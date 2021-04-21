Фанаты «Шальке» забросали игроков яйцами после вылета из Бундеслиги

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21 апреля 2021, 17:25

«Шальке» уступил «Арминии» (0:1) в матче 30-го тура Бундеслиги. У клуба из Гельзенкирхена не осталось шансов сохранить прописку в высшем немецком дивизионе. «Шальке» покинул Бундеслигу впервые с 1988 года.

Как сообщается, группы болельщиков команды встретились с игроками рано утром в среду, когда футболисты вернулись в Гельзенкирхен.

В заявлении полиции отмечается, что около 600 человек, некоторые с пиротехникой, собрались возле стадиона клуба, чтобы дождаться возвращения команды. Когда игроки вышли из автобуса, фанаты забросали их яйцами. Полиция заявила, что вмешалась, чтобы остановить дальнейшую эскалацию инцидента. Арестованных среди фанатов нет, однако полиция продолжает расследование. О травмах среди игроков также не сообщалось.