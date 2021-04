Фанаты «Челси»: «К чёрту Переса! К чёрту Суперлигу!»

Болельщики «Челси» продолжают акцию протеста против участия клуба в Суперлиге.

Фанаты заблокировали автобус «синих» перед матчем 32-го тура АПЛ против «Брайтона», не пуская его на стадион. Болельщики бурно отреагировали на слухи о выходе лондонского клуба из состава участников нового соревнования, выкрикивая оскорбления в адрес президента «Реала» и первого председателя Суперлиги Флорентино Переса:

Chelsea’s withdrawal from ESL being celebrated like a CL-winning goal — chants of "Fuck Perez” become "Chelsea! Chelsea!” and "Fuck Super League” pic.twitter.com/18wrZV5DHH