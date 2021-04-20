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Фанаты «Челси»: «К чёрту Переса! К чёрту Суперлигу!»

20 апреля 2021, 22:09

Болельщики «Челси» продолжают акцию протеста против участия клуба в Суперлиге.

Фанаты заблокировали автобус «синих» перед матчем 32-го тура АПЛ против «Брайтона», не пуская его на стадион. Болельщики бурно отреагировали на слухи о выходе лондонского клуба из состава участников нового соревнования, выкрикивая оскорбления в адрес президента «Реала» и первого председателя Суперлиги Флорентино Переса:

К чёрту Переса! К чёрту Суперлигу! «Челси»! «Челси»! «Челси»!

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DXTK
DXTK
21 апреля в 19:35
перес теперь будет мстить при помощи судей , челси нужно быть осторожней
alexamit
alexamit ответ Futurista (раскрыть)
21 апреля в 12:03
А ещё лучше водки с пивом!
Barcelona-BЕSТ
Barcelona-BЕSТ
20 апреля в 23:06
    Belgie2020
    Belgie2020
    20 апреля в 22:50
      Великий Пуховик
      Великий Пуховик
      20 апреля в 22:50
      Ооо как же это прекрасно. Проклятые торгаши-капиталисты привыкли покупать компании вместе с наёмными рабочими, которые держатся за свои места и если и протестуют, то очень мирно. А здесь свободные болельщики, которые просто послали всех кого считали нужным туда, куда и следует послать уже давно. Добро пожаловать в реальный мир!
      Союзник противников
      Союзник противников
      20 апреля в 22:31
        УЕСКА
        УЕСКА
        20 апреля в 22:29
        Английские фанаты заставили с собой считаться. Респект.
        DXTK
        DXTK
        20 апреля в 22:14
          allemz
          allemz
          20 апреля в 22:12
          Для кого как, но по мне, он гений, черт побери))
          Ironigor
          Ironigor
          20 апреля в 22:11
          МО ЛОД ЦЫ ФА НА ТЫ !!!
          Futurista
          Futurista
          20 апреля в 22:10
          Всех к черту!...Всем пива!...
          VeniaminS
          VeniaminS
          20 апреля в 22:10
          Вот так скандалы!!!
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