стал чемпионом мира и не жалеет об этом!А у Барсы на окладе дорогостоящий игрок с больным коленом!Видать Зениту Малколма не хватило!
Перед ЧМ Барса настаивала на операции на колене , но игрок не желая пропустить ЧМ настоял на консервативном лечении! В итоге он стал чемпионом мира и не жалеет об этом!А у Барсы на окладе дорогостоящий игрок с больным коленом!Видать Зениту Малколма не хватило!