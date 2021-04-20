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Третья фан-зона в Петербурге появится перед дворцом «Юбилейный»

20 апреля 2021, 13:54

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что третья зона для болельщиков на период проведения чемпионата Европы по футболу будет обустроена перед дворцом спорта «Юбилейный» в дополнение к фан-зонам на Дворцовой и Конюшенной площадях.

Мы вместе с правительством Санкт-Петербурга рассмотрели возможность организации еще одной развлекательной площадки во время Евро и благодарны руководству города, что этот вопрос удалось согласовать довольно быстро. Многие помнят яркий Парк футбола на Красной площади на чемпионате мира, который стал знаковым и популярным местом у гостей и болельщиков турнира. А в наших нынешних условиях очень важно и то, что фан-зона у «Юбилейного» позволит разгрузить Конюшенную и Дворцовую площади в случае их переполнения.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 13:57
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