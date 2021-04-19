Умтити не хочет переходить в «Зенит»

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19 апреля 2021, 23:33

«Зенит» продолжает проявлять интерес к защитнику «Барселоны» .

Сообщается, что француз не хочет играть в РПЛ и ждет предложений от других клубов.

Руководство питерцев якобы старается убедить игрока на переезд. «Барселона» готова продать 27-летнего защитника этим летом.