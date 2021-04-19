Умтити не хочет переходить в «Зенит»

«Зенит» продолжает проявлять интерес к защитнику «Барселоны» Самюэлю Умтити.
Сообщается, что француз не хочет играть в РПЛ и ждет предложений от других клубов.
Руководство питерцев якобы старается убедить игрока на переезд. «Барселона» готова продать 27-летнего защитника этим летом.
Ну Зениту, как постоянному клиенту Барсы, от 40 млн )))
Ну Зениту, как постоянному клиенту Барсы, от 40 млн )))
Лучше сидеть на скамейке у Барсы.
Если сломаюсь, то восстановлюсь,
Но на их газ ни за что не куплюсь.
Лучше сидеть на скамейке у Барсы.
Если сломаюсь, то восстановлюсь,
Но на их газ ни за что не куплюсь.