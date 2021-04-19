«Зенит» хочет подписать Габигола

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19 апреля 2021, 20:36

Нападающий «Фламенго» Габигол может продолжить карьеру в России.

К 24-летнему футболисту проявляет интерес «Зенит». Впрочем, игрока интересуют английские и испанские клубы.

Контракт бразильца с клубом рассчитан до конца 2024 года. Известный портал transfermarkt оценивает Габигола в 20 млн евро.