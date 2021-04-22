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Фанаты «Манчестер Юнайтед» заблокировали вход на базу клуба

22 апреля 2021, 13:05

Примерно 20 болельщиков МЮ заблокировали оба входа на территорию базы «красных дьяволов». Фанаты выступили против семейства Глейзеров, которые владеют акциями клуба.

Отмечается, что болельщики ушли с базы после общения с наставником команды Оле-Гуннаром Сульшером и его помощниками. Ранее поклонники МЮ были недовольны тем, что руководство клуба поддержало создание Суперлиги.

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sir_Alex
sir_Alex
25 апреля в 20:46, ред.
Loko best

Футбольной общественности очень не понравилось именно то, что владельцы богатых клубов попытались перенести на европейскую почву американскую модель: турнир, в котором все клубы и лига в целом (как НБА, НХЛ, НФЛ) - чисто коммерческие предприятия, и клубы, как бы слабо они ни сыграли в конкретном сезоне, никуда не вылетают.
По мнению критиков, если "насадить" турнир такой системы сверху на всю исторически сложившуюся клубную пирамиду Европы, она пойдет трещинами.
Европейские болельщики ценят, что в традиционной системе и гранд может хотя бы теоретически потерять место в элите, а условный середняк или аутсайдер может в какой-то сезон поймать кураж или заполучить богатого владельца и хороших игроков - и выбраться на самый верх.
"В США идея франшизы, закрытой лиги с небольшим числом клубов, стала нормой, она признана ими и работает в их условиях. Поэтому в глазах американских владельцев европейских клубов идея Европейской Суперлиги с всегда одними и теми же клубами-участниками тоже не выглядит проблемой", - пишет бывший депутат британского парламента Алистер Бёрт.
"В этом и есть причина сегодняшней ярости болельщиков. Выигрываешь ты в ЕСЛ или проигрываешь - ты остаешься в турнире бесконечно. И в этом ее фундаментальное отличие от принципа вылета в низшую лигу или выхода в высшую, который уже больше ста лет обеспечивает качество, разнообразие и соревновательный дух в европейском футболе", - продолжает Бёрт.
sir_Alex
sir_Alex
25 апреля в 20:39
SAFqwer
SAFqwer
22 апреля в 16:50
Заразились от болельщиков Челси)))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
22 апреля в 16:31
)
Loko best
Loko best ответ sir_Alex (раскрыть)
22 апреля в 15:44
    sir_Alex
    sir_Alex
    22 апреля в 13:49
    Суперлига нежизнеспособна.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    22 апреля в 13:46
    20 человек,не густо!
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Ванечка (раскрыть)
    22 апреля в 13:38
    их фото теперь на сокере!)))
    Гриша Гриша
    Гриша Гриша
    22 апреля в 13:30
    Вызвали бы пожарных чтобы разогнали их водометами
    Ванечка
    Ванечка
    22 апреля в 13:30
    Ну и чего добились???
    ДАША Д
    ДАША Д
    22 апреля в 13:19
    Бей своих, чтоб чужие боялись!
    Ironigor
    Ironigor
    22 апреля в 13:19, ред.
    И что Глейзеры сделали ???
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