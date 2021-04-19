«Зенит» хочет подписать Габигола

Нападающий «Фламенго» Габигол может продолжить карьеру в России.
К 24-летнему футболисту проявляет интерес «Зенит». Впрочем, игрока интересуют английские и испанские клубы.
Контракт бразильца с клубом рассчитан до конца 2024 года. Известный портал transfermarkt оценивает Габигола в 20 млн евро.
14 последних игр - 10 голов....
Такой забивака по любому пригодится...
Вот только стоимость неизвестна...
Во сколько его оценивает трансфермаркт и так все знают....
Только это не показатель его оценки руководством "Фламенго"...
Дриусси тоже по трансфермаркту стоил 8...а взяли в 2 раза дороже...
Смысл отдавать своего самого забивного парня за 20 млн...коль сами брали за 17,5 млн...
14 последних игр - 10 голов....
Такой забивака по любому пригодится...
Вот только стоимость неизвестна...
Во сколько его оценивает трансфермаркт и так все знают....
Только это не показатель его оценки руководством "Фламенго"...
Дриусси тоже по трансфермаркту стоил 8...а взяли в 2 раза дороже...
Смысл отдавать своего самого забивного парня за 20 млн...коль сами брали за 17,5 млн...
Азмун при постоянном интересе со стороны евроклубов...
Конечно не лишним было бы иметь договорённости по толковому напу...
Азмун при постоянном интересе со стороны евроклубов...
Конечно не лишним было бы иметь договорённости по толковому напу...
да и не пойдет он в Зенит, если не дурак конечно
да и не пойдет он в Зенит, если не дурак конечно
У нас Мостовой больше умеет и талантливей!!!!
ГДЕ У СЕМАКА ГЛАЗА, ЧЕМ ЕМУ МОСТОВОЙ НЕ ПОДХОДИТ?
У нас Мостовой больше умеет и талантливей!!!!
ГДЕ У СЕМАКА ГЛАЗА, ЧЕМ ЕМУ МОСТОВОЙ НЕ ПОДХОДИТ?