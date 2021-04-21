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Фанаты «Шальке» забросали игроков яйцами после вылета из Бундеслиги

21 апреля 2021, 17:25
АрминияЛоготип футбольный клуб Арминия (Билефельд)1 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

«Шальке» уступил «Арминии» (0:1) в матче 30-го тура Бундеслиги. У клуба из Гельзенкирхена не осталось шансов сохранить прописку в высшем немецком дивизионе. «Шальке» покинул Бундеслигу впервые с 1988 года.

Как сообщается, группы болельщиков команды встретились с игроками рано утром в среду, когда футболисты вернулись в Гельзенкирхен.

В заявлении полиции отмечается, что около 600 человек, некоторые с пиротехникой, собрались возле стадиона клуба, чтобы дождаться возвращения команды. Когда игроки вышли из автобуса, фанаты забросали их яйцами. Полиция заявила, что вмешалась, чтобы остановить дальнейшую эскалацию инцидента. Арестованных среди фанатов нет, однако полиция продолжает расследование. О травмах среди игроков также не сообщалось.

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Все комментарии
dalex83
dalex83
22 апреля в 13:52
Шальке же Газпром спонсирует...
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 10:07
600 человек,это минимум 600 яиц(куриных)...Нацисты,в Африке дети голодают,кидайте свои,это будет в два раза больше!Ну если кто ещё переквалификацию хирургическим способом во фрау не сделал.
RoninSibir
RoninSibir ответ Van Vanovich (раскрыть)
22 апреля в 06:01
Ну да, не у всех мечты сбываются))
RoninSibir
RoninSibir ответ youtomee (раскрыть)
22 апреля в 06:01, ред.
Расхлебывают они результаты творчества не Тедеско на посту тренера, а совсем другого, более влиятельного человека на посту председателя наблюдательного совета. К счастью, не так давно его выперли из Шальке обратно на мясокомбинат.
SAFqwer
SAFqwer ответ Мessi 10 (раскрыть)
21 апреля в 21:45
Пиндос главный тренер, был по крайней мере, кто сейчас даже неинтересно....Янки в футболе вообще не разбираются...
goalaktika
goalaktika
21 апреля в 21:29, ред.
А ведь не давно играли в ЛЧ, пусть без каких либо успехов, но в групповой стадии играли
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
21 апреля в 19:21
За такой вылет можно и тухлыми
Van Vanovich
Van Vanovich
21 апреля в 18:39
Даже Газпром не помог.)
Van Vanovich
Van Vanovich
21 апреля в 18:38
Это надо рукодству вопросы задавать.
youtomee
youtomee ответ Мessi 10 (раскрыть)
21 апреля в 18:13
ну если не вдаваться в подробности, а бегло посмотреть историю событий, то выглядит как расхлебывают пребывание Тедеско на посту главного тренера)
я ни на что не намекаю)
ДСА
ДСА
21 апреля в 18:07
Их еще от Газпромовских приведений нужно отключить.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 апреля в 17:57
Судя по видео игроков "Шальке" все-таки заставили побегать)))
Мessi 10
Мessi 10
21 апреля в 17:44
Ничего себе. Кто может пояснить что стало с Шальке и почему у них такой ужасный сезон?
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 17:43
Болельщик вправе забрасывать яйцами даже своими.
drug01
drug01
21 апреля в 17:29
Это очень хорошо
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