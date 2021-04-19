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«Зенит» хочет подписать Габигола

19 апреля 2021, 20:36

Нападающий «Фламенго» Габигол может продолжить карьеру в России.

К 24-летнему футболисту проявляет интерес «Зенит». Впрочем, игрока интересуют английские и испанские клубы.

Контракт бразильца с клубом рассчитан до конца 2024 года. Известный портал transfermarkt оценивает Габигола в 20 млн евро.

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Владимир 77
Владимир 77 ответ dimagas2 (раскрыть)
20 апреля в 13:59
А в итоге опять последнее место в группе будет
valt134
valt134
20 апреля в 09:03
Совсем ДАРМОЕДЫ совесть потеряли! Вова им в помощь!
valt134
valt134
20 апреля в 09:02
Эти купят... Денежки-то наши с вами. Пенсионеры, МУЖАЙТЕСЬ!!! Да вам-то не впервой...
Alexnvr
Alexnvr
20 апреля в 08:29
Лучше всё-таки тренера найти, а уже потом он будет себе выбирать игроков. А то получится Малколм-2.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 03:50
Зенит пытается прорваться в суперлигу в России им стало тесно))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 21:58, ред.
Парень явно в Зенит хочет...
14 последних игр - 10 голов....
Такой забивака по любому пригодится...

Вот только стоимость неизвестна...
Во сколько его оценивает трансфермаркт и так все знают....
Только это не показатель его оценки руководством "Фламенго"...
Дриусси тоже по трансфермаркту стоил 8...а взяли в 2 раза дороже...
Смысл отдавать своего самого забивного парня за 20 млн...коль сами брали за 17,5 млн...
Брулин
Брулин
19 апреля в 21:55
Финансовые сложности? Пойду узнаю, как обстоят дела у московских пенсионерок с рублевки
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 21:45
Капитану летом уж 33 года будет...
Азмун при постоянном интересе со стороны евроклубов...
Конечно не лишним было бы иметь договорённости по толковому напу...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 апреля в 21:44
Просто Малкому скучно стало, приятель новый нужен. Да и деньги пустяковые для Газпрома. Вот если бы 100, тогда другой разговор.
kts99
kts99
19 апреля в 21:31
    Хиромант
    Хиромант
    19 апреля в 21:28
    Если поменять на Малкома, плюс 20 лямов - то Габигола Зениту очень даже пригодится!
    particular
    particular
    19 апреля в 21:16, ред.
    Цифры для Зенита почти не имеют значение, а притягательность бразильских исполнителей традиционно кружит голову руководству клуба 😉
    STVA 1
    STVA 1
    19 апреля в 20:57
    Зенит под Суперлигу усиливается)))
    Nеrаzzurri
    Nеrаzzurri ответ k3tcjbg944kv (раскрыть)
    19 апреля в 20:50, ред.
    ну тем что Мостовой полузащ, а Барбоса цн, позиции все таки разные
    да и не пойдет он в Зенит, если не дурак конечно
    k3tcjbg944kv
    k3tcjbg944kv
    19 апреля в 20:48
    А, что там выдающегося, ну молодой, умеет мяч держать, и все!
    У нас Мостовой больше умеет и талантливей!!!!

    ГДЕ У СЕМАКА ГЛАЗА, ЧЕМ ЕМУ МОСТОВОЙ НЕ ПОДХОДИТ?
    youtomee
    youtomee
    19 апреля в 20:44
    А эти по холодку хотят пока напихать в трусы всем деньги и кого-то отжать себе...с тренера лучше бы начали, больше толку бы было
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    19 апреля в 20:39
    Не поедет он в зенит, у него более радужные перспективы.
    dimagas2
    dimagas2
    19 апреля в 20:38
    К финалу ЛЧ уже готовятся,путь открыт)))
    Garrincha58
    Garrincha58
    19 апреля в 20:36
    началось в колхозе утро
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