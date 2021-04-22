Фанаты «Манчестер Юнайтед» заблокировали вход на базу клуба

Примерно 20 болельщиков МЮ заблокировали оба входа на территорию базы «красных дьяволов». Фанаты выступили против семейства Глейзеров, которые владеют акциями клуба.
Отмечается, что болельщики ушли с базы после общения с наставником команды Оле-Гуннаром Сульшером и его помощниками. Ранее поклонники МЮ были недовольны тем, что руководство клуба поддержало создание Суперлиги.
Футбольной общественности очень не понравилось именно то, что владельцы богатых клубов попытались перенести на европейскую почву американскую модель: турнир, в котором все клубы и лига в целом (как НБА, НХЛ, НФЛ) - чисто коммерческие предприятия, и клубы, как бы слабо они ни сыграли в конкретном сезоне, никуда не вылетают.
По мнению критиков, если "насадить" турнир такой системы сверху на всю исторически сложившуюся клубную пирамиду Европы, она пойдет трещинами.
Европейские болельщики ценят, что в традиционной системе и гранд может хотя бы теоретически потерять место в элите, а условный середняк или аутсайдер может в какой-то сезон поймать кураж или заполучить богатого владельца и хороших игроков - и выбраться на самый верх.
"В США идея франшизы, закрытой лиги с небольшим числом клубов, стала нормой, она признана ими и работает в их условиях. Поэтому в глазах американских владельцев европейских клубов идея Европейской Суперлиги с всегда одними и теми же клубами-участниками тоже не выглядит проблемой", - пишет бывший депутат британского парламента Алистер Бёрт.
"В этом и есть причина сегодняшней ярости болельщиков. Выигрываешь ты в ЕСЛ или проигрываешь - ты остаешься в турнире бесконечно. И в этом ее фундаментальное отличие от принципа вылета в низшую лигу или выхода в высшую, который уже больше ста лет обеспечивает качество, разнообразие и соревновательный дух в европейском футболе", - продолжает Бёрт.
Футбольной общественности очень не понравилось именно то, что владельцы богатых клубов попытались перенести на европейскую почву американскую модель: турнир, в котором все клубы и лига в целом (как НБА, НХЛ, НФЛ) - чисто коммерческие предприятия, и клубы, как бы слабо они ни сыграли в конкретном сезоне, никуда не вылетают.
По мнению критиков, если "насадить" турнир такой системы сверху на всю исторически сложившуюся клубную пирамиду Европы, она пойдет трещинами.
Европейские болельщики ценят, что в традиционной системе и гранд может хотя бы теоретически потерять место в элите, а условный середняк или аутсайдер может в какой-то сезон поймать кураж или заполучить богатого владельца и хороших игроков - и выбраться на самый верх.
"В США идея франшизы, закрытой лиги с небольшим числом клубов, стала нормой, она признана ими и работает в их условиях. Поэтому в глазах американских владельцев европейских клубов идея Европейской Суперлиги с всегда одними и теми же клубами-участниками тоже не выглядит проблемой", - пишет бывший депутат британского парламента Алистер Бёрт.
"В этом и есть причина сегодняшней ярости болельщиков. Выигрываешь ты в ЕСЛ или проигрываешь - ты остаешься в турнире бесконечно. И в этом ее фундаментальное отличие от принципа вылета в низшую лигу или выхода в высшую, который уже больше ста лет обеспечивает качество, разнообразие и соревновательный дух в европейском футболе", - продолжает Бёрт.