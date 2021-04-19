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Умтити не хочет переходить в «Зенит»

19 апреля 2021, 23:33

«Зенит» продолжает проявлять интерес к защитнику «Барселоны» Самюэлю Умтити.

Сообщается, что француз не хочет играть в РПЛ и ждет предложений от других клубов.

Руководство питерцев якобы старается убедить игрока на переезд. «Барселона» готова продать 27-летнего защитника этим летом.

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Все комментарии
galem72
galem72
20 апреля в 11:11
Черныша нужно срочно привозить в пару к малкому. Вместе будут феерить. ))
makkie
makkie ответ Иван Тасминский (раскрыть)
20 апреля в 10:59
Какие 10 млн? Там от 20 млн, не меньше.
Ну Зениту, как постоянному клиенту Барсы, от 40 млн )))
janka bulka
janka bulka
20 апреля в 10:25
Просто из РПЛ потом уже никуда кроме как ещё ниже не устроишься. Резонный поступок.
ildar_3871
ildar_3871
20 апреля в 09:18
Очень оскорбил !)
valt134
valt134
20 апреля в 08:59
Шо? Опять???
valt134
valt134
20 апреля в 08:56
Пенсионеры России напряглись...
zenit_forever2014
zenit_forever2014
20 апреля в 08:20
О и хорошо. Спасибо ему за это. Хоть, что-то хорошее сделал за последние пару лет.
SHMEL258
SHMEL258
20 апреля в 07:31
И вряд ли перейдёт, найдутся другие желающие из более комфортных лиг.
kts99
kts99
20 апреля в 07:31
Разумно
Romkurch
Romkurch ответ M1 Game (раскрыть)
20 апреля в 06:56
У Сухины спроси, он объяснит как купить второе место.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 02:57
    Kirill Sersnjov
    Kirill Sersnjov
    20 апреля в 00:47
    Да никто не поедет в команду из 7 по силе лиге в Европе (через пару лет будут на 8 месте), что бы вылетать из ЛЧ с 4 места каждый год.. ну уж точно не игрок Барсы и сб.Франции с хорошем для защитника возрасте..
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    20 апреля в 00:45
    Таких Умтитей полно,не хочет пусть идёт лесом!
    cayphgy354jn
    cayphgy354jn
    20 апреля в 00:42
    К ним никогда не присоединюсь,
    Лучше сидеть на скамейке у Барсы.
    Если сломаюсь, то восстановлюсь,
    Но на их газ ни за что не куплюсь.
    протон1
    протон1
    19 апреля в 23:45
    ух какой ты умтютюшка
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    19 апреля в 23:39
    Многовато гонору для игрока со стоимостью в десять лямов.
    Agamaga........
    Agamaga........
    19 апреля в 23:38
    За 45 млн нужно сбагрить в Зенит. Малком уже ждёт.
    David Young
    David Young
    19 апреля в 23:38
    Неудивительно. Переходить в явно уступающую по классу лигу где клубы нечасто показывают хорошие результаты в еврокубках когда у тебя есть весьма высокий уровень и к тому достаточно молодой возраст - затея так себе, разве что только полностью или почти полностью ввиду финансовых аппетитов это могло бы произойти, но тут и другие варианты их наверняка утолят.
    M1 Game
    M1 Game
    19 апреля в 23:36
    Я его понимаю,он не хочет играть за клуб который спонсирует газпром,который проплачивает третий год подряд чемпионства Зенита.
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