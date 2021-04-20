Фанаты «Челси»: «К чёрту Переса! К чёрту Суперлигу!»

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20 апреля 2021, 22:09

Болельщики «Челси» продолжают акцию протеста против участия клуба в Суперлиге.

Фанаты заблокировали автобус «синих» перед матчем 32-го тура АПЛ против «Брайтона», не пуская его на стадион. Болельщики бурно отреагировали на слухи о выходе лондонского клуба из состава участников нового соревнования, выкрикивая оскорбления в адрес президента «Реала» и первого председателя Суперлиги Флорентино Переса:

К чёрту Переса! К чёрту Суперлигу! «Челси»! «Челси»! «Челси»!